「第15回花王国際こども環境絵画コンテスト」受賞者決定

花王株式会社(社長・長谷部佳宏)は、世界の子どもたちを対象に実施した、「第15回花王国際こども環境絵画コンテスト」の受賞者並びに受賞作品を決定いたしました。15回目となる今回は、「サステナブルな環境をみんなでつくろう!」というテーマに対して、33の国と地域から過去最高の16,639点の応募がありました。世界各地の子どもたちから、未来への想いとメッセージが力強く表現された、多様性あふれる作品が数多く寄せられました。

花王は、世界の子どもたちが “地球の環境・未来への想い”を絵画で表現する本コンテストを2010年から実施しています。また、子どもたちの想いがこめられた作品が、世界の人々の心を動かし、サステナブルな環境と暮らしを考えるきっかけとなることを願い、展示活動も積極的に行っています。

そして、今年から、子どもたちの想いをカタチにする寄付をスタートしました。応募1作品につき50円を花王から環境活動団体へ寄付することとし、寄付先は、子どもたち自身が応募の際に3つのテーマ(動物保護/森林保全/海ごみ対策)から選べる仕組みです。今年の環境活動団体への寄付金額は合計で831,950円となりました。(寄付先:世界自然保護基金/オイスカ・インターナショナル/PIRIKA)

審査結果

花王 Kirei大賞

Jinatta Banjongpisan さん(8歳)タイ「都市の湿地」

花王 特別賞

Arsen Lashchukさん(10歳)ウクライナ「生命の木」Funsiri Noratadさん(14歳)タイ「森を祝う儀式」Hayato Niino(新野 隼大)さん(9歳)日本「ふっかつしたチョウチョ」Hideki Takino(瀧野 英樹)さん(7歳)日本「みんなで元気に野原をとびまわろう」Izabella Marusiakさん(6歳)タイ「自然の色」Liu, TianLangさん(10歳)台湾「砂漠の最後-機械と生命」Nguyen Lan Anhさん(14歳)ベトナム「イエンバイ省ムーカンチャイの竹林の手入れ」Olexandra Serhiivna Paliiさん(12歳)ウクライナ「私たちはひとつの家族」

社長 特別賞

Mei Otake(大竹 芽依)さん(14歳)日本「Heading into the future(未来に向かって)」

社員 特別賞

Rahma Nabila Zahraniさん(11歳)インドネシア「サステナブルな暮らしの木」

※名前のアルファベット順で掲載

※表記は氏名・年齢・居住地・作品名としています。

(敬称略)

※審査員特別賞・優秀賞・団体賞の詳細は、第15回花王国際こども環境絵画コンテスト受賞者リストをご覧ください。

第15回花王国際こども環境絵画コンテスト受賞者リスト(https://www.kao.com/content/dam/sites/kao/www-kao-com/jp/ja/corporate/news/2024/pdf/20241129-001-01.pdf)

※全ての受賞作品は後日、花王国際こども環境絵画スペシャルサイトに掲載いたします。

花王国際こども環境絵画 スペシャルサイト(https://www.kao.com/jp/children_painting/)

「第15回花王国際こども環境絵画コンテスト」概要

・テーマ:「サステナブルな環境* をみんなでつくろう!」

大切な地球の環境を未来までつないでいくために、私たちには何ができるでしょうか?自由な発想で絵に表現してください。

*サステナブルな環境というのは何年も先の未来まで続く、あらゆる動物や植物が心配しないで一緒に生きていける世界です。

・応募資格

6歳から15歳のお子さま

・主催

花王株式会社

審査概要

・最終審査

2024年10月18日

・応募総数

16,639点 (国内1,021点、海外15,618点)

・審査員(敬称略)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/70897/table/455_1_2c07dba6136fd23809db7e353fc6d7d9.jpg ]

表彰式について

表彰式は、2024年12月にオンライン形式にて上位入賞者を招いて開催する予定です。

花王グループは、「豊かな共生世界の実現」をパーパスに、2019年にESG戦略「Kirei Lifestyle Plan」(キレイライフスタイルプラン)を策定し、2021年より「未来のいのちを守る~Sustainability as the only path」をビジョンに掲げた中期経営計画に取り組んでいます。今後も、子どもたちの願う来、“共生世界”の実現に向け、取り組んでまいります。

