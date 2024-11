キム・ヨンデ、パク・ヒョンシク、ソ・イングクら人気俳優出演作が盛りだくさん！大ヒット刑事ドラマのシーズン2も！12月スタート韓国ドラマ｜CSホームドラマチャンネル

流れ星

12月に来日ファンコンサートを控えるイ・ソンギョンと「損するのは嫌だから」で人気上昇中のキム・ヨンデ共演による胸キュンラブコメディ。芸能界が舞台の本作でトップスター役を演じたキム・ヨンデは、イケメンさとセクシーさを見せつけると同時に、子どもっぽい仕草もみせ、そのギャップでも視聴者の心を鷲掴みに!また、「Eye Love You」のチェ・ジョンヒョプなど多くの人気俳優がカメオ出演しているのも見逃せない。そして特別出演として「チェ・ジウ」が出演したことでも話題に!

浮気したら死ぬ

推理作家の妻と離婚専門弁護士の夫が繰り広げるブラック・ラブコメディ。「パラサイト 半地下の家族」のチョ・ヨジョンが最後の最後まで油断できないミステリアスな女性を熱演。浮気を繰り返す夫役には「熱血司祭」のコ・ジュン。そして、この夫婦の行方に大きな影響を与えるミステリアスな青年を、「流れ星」のキム・ヨンデが演じ、ドラマを大いに盛り上げた。

模範刑事2

ソン・ヒョンジュとチャン・スンジョがタッグを組み、本国で大ヒットした刑事ドラマのシーズン2。今作では、根性、団結力、戦闘力がすべてパワーアップ!仁川西部警察署・強力2チームのチームワークと、人情派ベテラン刑事とエリートイケメン刑事の年の差バディによる2人の掛け合いに注目!

上流社会

2025年も新作「宝島」「Twelve」と話題作への出演が発表されている人気俳優パク・ヒョンシク。ホームドラマチャンネルでは、【パク・ヒョンシクセレクション】と題してパク・ヒョンシク主演作品を続々放送。12月は彼の出世作「上流社会」をお届け!華やかな上流階級を舞台に2組の格差カップルの恋模様を描いた、胸キュンラブロマンス。パク・ヒョンシクは、財閥の御曹司を演じ、その年のSBS演技大賞にて優秀演技賞&ニュースター賞を受賞した。

そして1月には「青春ウォルダム 呪われた王宮」のノーカット字幕版を日本初放送!お楽しみに!

ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた

11月に日本3都市での来日コンサートを成功裏に終えたソ・イングク。ホームドラマチャンネルでは【ソ・イングクセレクション】と題して、ドラマに歌にソ・イングク祭りが開催中。まずドラマでは、ソ・イングクが、神と人間の間の存在“滅亡”役を演じた「ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた」をお届け!パク・ボヨン演じる死を目の前にした人間と“滅亡”が繰り広げる甘く切ないラブストーリー。

SEO IN GUK「IN THE X」日本デビュー10周年記念ファンコンサート<大阪公演>

そして歌では、2023年11月に日本デビュー10周年を記念して開催したファンコンサート「IN THE X」を11月放送の東京公演に続き、12/22(日)に大阪公演の模様を放送!東京公演とは異なったセットリストで数々のヒット曲を披露し観客を魅了した。

★ひとめでわかる!韓流まとめページ :https://www.homedrama-ch.com/special/hanryu

■放送情報(スカパー!ならスマホやタブレット、PCでご覧になれます)

「浮気したら死ぬ」

12/2(月)スタート!

毎週(月)後2:00~(2話連続)他

出演:チョ・ヨジョン、コ・ジュン、キム・ヨンデ、ヨヌ(元MOMOLAND)

全16話

「ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた」

12/2(月)スタート!

毎週(月)~(金)前7:00~

出演:パク・ボヨン、ソ・イングク、イ・スヒョク、カン・テオ、シン・ドヒョン

全16話

「今からショータイム」

12/10(火)スタート!

毎週(月)~(金)深0:15~

出演:パク・ヘジン、チン・ギジュ、チョン・ジュノ、チョン・ソギョン、コ・ギュピル

全16話

「模範刑事2」

12/17(火)スタート!

毎週(火)(水)後3:15~他

出演:ソン・ヒョンジュ、チャン・スンジョ、キム・ヒョジン、チョン・ムンソン、チェ・デフン

全16話/ベーシックCH初

「流れ星」

12/19(木)スタート!

毎週(火)~(金)後2:00~他

出演:イ・ソンギョン、キム・ヨンデ、ユン・ジョンフン、キム・ユネ、ソジン(Girl's Day)、イ・ジョンシン(CNBLUE)

全16話

『SEO IN GUK「IN THE X」日本デビュー10周年記念ファンコンサート<大阪公演>』

12/22(日)後8:30~

出演:ソ・イングク

ベーシックCH初

「上流社会」

12/24(金)スタート!毎週(月)~(金)前7:00~

出演:ソンジュン、パク・ヒョンシク、ユイ、イム・ジヨン

全16話

