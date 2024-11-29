「にじさんじ HAPPY TRIGGER CHRISTMAS Fair in animate」が、12月21日からアニメイト一部店舗にて開催！
△撮りおろしビジュアル（左から、家長むぎ、剣持刀也、夕陽リリ、伏見ガク）
フェアの詳細はこちら :
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=111956
株式会社アニメイトは、2024年12月21日から「にじさんじ HAPPY TRIGGER CHRISTMAS Fair in animate」を開催いたします。
「ハッピートリガー」とは、約150名の多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」の家長むぎさん、剣持刀也さん、夕陽リリさん、伏見ガクさんによるVTuberユニットです。2024年4月に6周年を迎えました。
アニメイト一部店舗にて12月21日～2025年1月13日まで開催する「にじさんじ HAPPY TRIGGER CHRISTMAS Fair in animate」では、期間中、「にじさんじ」「NIJISANJI EN」関連のグッズ・グラッテコラボのご飲食をご購入2,200円（税込）毎に、撮りおろしビジュアルを使用した特典「ビジュアルカード（全4種）」を1枚プレゼントいたします。
また、フェアにあわせて、特典と同じビジュアルのグッズを発売するほか、グラッテコラボやオンリーショップを実施するなど盛りだくさんとなっているので、ぜひチェックしてみてください♪
■フェア情報
にじさんじ HAPPY TRIGGER CHRISTMAS Fair in animate
開催期間：2024年12月21日～2025年1月13日
開催場所：アニメイト池袋本店、仙台、大宮、吉祥寺パルコ、札幌、渋谷、名古屋、新潟、秋葉原、三宮、京都、福岡パルコ、岡山、小倉、広島、大阪日本橋、高松、横浜ビブレ、那覇国際通り店、イオンレイクタウン、梅田、新宿
開催内容：期間中、「にじさんじ」「NIJISANJI EN」関連のグッズ・グラッテコラボのご飲食をご購入2,200円（税込）毎に、特典「ビジュアルカード（全4種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：ビジュアルカード（全4種）
※特典はお選びいただけません。
△特典：ビジュアルカード（全4種）
■商品情報
【HAPPY TRIGGER CHRISTMAS】ランダムチェキ風カード
発売日：2024年12月21日
価格：350円（税込）
種類：全10種
△【HAPPY TRIGGER CHRISTMAS】ランダムチェキ風カード
【HAPPY TRIGGER CHRISTMAS】ランダムホログラム缶バッジ
発売日：2024年12月21日
価格：650円（税込）
種類：全8種
△【HAPPY TRIGGER CHRISTMAS】ランダムホログラム缶バッジ
【HAPPY TRIGGER CHRISTMAS】箔押しアクリルスタンド
発売日：2024年12月21日
価格：各1,800円（税込）
種類：4種（家長むぎ／剣持刀也／夕陽リリ／伏見ガク）
△【HAPPY TRIGGER CHRISTMAS】箔押しアクリルスタンド
【HAPPY TRIGGER CHRISTMAS】サンタにじぱぺっと
発売日：2024年12月21日
価格：各1,700円（税込）
種類：4種（家長むぎ／剣持刀也／夕陽リリ／伏見ガク）
△【HAPPY TRIGGER CHRISTMAS】サンタにじぱぺっと
その他の商品も販売！
■オンリーショップ情報
にじさんじ HAPPY TRIGGER CHRISTMAS Onlyshop in animate
開催期間：2024年12月21日～2025年1月13日
開催場所：アニメイト新宿
開催内容：スタンディパネル展示 ほか
■グラッテコラボ情報
にじさんじ HAPPY TRIGGER CHRISTMAS Fair in animate 開催記念 × Gratte
開催期間：2024年12月21日～2025年1月13日
開催場所：アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、岡山
＜クッキー出張販売店＞アニメイト大宮、札幌、新潟、三宮、京都、福岡パルコ、小倉、広島、高松、那覇国際通り店、イオンレイクタウン、梅田、新宿
※クッキー出張販売店ではグラッテの販売は行いません。
メニュー：＜グラッテ（絵柄全12種）＞イートイン660円（税込） テイクアウト648円（税込）
＜アイシングクッキー（絵柄全12種）＞イートイン605円（税込） テイクアウト594円（税込）
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)ANYCOLOR, Inc.
■関連URL
にじさんじ HAPPY TRIGGER CHRISTMAS Fair in animate(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=111956)
にじさんじ HAPPY TRIGGER CHRISTMAS Onlyshop in animate(https://www.animate.co.jp/onlyshop/2452/)
にじさんじ HAPPY TRIGGER CHRISTMAS Fair in animate 開催記念 × Gratte(https://www.animate.co.jp/gratte/14947/)
「にじさんじ」アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=4839)
「にじさんじ」公式ホームページ(https://www.nijisanji.jp/)