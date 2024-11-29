「にじさんじ HAPPY TRIGGER CHRISTMAS Fair in animate」が、12月21日からアニメイト一部店舗にて開催！

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株式会社アニメイトホールディングス

△撮りおろしビジュアル（左から、家長むぎ、剣持刀也、夕陽リリ、伏見ガク）



フェアの詳細はこちら :
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=111956



　株式会社アニメイトは、2024年12月21日から「にじさんじ HAPPY TRIGGER CHRISTMAS Fair in animate」を開催いたします。




　「ハッピートリガー」とは、約150名の多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」の家長むぎさん、剣持刀也さん、夕陽リリさん、伏見ガクさんによるVTuberユニットです。2024年4月に6周年を迎えました。




　アニメイト一部店舗にて12月21日～2025年1月13日まで開催する「にじさんじ HAPPY TRIGGER CHRISTMAS Fair in animate」では、期間中、「にじさんじ」「NIJISANJI EN」関連のグッズ・グラッテコラボのご飲食をご購入2,200円（税込）毎に、撮りおろしビジュアルを使用した特典「ビジュアルカード（全4種）」を1枚プレゼントいたします。




　また、フェアにあわせて、特典と同じビジュアルのグッズを発売するほか、グラッテコラボやオンリーショップを実施するなど盛りだくさんとなっているので、ぜひチェックしてみてください♪





■フェア情報


にじさんじ HAPPY TRIGGER CHRISTMAS Fair in animate


開催期間：2024年12月21日～2025年1月13日


開催場所：アニメイト池袋本店、仙台、大宮、吉祥寺パルコ、札幌、渋谷、名古屋、新潟、秋葉原、三宮、京都、福岡パルコ、岡山、小倉、広島、大阪日本橋、高松、横浜ビブレ、那覇国際通り店、イオンレイクタウン、梅田、新宿


開催内容：期間中、「にじさんじ」「NIJISANJI EN」関連のグッズ・グラッテコラボのご飲食をご購入2,200円（税込）毎に、特典「ビジュアルカード（全4種）」を1枚プレゼントいたします。


特典内容：ビジュアルカード（全4種）


※特典はお選びいただけません。




△特典：ビジュアルカード（全4種）




■商品情報


【HAPPY TRIGGER CHRISTMAS】ランダムチェキ風カード


発売日：2024年12月21日


価格：350円（税込）


種類：全10種





△【HAPPY TRIGGER CHRISTMAS】ランダムチェキ風カード



【HAPPY TRIGGER CHRISTMAS】ランダムホログラム缶バッジ


発売日：2024年12月21日


価格：650円（税込）


種類：全8種





△【HAPPY TRIGGER CHRISTMAS】ランダムホログラム缶バッジ




【HAPPY TRIGGER CHRISTMAS】箔押しアクリルスタンド


発売日：2024年12月21日


価格：各1,800円（税込）


種類：4種（家長むぎ／剣持刀也／夕陽リリ／伏見ガク）





△【HAPPY TRIGGER CHRISTMAS】箔押しアクリルスタンド




【HAPPY TRIGGER CHRISTMAS】サンタにじぱぺっと


発売日：2024年12月21日


価格：各1,700円（税込）


種類：4種（家長むぎ／剣持刀也／夕陽リリ／伏見ガク）





△【HAPPY TRIGGER CHRISTMAS】サンタにじぱぺっと



その他の商品も販売！





■オンリーショップ情報


にじさんじ HAPPY TRIGGER CHRISTMAS Onlyshop in animate


開催期間：2024年12月21日～2025年1月13日


開催場所：アニメイト新宿


開催内容：スタンディパネル展示　ほか





■グラッテコラボ情報


にじさんじ HAPPY TRIGGER CHRISTMAS Fair in animate 開催記念 × Gratte


開催期間：2024年12月21日～2025年1月13日


開催場所：アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、岡山


＜クッキー出張販売店＞アニメイト大宮、札幌、新潟、三宮、京都、福岡パルコ、小倉、広島、高松、那覇国際通り店、イオンレイクタウン、梅田、新宿


※クッキー出張販売店ではグラッテの販売は行いません。


メニュー：＜グラッテ（絵柄全12種）＞イートイン660円（税込）　テイクアウト648円（税込）


＜アイシングクッキー（絵柄全12種）＞イートイン605円（税込）　テイクアウト594円（税込）





※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。





■権利表記


(C)ANYCOLOR, Inc.





■関連URL


にじさんじ HAPPY TRIGGER CHRISTMAS Fair in animate(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=111956)




にじさんじ HAPPY TRIGGER CHRISTMAS Onlyshop in animate(https://www.animate.co.jp/onlyshop/2452/)




にじさんじ HAPPY TRIGGER CHRISTMAS Fair in animate 開催記念 × Gratte(https://www.animate.co.jp/gratte/14947/)




「にじさんじ」アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=4839)




「にじさんじ」公式ホームページ(https://www.nijisanji.jp/)