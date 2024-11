新ステージ追加のお知らせ！アニメ『HIGH CARD』初のスマートフォン向け新作パズルゲーム「HIGH CARD -Color of the Pair-」

株式会社U Know Games

株式会社U Know Games(本社:東京都港区、代表取締役:谷口祐一郎)は、アニメ『HIGH CARD』の初のゲームタイトルとなるスマートフォン向けゲーム「HIGH CARD -Color of the Pair-」(略称:ハイカラ)にて、11月27日(水)より新ステージを追加いたしましたので、これをお知らせいたします。

■新ステージ451~500が登場!

ギミック『南京錠』がさらにパワーアップして新ステージに登場!!

手強くなった『南京錠』が待ち受けるステージを、果たしてクリアできるのか…!

スキルやサポートアイテムを駆使してクリアを目指そう!

是非ゲームをインストールして、新ステージをお楽しみください!

追加日時:2024年11月27日(水)メンテナンス後~

■「HIGH CARD -Color of the Pair-」について

「HIGH CARD -Color of the Pair-」(略称:ハイカラ)は、アニメの追体験&オリジナルストーリーで『HIGH CARD』の世界を楽しめるドラマティックパズルゲームです。個性豊かなキャラクターでペアを組んでギミックひしめくパズルに挑戦し、窮地を覆す強力なスキルを駆使して自分だけの最高のペアを見つけましょう!

アニメ『HIGH CARD』が好きな方はもちろん、誰にでも気軽に楽しんでいただけるゲームです。

今すぐダウンロードしてお楽しみください!

公式ゲームサイト:https://www.highcard-cop-game.jp/

公式Xアカウント:https://x.com/highcardcopgame

■『HIGH CARD』について

特定の者に異能力を与える52枚の《エクスプレイングカード》を回収する集団《ハイカード》に加入したフィンと仲間たちの活躍を、ユーモアを交えてスタイリッシュに描いた作品です。

ドラマCD、ノベライズ、コミカライズ、舞台化し、2023年1月-3月、2024年1月-3月にアニメシリーズが放映されるなど、多角的にメディアミックスを展開中。

公式サイト:https://www.highcard.jp/

■ゲーム概要

タイトル名 :HIGH CARD -Color of the Pair-(略称:ハイカラ)

リリース日 :2024年9月17日

ジャンル :ドラマティックパズルゲーム

プラットフォーム:App Store / Google Play

本体価格 :無料(アプリ内課金あり)

著作権表記 :(C) TMS/HIGH CARD Project/@Poppin Games Japan Co.,Ltd.

■U Know Gamesについて

U Know Gamesは、AIをはじめとする先端技術開発やゲーム、アニメ、3DCG等の制作に幅広い実績を持つStudio51と、IPゲームの企画・開発・運営に強みを持つポッピンゲームズジャパンが、互いの強みを活かし共同で設立したエンターテインメントカンパニーです。

会社情報

社名 株式会社U Know Games (英:U Know Games Co.,Ltd.)

住所 東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル802

代表取締役 谷口 祐一郎、取締役 河内 龍

設立年月日 2023年12月14日