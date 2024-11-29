ハックルベリー、サッポロドラッグストアー および Shopify Japanと「Shopify × 基幹連携の落とし穴と成功の秘訣」セミナーイベントを開催

株式会社ハックルベリー

株式会社ハックルベリー（東京都世田谷区、代表取締役社長：安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」）は、株式会社サッポロドラッグストアー（北海道札幌市、代表取締役社長CEO：富山 浩樹、以下「サッポロドラッグストアー」）と、Shopify Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、暫定カントリーマネージャー：ショーン・ブロートン、以下「Shopify Japan」）を招き、「Shopify×基幹連携の落とし穴と成功の秘訣」をテーマにセミナーイベントを開催することをお知らせします。

■ 本セミナーイベントについて

近年、Shopifyを活用した大規模EC開発やリプレイスが増えていますが、必ずと言っていいほど課題にあがるのが、自社の基幹システム（顧客・商品・在庫・受注等）との連携です。

この課題をテーマに、Shopifyとの基幹システム連携アプリ「CoreLink」を提供するハックルベリーが、グローバルコマースをリードするShopify（ショッピファイ）の日本法人であるShopify Japanと、大規模ECを今まさに構築中のサッポロドラッグストアー様をお招きし、対談形式でお話しします。

EC構築における、あるあるな課題や、苦戦ポイントを取り上げたセミナーとなります。どうぞご期待く

ださい。

【こんな方にお勧め】

・既にShopifyを利用しており、ストア機能拡充のために各種データ連携をどう構成するか悩んでいる

・Shopifyへのリプレイス、または新規構築における基幹連携のベストプラクティス事例を知りたい

【セミナー内容】

・実際に基幹システムとShopifyを連携する際に困ること・注意点

・ハックルベリーの新サービス「CoreLink」のご説明

【セミナー情報】

日時 ：2024年12月11日（水）ライブ配信

12月12日（木）・13日（金）録画配信

時間 ：13:00 - 14:00 予定

参加費：無料（事前のお申込みが必要となります）

主催 ：株式会社ハックルベリー

備考 ：事前質問を募集いたします

【イベント詳細・参加申し込みはこちらから】

https://attendee.bizibl.tv/sessions/sekuSdafJjRN

【株式会社ハックルベリーについて】

「デジタル社会における“その人”らしい、暮らしの当たり前をつくる」をミッションに、あらゆる人が心地よく・心弾む体験ができる購買を目指し、ECの売上向上に関わるサービスを企画/開発/運営をするチームです。 連続起業家/スタートアップ経験豊富なエンジニア/オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者というベテランとやる気あふれる若手で構成され、Shopifyストアの売上向上支援を行っています。

本社所在地：東京都世田谷区北沢二丁目6番地2号 ミカン下北B街区 第B401号区画

代表者：代表取締役社長 安藤 祐輔

事業内容：Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ

URL：https://huckleberry-inc.com/

ハックルベリーでは一緒に働くメンバーを募集中です！

https://huckleberry-inc.com/recruit/

【提供サービスについて】

Shopifyに特化した基幹システムのデータ連携SaaS「CoreLink」

https://huckleberry-inc.com/core-link?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

サブスクアプリの決定版！Shopifyアプリ「定期購買」

https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

決済CVを向上させるチャットボット「CommChat」

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Shopifyアプリ「All in gift（LINEやインスタでギフトが送れる！）」

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不正防止アプリ「Fraud Guardian（フラウドガーディアン）」

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抽選販売アプリ「Raffle315」

https://apps.shopify.com/raffle-315?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/raffle-315?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Webメディア「EC Magazine | ECを成功させるノウハウマガジン」

https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)