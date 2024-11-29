医療情報誌 月刊『集中』2024年12月号 巻頭インタビュー 望月 泉 公益社団法人全国自治体病院協議会 会長／集中OPINION 藤川 晋之助 一般社団法人藤川選挙戦略研究所 代表理事 他
▲ 月刊『集中』12月号
巻頭インタビュー
望月 泉
公益社団法人全国自治体病院協議会 会長
新たな地域医療構想で存在感を示す ～持続可能な地域医療提供体制の構築に向けて奮闘～
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2412_KantoInterview.pdf
Art in Hospital
「癒しと安らぎの環境賞2024」発表
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2412_ArtInHospital.pdf
第82回「日本の医療の未来を考える会」リポート
マイナ保険証への信頼は高まるか 一本化と導入促進に向けた対策は
講師
鈴木啓太 厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険データ企画室室長補佐
森田和仁 厚生労働省医薬局総務課電子処方箋サービス 推進室課長補佐
富澤直嗣 厚生労働省保険局医療課課長補佐
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2412_MirainoKai_82.pdf
集中OPINION
藤川 晋之助 一般社団法人藤川選挙戦略研究所 代表理事
知力を尽くして選挙を戦う参謀役 未来を担う有能な政治家を育てる
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2412_ShuchuOPINION.pdf
CONTENTS
特集
医師の世論調査「衆議院選挙2024について」
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2412_YoronChosa.pdf
学会
・骨太の方針が抱える国民皆保険崩壊の「芽」
経済
・トランプ再選でどうなる日本経済
・トランプ氏の勝利で見えた米国
政治
・石破首相は「熟議の宰相」になれるか
・厚労省の医師偏在是正案に日本医師会が強く反発
・石破首相の弱体化した政権を支え切れるか
・厚労省ウォッチング
「直美」の増加と健康被害、医師偏在にどう手を打つか
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2412_kw200.pdf
・厚労省人事ウォッチング
首相秘書官に熊木氏を抜擢 その背景は
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2412_kjw86.pdf
・政界サーチ
“バルカン政人”出現で揺れる東京・永田町
社会
・予備費の事後承認によって財政民主主義が脅かされる
・未確認情報
昨今の金利上昇が診療報酬のマイナス圧力に
医療ツーリズム、インバウンドを誘う要因になるか
連載
・経営に活かす法律の知恵袋 井上 清成 井上法律事務所 所長、弁護士
・医師が患者になって見えた事
田中 優子 産業医科大学 医学部脳卒中血管内科学教授、診療科長／上
塚崎 朝子 ジャーナリスト
・浜六郎の臨床副作用ノート 一般社団法人医薬ビジランスセンター（薬のチェック） 代表
・Our recommendation 西麻布野口 ／ la buche（ラ ブッシュ）
・「日本の医療」を展望する世界目線
真野 俊樹 中央大学大学院 教授、多摩大学大学院 特任教授、医師
・私の海外留学見聞録
中尾 浩一 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 院長
・患者のキモチ 医師のココロ 香山 リカ 精神科医、むかわ町国民健康保険穂別診療所 副所長
・立木冬麗の「星の運勢診断」
・ブックレビュー
・「精神医療ダークサイド」最新事情 佐藤 光展 ジャーナリスト
医療情報誌 月刊『集中』とは
病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。
【媒体概要】
媒体名：集中／Medical Confidential
定 価：年ぎめ購読料18,000円（税込1冊1,500円）
判 型：B5判
発売日：毎月末
【定期購読のお申込】
https://www.medical-confidential.com/subscription/
集中出版株式会社について
医療情報誌『集中』の発行
月刊『集中／Medical Confidential』（2008年4月創刊）を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、
・出版物の企画、制作、コンサルティング
・広告宣伝の企画、広告代理業
・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング
・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等
URL： https://www.medical-confidential.com/
・『集中』を応援する医師519人はこちら
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2404_519Dr.pdf
日英医学交流
2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。
日本オフィス：
東京都港区赤坂3-3-5ストロング赤坂ビル６F
UKオフィス：
Suite 219 23 King Street Cambridge CB1 1AH UK
First Floor Office, 3 Hornton Place, Kensington, London, W8 4LZ UK