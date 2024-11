「ANIMAX MUSIX 2024 FALL」公式イベントレポート　シークレットアーティストを含む総勢25組出演による全72曲、7時間超えのライブをお届け！

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン[画像1: https://prtimes.jp/i/3633/502/resize/d3633-502-7bc9f98cf460775b9b5c-10.jpg ]アニメ専門チャンネル『アニマックス』を運営する株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン(代表取締役CEO:野島亮司、代表取締役社長:滝山正夫)は、株式会社NTTドコモ(代表取締役社長:前田義晃)と共催で、2024年11月23日(土・祝)に「Lemino presents ANIMAX MUSIX 2024 FALL」を開催しました。「ANIMAX MUSIX」は「アニメミュージックの魅力を世界へ」をコンセプトに、2009年からスタートしたアニメミュージックイベントです。15周年を迎えた今年、NTTドコモとの2回目の共催となる「Lemino presents ANIMAX MUSIX 2024 FALL」は熱気に包まれた一日となりました。この模様は、11月30日(土)12時から12月8日(日)23時59分まで、Leminoプレミアム(月額990円(税込)※1、初回初月無料)で見逃し配信を実施します。※1 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」の月額使用料は1,100円(税込)です。――――――――――――――――トップバッターは「ANIMAX MUSIX」に最多出演となる南條愛乃。アニメ『グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATION』から「サヨナラの惑星」、続けて「trust myself」、ゲーム『グリザイア クロノスリベリオン』の「新世界」を熱唱。その瞬間、開演を今か今かと待ちわびた1万人のアニメミュージックファンたちの熱い1日がスタートを切りました。[画像2: https://prtimes.jp/i/3633/502/resize/d3633-502-edcc17a19938391695e8-0.jpg ]続いて、女性ボーカリストMARiAとコンポーザーtokuの二人によるユニット、GARNiDELiAが登場。”踊っちゃってみた”と名付けられたダンス動画シリーズは累計1億回再生を超え、全世界で注目を浴びている二人は、ここ“ANIMAX MUSIX”のステージで、TVアニメ『ガンダム Gのレコンギスタ』の「BLAZING」、TVアニメ『キルラキル KILL la KILL』の「ambiguous」を熱唱しました。本日、一回目の企画コーナー「声出せ!SELECTION」。今年インドネシアで初めての海外ライブを成功させた「ASOBI同盟」は、田村ゆかり feat. motsu from m.o.v.eの「You & Me」をカバーで熱唱。キッズステーションで放送中、世界的に人気のテレビアニメ「キラキラ キャッチ!ティ二ピン」からハチュピンも登場!続く、コラボではASOBI同盟と、YOU-TA、YUKI、KAZUKI、LIN、SHINの5人組ダンス&ボーカルユニット、今年結成10周年を迎えたMADKIDが、Creepy Nutsの楽曲で、TVアニメ『マッシュル-MASHLE-』の「Bling-Bang-Bang-Born」を熱唱しました。続いて、作曲家「俊龍」による音楽プロジェクトSizukはTVアニメ『キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 Season II』の「Para Bellum」、TVアニメ『冰剣の魔術師が世界を統べる』の「Dystopia」を2曲続けてお届け。AYAMEの圧倒的な歌唱力に会場は熱狂の渦に。そして、アニマックスが2007年から7回開催した「全日本アニソングランプリ」出身のASCAと鈴木このみが後方ステージから登場。二人はかつて「第5回全日本アニソングランプリ」の決勝大会で優勝の座を競い合った仲。そんな二人が10数年の時を経て、同じ「ANIMAX MUSIX」のステージに立ちました。二人はASCAのデビュー曲、TVアニメ『Fate/Apocrypha』の「KOE」を、続いて、鈴木このみのデビュー曲、TVアニメ『黄昏乙女×アムネジア』の「CHOIR JAIL」と、それぞれの楽曲をコラボでお届けしました。[画像3: https://prtimes.jp/i/3633/502/resize/d3633-502-defb39a01eb98eee58d0-11.jpg ]今年5月、華々しくデビューし、9月に「ANIMAX MUSIX NEXTAGE」で勝ち抜き、見事、この横アリのステージに立った大渕野々花は、TVアニメ『怪異と乙女と神隠し』の「朱く染めて心臓」、TVアニメ『Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士(ペット)として暮らしてます』の「最上級の心」を熱唱。sajou no hanaは、TVアニメ『異修羅』の「修羅に堕として」、TVアニメ『やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中』の「淡く微か」と、2024年のタイアップ曲を2曲続けて熱唱した。[画像4: https://prtimes.jp/i/3633/502/resize/d3633-502-db17ced7b38648e3cfd1-0.jpg ]事前リクエストにお応えする「FAN SELECTION Part1」では、GARNiDELiAが玉置成実の楽曲で、TVアニメ『機動戦士ガンダムSEED』の「Believe」をカバー。続くコラボでは、自身のライブツアー真っ只中の鈴木愛奈と、『ラブライブ!スーパースター!!』より生まれたグループ・Liella!がTVアニメ『美少女戦士セーラームーン』の「ムーンライト伝説」で愛くるしい笑顔に満ちたステージをお届けしました。そして、今年デビュー10周年を迎えたTRUEと蒼井翔太が緑黄色社会の楽曲で、TVアニメ『薬屋のひとりごと』の「花になって」をカバーしました。BanG Dream!(バンドリ!)からはAve Mujicaが登場。TVアニメ『BanG Dream! It's MyGO!!!!!』の「Ave Mujica」、『BanG Dream!』の「Symbol I : △」をお届けし、続いて、Ave Mujica と Sizukによるカバーは、ALI PROJECTの「暗黒天国」(TVアニメ『かみちゃまかりん』より)をコラボレーションで披露。パワーボーカル二人の圧巻のステージとなった。再びステージに登場したASOBI同盟はまずはアカペラからスタート。その後、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』の「結婚行進曲」、TVアニメ『合コンに行ったら女がいなかった話』から「王様だーれだっ」を披露、明るくキャッチーなステージを披露した。ASCAは「明日世界が終わるとしても」(TVアニメ『魔王様、リトライ!R』)、「RESISTER」(TVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション』)の自身の楽曲を2曲続けて熱唱。初めての企画となる「キャラソンSELECTION」、まずが大渕野々花がTVアニメ『マクロスF』からシェリル・ノーム starring May'nの「射手座☆午後九時Don't be late」をカバーし、初の横アリのステージとは思えない迫力で1万人の観客を魅了しました。鈴木愛奈は「えとにゃんらん」(TVアニメ『えとたま~猫客万来~』)を熱唱。そして、南條愛乃はキャラソンの事前リクエスト一位のTVアニメ『探偵オペラ ミルキィホームズ』から「ココロノエデン」(明智小衣 (CV:南條愛乃))をセルフカバー。続いて今年、自身2度目の日本武道館公演を成功させた内田雄馬はTVアニメ『怪病医ラムネ』の「SHAKE!SHAKE!SHAKE!」をダンサーを従えパフォーマンス、TVアニメ『デッドマウント・デスプレイ 第2クール』の「Hope」を2曲続けて熱唱。[画像5: https://prtimes.jp/i/3633/502/resize/d3633-502-55175277fddd132e7ea4-0.jpg ]MADKIDは「FLY」(TVアニメ『佐々木とピーちゃん』)、「Bring Back」(TVアニメ『盾の勇者の成り上がり Season 2』)。メインステージから二手に分かれて客席を練り歩き。場内を多いに盛り上げた。そして前半第一部のトリとしてKOTOKOが登場。「Shooting Star」(TVアニメ『おねがい☆ティーチャー』)、「ハヤテのごとく!」(TVアニメ『ハヤテのごとく!』)、「Light My Fire」(TVアニメ『灼眼のシャナIII-FINAL-』)と人気アニメ作品の歴代人気曲で会場の盛り上がりはMAXに。後半第二部のトップバッターはPoppin'Partyからスタート。TVアニメ『BanG Dream!(バンドリ!)』の「ときめきエクスペリエンス!」、スマートフォン向けゲーム『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』の「Hello! Wink!」、TVアニメ『BanG Dream!(バンドリ!)』の「ティアドロップス」と切れ目なくステージが続きました。「FAN SELECTION Part2」では。GARNiDELiAとASCAはGARNiDELiAの楽曲「grilletto」(TVアニメ『魔法科高校の劣等生』)、sajou no hanaと TRUEはTVアニメ『葬送のフリーレン』の「晴る」(ヨルシカ)、MADKIDと内田雄馬は、UNISON SQUARE GARDENの名曲「シュガーソングとビターステップ」(TVアニメ『血界戦線』)と、強力なアーティストコラボが続きました。大歓声に包まれ登場したLiella!は、現在放送中のTVアニメ『ラブライブ!スーパースター!!』3期から2曲続けて、「Let's be ONE」「DAISUKI FULL POWER」を、鈴木愛奈は「ヒカリイロの歌」(TVアニメ『はてな☆イリュージョン』)、「もっと高く」(TVアニメ『いわかける!- Sport Climbing Girls - 』)、そして、蒼井翔太は「EVOLVE」(TVアニメ『出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので好き勝手に生きることにした』)、「Eclipse」(TVアニメ『デビルズライン』)と続けた。挑発的なMCで盛り上げた蒼井のパフォーマンスは女性ファンのみならず、男性をも魅了するステージとなった。ウマ娘 プリティーダービーの劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』の「Ready!! Steady!! Derby!!」は、歌の途中から作詞・作曲を担当したオーイシマサヨシが登場!予期せぬコラボに会場は爆上がり!続けて、ウマ娘 プリティーダービー自身の楽曲を2曲続けて披露、「O - ロライズ (Game Size)」(『ウマ娘 プリティーダービー』)、「アコガレChallenge Dash!!」(TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』)で会場は熱狂の渦に。本日2回目の「キャラソンSELECTION」では、鈴木このみと戸山香澄(CV:愛美)はAdo(ウタ from ONE PIECE FILM RED)の「私は最強」、同じくAdo(ウタ from ONE PIECE FILM RED)の「新時代」をLiella!がイベントオリジナルの振付にてパフォーマンス!いずれも「劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』」からの名曲で観客を魅了しました。そして、待ちに待った「うまぴょい伝説」。ウマ娘 プリティーダービーが中川翔子とともにコラボレーション![画像6: https://prtimes.jp/i/3633/502/resize/d3633-502-fb689858e5994f7e4272-0.jpg ]TVアニメ『甘神さんちの縁結び』から登場した甘神三姉妹は自身たちの楽曲「君に恋を結んで」に続いて、同じ三姉妹作品であるTVアニメ『みなみけ』の「経験値上昇中☆」(南春香(CV:佐藤利奈)・南夏奈(CV:井上麻里奈)・南千秋(CV:茅原実里))をカバーしました。続いて、鈴木このみがソロで登場、映画『ノーゲーム・ノーライフ ゼロ』の「THERE IS A REASON」、TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』3rd seasonの「Reweave」を熱唱し観客のボルテージをさらに上げる。ここでデビュー20周年となるKOTOKOの作詞提供楽曲を3人のアーティストとコラボする”KOTOKO3本勝負”のコーナーへ。最初のコラボのお相手はシークレットゲスト・井口裕香が登場し、TVアニメ『ロウきゅーぶ!』の「SHOOT! -KOTOKO ver.-」(KOTOKO)を二人で熱唱。「KOTOKOさん、20周年おめでとう!」と井口から熱いメッセージが。続い南條愛乃とはTVアニメ『東京レイヴンズ』の「君が笑む夕暮れ」(南條愛乃)、そして、蒼井翔太とは「覚えてていいよ」(KOTOKO)をコラボしました。TRUEはTVアニメ『杖と剣のウィストリア』の「フローズン」、家庭用ゲーム『転生したらスライムだった件 テンペストストーリーズ』の「S.O.S」を歌唱。そして、「4種の神器からお届けします」とのMCで始まり、TVアニメ『バディ・コンプレックス』の「UNISONIA」を歌唱しました。その後も続けて、TVアニメ『レガリア The Three Sacred Stars』の「Divine Spell」をメドレーで披露!超絶熱い楽曲の畳み掛けが続き、場内はオレンジの光に包まれた。ANIMAX MUSIXも終盤。そんな中、登場したのは中川翔子。「ANIMAX MUSIX15周年おめでとうございます!久しぶりです。帰ってこられました!」と久しぶりのANIMAX MUSIXのステージに立ち、自身の神曲「空色デイズ」(TVアニメ『天元突破グレンラガン』)と「ACROSS THE WORLD」(VR映画『機動戦士ガンダム:銀灰の幻影』)を熱唱しました。[画像7: https://prtimes.jp/i/3633/502/resize/d3633-502-f6eef874937e14fb3123-0.jpg ]そして本日3回目となる「キャラソンSELECTION」はなんと、シークレットアーティストの平野綾が登場!! TVアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』の「God knows...」(涼宮ハルヒ)を原曲のギターを弾くMUSIX BANDの西川進とコラボさながらにパフォーマンス!神曲の披露に会場は赤とオレンジのペンライトで交互に彩られた。退場後、場内に「らき☆すた」のアニメ映像が流れたあと、なんと2009年3月の日本武道館公演以来初となる、「もってけ!セーラーふく」(TVアニメ『らき☆すた』)をダンサーをしたがえ登場![画像8: https://prtimes.jp/i/3633/502/resize/d3633-502-5619bc1375623f4de994-0.jpg ]そしてANIMAX MUSUX 15周年公演のラストは、オーイシマサヨシがMVさながらの演出でTVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』の「ギフト」を歌唱。MCでは「セトリえぐくないか?」と今日のアーティストたちのステージを大絶賛。今回のオートリである自身をもじり「オートリマサヨシ」ですと自己紹介して、会場を笑わせました。そして、TVアニメ『凍牌~裏レート麻雀闘牌録~』の「ギャンブリングホール」では場内を練り歩き、そこかしこで神対応のファンサで観客を虜に。続いて、シークレットゲストのTom-H@ckも登場し、OxTとしてTVアニメ『SSSS.GRIDMAN』の「UNION」、劇場版『グリッドマン ユニバース』の「uni-verse」を熱唱し、会場は多幸感に包まれた。[画像9: https://prtimes.jp/i/3633/502/resize/d3633-502-be48b437f1a33db78e55-0.jpg ]7時間超えのステージのフィナーレでは、全出演者がステージに集結し、シークレットアーティストの八木沼悟志 (fripSide)とともにTVアニメ『とある科学の超電磁砲』の「only my railgun」を熱唱しました。感動の渦にどっぷりつかり、興奮さめやらぬ1万人の観客は、この1日限りの特別な瞬間をともに駆け抜けました。当日の模様は、2024年11月30日(土)12:00から12月8日(日)23時59分まで、Leminoプレミアムで見逃し配信を実施します。是非、お楽しみください。『Lemino presents ANIMAX MUSIX 2024 FALL』見逃し配信見逃し配信もLeminoプレミアムで独占配信!視聴ページ:https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDI4OTc=?pit_git_type=LIVE_SINGLE配信期間:2024年11月30日(土) 12:00~2024年12月8日(日)23:59 予定※Leminoプレミアム会員にご入会のうえ、ご覧ください。[画像10: https://prtimes.jp/i/3633/502/resize/d3633-502-61652d673117a8664e41-9.png ]【開催日時】 2024年11月23日(土・祝) 開場:13:00 開演:14:30 終演予定:20:30【会場】 横浜アリーナ 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-10【出演アーティスト】<15th Anniversary Special Artist>KOTOKO、中川翔子Ave Mujica、蒼井翔太、ASCA、ASOBI同盟、甘神三姉妹、内田雄馬、ウマ娘 プリティーダービー、オーイシマサヨシ、大渕野々花、GARNiDELiA、sajou no hana、Sizuk、鈴木愛奈、鈴木このみ、TRUE、南條愛乃、Poppin'Party 、MADKID、Liella!<Secret Artists>井口裕香、Tom-H@ck、平野綾、八木沼悟志※五十音順、敬称略 【司会】吉田尚記(ニッポン放送アナウンサー)【Lemino配信日時】生配信:2024年11月23日(土・祝) 13:00 開場 / 14:30 開演見逃し配信:2024年11月30日(土) 12:00~2024年12月8日(日)23:59【配信形態】Leminoプレミアム(月額990円(税込)※1)【主催】株式会社NTTドコモ、株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン【後援】横浜市<セットリスト>https://prtimes.jp/a/?f=d3633-502-52d58ec4f1b736267a02376db062d68e.pdf【Leminoについて】■ドコモの映像配信サービス感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。・「Lemino」サービスサイト : https://lemino.docomo.ne.jp/※別途パケット通信料がかかります。※1 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」の月額使用料は1,100円(税込)です。※2 <初回初月無料キャンペーン>・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。・ 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。