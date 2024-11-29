人気声優の電子写真集が最大70%OFF！「声優グランプリ30周年記念フェア」が開催中！
今年で創刊30周年を迎えるNo.1声優専門誌『声優グランプリ』（イマジカインフォス刊）。そんな声優グランプリ編集部が手掛ける人気声優の写真集・フォトブックの電子版が最大70%OFFで手に入る「声優グランプリ30周年記念フェア」が、2024年11月22日（金）～ 12月6日（金）の期間限定で開催中！
30年間のご愛読に感謝して、過去最大のタイトル数とストア数でお届けします。
今年発売されたばかりの『遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ』『生田輝1st写真集 neutral』『田所あずさフォトブック Chat noir』『逢田梨香子写真集 日々』『芹澤優写真集 Miss Me』もお得にゲットできる絶好の機会です！
電子書籍限定カバーや特典ページが追加された写真集もありますので、紙の写真集を購入された方も、まだ購入されていない方も、持ち歩ける電子版でいつでもどこでもお楽しみください！
電子書籍フェア開催ストア一覧
Kindle
楽天Kobo
Apple Books
honto
dマーケット BOOKストア
auブックパス
Reader Store
ebookjapan
Kinoppy
ブックライブ
yodobashi.com
メロンブックス
アニメイトブックストア
DMM.com
Amebaマンガ
フジテレビオンデマンド
DLsite/comipo
Fujisan
マガストア
BOOK☆WALKER（※実施日程が異なります 12/6（金）～12/17（火））
※ストアによって取り扱いの無い銘柄もございます。
電子書籍セール初参加銘柄
【電子書籍限定カバー・電子限定特典付】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DG5HQBSF/
遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ【電子書籍限定カバー】
生田輝1st写真集 neutral
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFGB1GS8/
生田輝1st写真集 neutral
【電子書籍限定カバー・電子限定特典付】田所あずさフォトブック Chat noir
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D7VF6BRQ/
田所あずさフォトブック Chat noir【電子書籍限定カバー】
逢田梨香子写真集 日々【電子限定特典付】
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D2BRF7Y1/
逢田梨香子写真集 日々
絵森彩1st写真集 ayaful!
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CW1LNRLS/
絵森彩1st写真集 ayaful!
中島由貴フォトブック YUKI NO ALBUM
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D7347VWQ/
中島由貴フォトブック YUKI NO ALBUM
法元明菜1st写真集 あきなちゅらる【電子書籍限定カバー・電子限定特典付】
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CP4333DQ/
法元明菜1st写真集 あきなちゅらる【電子書籍限定カバー】
芹澤優写真集 Miss Me【電子限定特典付】
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4VDG66T/
芹澤優写真集 Miss Me
黒木ほの香1st写真集 ほのかにあまい【電子書籍限定カバー・電子限定特典付】
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CP75C5MM/
黒木ほの香1st写真集 ほのかにあまい【電子書籍限定カバー】
対象商品一覧(全114タイトル)
＜女性声優写真集・フォトブック＞
・【電子書籍限定カバー・電子限定特典付】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ
・生田輝1st写真集 neutral
・【電子書籍限定カバー・電子限定特典付】田所あずさフォトブック Chat noir
・逢田梨香子写真集 日々【電子限定特典付】
・絵森彩1st写真集 ayaful!
・中島由貴フォトブック YUKI NO ALBUM
・法元明菜1st写真集 あきなちゅらる【電子書籍限定カバー・電子限定特典付】
・芹澤優写真集 Miss Me【電子限定特典付】
・黒木ほの香1st写真集 ほのかにあまい【電子書籍限定カバー・電子限定特典付】
・田中ちえ美1st写真集 未確認【電子書籍限定カバー】
・伊瀬茉莉也1st写真集 Actually【電子書籍限定カバー】
・芝崎典子1st写真集 のりこめ！【電子書籍限定カバー・電子限定特典付】
・雨宮天フォトブック 10 miles to America～modern～
・雨宮天フォトブック 10 miles to America～classic～
・【Kindle限定カバーver】指出毬亜1stフォトブック finder
・指出毬亜1stフォトブック finder
・小倉唯フォトブック ゆいたいむ～has come!!～【電子限定特典付】
・岬なこ1st写真集 なこのとなり
・小泉萌香1st写真集 きみやすみ
・鬼頭明里写真集 my pace
・進藤あまね1st写真集 翠～Midori～
・井澤詩織1st写真集 mascotte【電子書籍限定カバー・電子限定特典付】
・久保田未夢写真集 UP_DATE【電子版特典付】
・中島由貴写真集 スケッチブック
・石原夏織フォトブック Terminal
・山崎エリイ1st写真集 ナイショだよ?
・和氣あず未1stフォトブック AZU YOU
・サンドリオン1st写真集 SoundOrion
・“アトリエReina” オフィシャルフォトブック DRAWING
・茅原実里写真集 minoreal【電子書籍限定カバー・電子限定特典付】
・豊田萌絵フォトブック もえしぐらし
・豊田萌絵1st写真集 moRe【電子版特典付】
・豊田萌絵写真集 moEmotion
・伊藤美来1st写真集 むじゃき。【電子版特典付】
・伊藤美来フォトブック もう一つのpalette～みく色さがし～
・伊藤美来フォトブック palette～みく色さがし～【電子版特典付】
・伊藤美来フォトブック みっくのえほん
・雨宮天の有頂天・纏
・雨宮天ファ-スト写真集 ソライロ～青と旅する～
・雨宮天写真集 High Tension!
・大橋彩香 声優デビュー10周年メモリアルブック Sunflower【電子書籍限定カバー】
・麻倉もも写真集 ただいま、おかえり
・夏川椎菜1stフォトブック ナンスの挑戦本!!ってなんナンスか!?
・夏川椎菜1st写真集 ぬけがら
・夏川椎菜、なんとなく、くだらなく。
・TrySail Live Photobook on a journey
・小倉唯パーソナルブック yui-itsu【完全版】
・小倉唯フォトブック Yui-can!
・諏訪ななか1stフォトブック Suwa once upon a time
・諏訪ななか1st写真集 7ct -Nanacarat-【電子版特典付】
・諏訪ななかフォトブック すわわんだーらんど ～Happily ever after～
・上坂すみれ1stフォトブック すみぺの傾向と対策【電子版特典付】
・上坂すみれフォトブック すみぺのちょっとだけ混沌【電子版特典付】
・上坂すみれフォトブック すみぺのフラッシュバック マイライフ【電子版特典付】
・上坂すみれフォトブック すみぺのAtoZ
・田所あずさ1stフォトブック AZ i am【電子版特典付】
・田所あずさ写真集 余白
・悠木碧フォトブック プラネタルミナスsupernova【電子版特典付】
・悠木碧写真集 あやかし【電子版特典付】
・竹達彩奈フォトブック stone～いしからはじまるものがたり～【電子版特典付】
・寿美菜子フォトブック ai!みなこめし
＜男性声優写真集・フォトブック＞
・梅原裕一郎フォトブック 梅あわせ
・西山宏太朗フォトブック たろりてぃっく
・千葉翔也フォトブック ショウヤノオト Andante
・梅原裕一郎1stフォトブック めっちゃいい塩梅。
・西山宏太朗フォトエッセイ たろりずむ
・小野大輔 もす。
・小野大輔 もす。２
・駒田航のKomastagram 1st PHOTO FRAME
・駒田航のKomastagram 2nd PHOTO FRAME
・駒田航のKomastagram 3rd PHOTO FRAME
・高塚智人1stフォトブック たかぴ!!!!!
・竹内栄治1st写真集 all ages
・前野智昭フォトブック まえののえま-声叶-【電子版特典付】
・前野智昭1stフォトブック one A.M
＜雑誌 声優グランプリ＞
・声優グランプリ 2024年11月号
・声優グランプリ 2024年10月号
・声優グランプリ 2024年9月号
・声優グランプリ 2024年8月号
・声優グランプリ 2024年7月号
・声優グランプリ 2024年6月号
・声優グランプリ 2024年5月号
・声優グランプリ 2024年4月号 電子限定：雨宮天表紙特別版
・声優グランプリ 2024年4月号
・声優グランプリ 2024年3月号
・声優グランプリ 2024年2月号
・声優グランプリ 2024年1月号
＜声優、2.5次元、コスプレ関連＞
・勝平大百科 50キャラで見る僕の声優史【電子版特典付】
・井上喜久子17才です「おいおい！」
・ことのは
・声優グランプリplatinum
・若本規夫のすべらない話
・天職は、声優。【電子版特典付】
・植田圭輔フォトブック Showcase K ～premiere～
・アニソン・ゲーム音楽作り20年の軌跡～上松範康の仕事術～
・アニメ＆ゲーム コスプレMAKE&STYLE
・声優道 名優５０人が伝えたい仕事の心得と生きるヒント
＜ゲームコンプリートガイドシリーズ＞
・任天堂コンプリートガイド -玩具編-
・任天堂コンプリートガイド -コンピューターゲーム編-
・懐かしの電子ゲーム大博覧会
・家庭用ゲーム機コンプリートガイド
・携帯型ゲーム機コンプリートガイド
・携帯型ゲーム機超コンプリートガイド
・ゲームボーイコンプリートガイド
・ファミコンドット絵の素晴らしき世界
・ファミコンコンプリートガイド
・ファミコンコンプリートガイドデラックス
・スーパーファミコンコンプリートガイド
・PCエンジンコンプリートガイド
・PCエンジンコンプリートガイドデラックス
・メガドライブコンプリートガイドwithマークIII
・メガドライブコンプリートガイドデラックスwithマークIII