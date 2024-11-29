【初開催】生成AIの最新活用事例を学べる無料オンラインカンファレンスを実施

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RX Japan 株式会社




RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は2024年12月3日[火]～4日[水]の2日間、オンラインカンファレンス『THE JOURNEY Presented by NexTech Week』を開催します。



本カンファレンスは「AI」「ブロックチェーン」などの最新テクノロジーが出展する展示会”NexTech Week”が初開催するオンラインカンファレンスです。


今回のフォーカステーマは【生成AI】！最新活用事例を効率的に情報収集できる場です。


聴講は＜無料・事前申込制＞となりますので、下記よりお申込みください。


詳細を見る :
https://eventory.cc/event/thejourney?utm_campaign=241129&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

～～セッションテーマのご紹介～～








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◆THE JOURNEY Presented by NexTech Weekとは


THE JOURNEYは＜AI＞＜ブロックチェーン＞＜量子コンピュータ＞の最新テクノロジーと、＜デジタル人材＞を育成するサービスが出展する4つの展示会で構成される展示会「NexTech Week」がカバーする分野の中で、今もっとも注目を集める／今後活用が期待されるテクノロジーにフォーカスを当て開催するオンラインカンファレンスです。




●開催概要


展示会名称：THE JOURNEY Presented by NexTech Week


会期：2024年12月3日(火)～4日(水) 10:00～17:00


開催形式：オンライン カンファレンス（オンデマンド配信形式）


使用プラットフォーム：Eventory


Web：https://eventory.cc/event/thejourney(https://eventory.cc/event/thejourney)




【無料】聴講申込みをする


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※聴講には事前の申込みが必要です。