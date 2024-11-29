「グリーンボンド」の発行条件決定
東急株式会社
[表: https://prtimes.jp/data/corp/10686/table/1041_1_6d4b55ba955a7ff1cd3f2f633265614d.jpg ]
当社は、「サステナブルファイナンス・フレームワーク」に基づき、環境課題の解決に貢献する事業の資金調達手段として、当社初となる「グリーンボンド」を発行します。発行条件の詳細は下記のとおりです。
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■資金使途の詳細
鉄道事業の下記のプロジェクト等に資金を充当します。
＜参考＞「サステナブルファイナンス・フレームワーク」および第三者意見
■サステナブルファイナンス・フレームワーク（２０２４年５月公表）
ＵＲＬ: https://ir.tokyu.co.jp/ja/ir/stock_bond/susb/main/00/teaserItems1/0113/linkList/0/link/sustainable_finance_1.pdf
ストラクチャリング・エージェント※2は大和証券株式会社
■外部機関（ＪＣＲ）による第三者意見の詳細
ＵＲＬ: https://www.jcr.co.jp/download/7eac9a0ffe6ebfeabb6db599a8ba285af0ef785bc97acdfa8b/24d0303_1.pdf
※1 「Ｇｒｅｅｎ ＵＮＤＥＲ ＧＲＯＵＮＤ」の詳細はこちらをご覧ください https://ii.tokyu.co.jp/grows/gug
※2 フレームワークの策定等を通じて、サステナブルファイナンスの実行支援を行う者