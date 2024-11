【11/29雑誌発売】ミリタリーの「基礎」を再確認できる特集。『Lightning（ライトニング）』2025年1月号 Vol.369「マニアックだから面白い！ミリタリースタイル再入門」

株式会社ヘリテージ『Lightning』2025年1月号/表紙

株式会社ヘリテージ(本社:東京都新宿区、代表取締役:齋藤 健一、以下 ヘリテージ)が発行する雑誌『Lightning(ライトニング)』2025年1月号「マニアックだから面白い!ミリタリースタイル再入門」が 2024/11/29に発売となります。

基礎を知ると、より愛着が湧く。今月号は初心に帰り、ミリタリーの「基礎」を再確認できる特集となっています。ミリタリーと言ってもアイテムは多数存在しますが、今回は主にジャケットとトラウザーズをメインに紹介しています。現在のファッションシーンでは、アメカジブランドのリプロダクトに限らず、ハイブランドなどからミリタリーアイテムをベースにした商品がたくさんリリースされていますが、そもそもミリタリーアイテムとはどういう目的でこの世に誕生したのか。今月号を読んでいただければ、アイテムそれぞれの誕生秘話やディテールの変遷など、ミリタリーの根源を熟知できます。

『Lightning』2025年1月号/第一特集

マニアックだから面白い!ミリタリースタイル再入門

今回は主にジャケットとトラウザーズをメインに紹介します。完成度の高さから銘品と称されるM-51、MA-1、N-1などの歴史や誕生秘話を解説した「銘品図鑑」や、「ブラケット」のオーナーに第一次世界大戦からベトナム戦争までの欧州トラウザーズを徹底解説してもらいました。また、本誌編集長・松島親方と編集部員・モヒカン小川による、ルミノックスから発売されたスカンクワークスのトレードマークが刻印されたミリタリーウォッチについての対談も必見です。機能美を追求した無駄のないディテールや完成されたデザインの裏側を知り、ミリタリー愛を育んでもらいます。

『Lightning』2025年1月号/稲妻フェスティバル オフィシャルガイド『Lightning』2025年1月号/稲妻フェスティバル オフィシャルガイド

稲妻フェスティバル オフィシャルガイド

12月8日に開催が決まった毎年恒例の稲妻フェスティバルがまもなくやってきます! 昨年同様、ハンバーガーフェスティバルも同時開催します。稲妻モールやマーケットストリートの出展者情報や見所をいち早くチェックできます。今年はハーレーダビッドソンの新型モデルや陸上自衛隊の車両展示も用意しています。いまから予習して、当日は戦利品ゲットと美味いハンバーガーで腹も心も満たしてください。

『Lightning』2025年1月号/MIHAMA 2&4 CUSTOM STREET『Lightning』2025年1月号/MIHAMA 2&4 CUSTOM STREET

MIHAMA 2&4 CUSTOM STREET

10月27日、沖縄県中頭郡北谷町にあるアメリカンヴィレッジの一角にジャンルレスなオールドモーターが集結。全国的に見ても珍しい、ペインター/ピンストライパーが主体となって作り上げた、カスタムカルチャーの祭典をレポートします。



▼ 目次

007

稲妻フェスティバル

OFFICIAL GUIDE

見所や出展ブランド情報をいち早く紹介!



014

Schott ×

ショットと交わる時、

そこから何かが生まれる……。



017

EDITOR’S PICK

日本と世界を駆け巡る編集部員が

独断と偏見でプロダクツを紹介!



031

特集

マニアックだから面白い!

ミリタリースタイル再入門

数あるミリタリージャケットの中でも銘品と呼ばれるMA-1やN-3Bなど、歴史あるミリタリージャケットの図鑑や意外と知らなかったフライトジャケットの変遷や豆知識など、ミリタリーアイテムの知識を洗いざらい深掘りしていく。それぞれどんな歴史があり、変わっていったのか。

襟を正す想いで、再度ミリタリーの扉を開こう!



050

魁!! フライトジャケット塾

バズリクソンズの“亀屋塾長”が

飛行服の歴史やうんちくを解説します、押忍!



090

ARIZONA FREEDOM

Original Silver Jewelry since1989

1989年の創業のアリゾナフリーダムの

力強く優美な作品たちを紹介していく。



105

MIHAMA 2&4 CUSTOM STREET

ペインター/ピンストライパーが主体となって作り上げたカスタムカルチャーの祭典をレポートする。





112

pure blue japan INDIGO通信

ピュアブルージャパンが発信する、

インディゴネタ満載の連載。



118

WAREHOUSE & CO. AUTHENTIC PRODUCTS

ウエアハウスこだわりのプロダクツを

毎月異なるジャンルで紹介!





126

SHIP JOHN STORIES

ワークブランド“シップジョン”の物語。

モノづくりから始まるアメリカンドリームとは?



128

OWNER’S STORY RETURNS

様々なジャンルの店舗におけるオーナーの

遍歴や愛用品を紹介。



132

カリフォルニア工務店

アメリカ西海岸テイストの建築家集団の日常を綴る!



134

SLICK RIDES

今の気分はこの一台。

クルマにまつわる旬なトピックスを

毎号ピックアップするぞ。



136

USED IS MARVELOUS !

モノを溜め込み愛でるという、

ユーズドライフの愉しさ面白さを伝えます。



138

ネクストヴィンテージの教科書

これからヴィンテージになりうる1980年代以降の古着を深掘りしていく!



140

CLUB Lightning通信

最新刊からバックナンバー、

オフィシャルグッズにイベントなど新情報が満載。

▼ 次号予告

雑誌『Lightning(ライトニング)』

2025年2月号 Vol.370「今年は厳冬につき。求む、タフなアウター。」号

(2024年12月27日発売予定)

※特集は変更となる可能性がございます。

▼ 雑誌情報

誌名:Lightning(ライトニング)2025年1月号 vol.369

タイトル:マニアックだから面白い!ミリタリースタイル再入門

発売日:2024年11月29日

定価(税込):\1,320

発行:株式会社ヘリテージ

▼ Lightning(ライトニング)とは

ファッション、クルマ、趣味や遊びなど、アメリカンカルチャーをベースに縦横無尽なアンテナで拾った情報を、遊び心たっぷりの誌面で紹介する、こだわりの大人たちに向けたライフスタイルマガジン。

公式 ECサイト:https://club-lightning.com/

公式 記事サイト:https://dig-it.media/member/lightning-ed/

公式 動画:https://www.youtube.com/c/CLUTCHMANTVfromTokyo

公式 Twitter:https://twitter.com/lng_inafes

公式 Instagram:https://www.instagram.com/lightningjapan/

公式 Facebook:https://www.facebook.com/lightningmagazine/



