【初開催】生成AIの最新活用事例を学べる無料オンラインカンファレンスを実施
RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は2024年12月3日[火]～4日[水]の2日間、オンラインカンファレンス『THE JOURNEY Presented by NexTech Week』を開催します。
本カンファレンスは「AI」「ブロックチェーン」などの最新テクノロジーが出展する展示会”NexTech Week”が初開催するオンラインカンファレンスです。
今回のフォーカステーマは【生成AI】！最新活用事例を効率的に情報収集できる場です。
聴講は＜無料・事前申込制＞となりますので、下記よりお申込みください。
詳細を見る :
https://eventory.cc/event/thejourney?utm_campaign=241129&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
～～セッションテーマのご紹介～～
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◆THE JOURNEY Presented by NexTech Weekとは
THE JOURNEYは＜AI＞＜ブロックチェーン＞＜量子コンピュータ＞の最新テクノロジーと、＜デジタル人材＞を育成するサービスが出展する4つの展示会で構成される展示会「NexTech Week」がカバーする分野の中で、今もっとも注目を集める／今後活用が期待されるテクノロジーにフォーカスを当て開催するオンラインカンファレンスです。
●開催概要
展示会名称：THE JOURNEY Presented by NexTech Week
会期：2024年12月3日(火)～4日(水) 10:00～17:00
開催形式：オンライン カンファレンス（オンデマンド配信形式）
使用プラットフォーム：Eventory
Web：https://eventory.cc/event/thejourney(https://eventory.cc/event/thejourney)
【無料】聴講申込みをする
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※聴講には事前の申込みが必要です。