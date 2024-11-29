メガネブランド「Zoff」2024年11月の新商品
株式会社インターメスティック
- 商品名｜NEO SPORTY
- 読み｜ネオスポーティ
- 種類｜メガネ6型4色全24種
- 価格｜\9,900（セットレンズ代込）
- 発売日｜2024年11月1日（金）
- 取扱店舗｜Zoff 全店舗、Zoff公式オンラインストア他
鮮やかなテンプルカラーのフレームはスポーツテイストが好きな方におすすめ。商品画像：ZA241053_14E1
上から、ZN242013 ZN242014 ZN242015 ZA241051 ZA241052 ZA241053
- 商品名｜AUTUMN FASHION
- 読み｜オータムファッション
- 種類｜メガネ4型2色全8種
- 価格｜\9,900～14,400（セットレンズ代込）
- 発売日｜2024年11月15日（金）
- 取扱店舗｜Zoff 全店舗、Zoff公式オンラインストア他
上から、ZO241015 ZH241011 ZF241014 ZN242016
■商品概要
- 商品名｜NEO SPORTY
- 読み｜ネオスポーティ
- 種類｜メガネ6型4色全24種
- 価格｜\9,900（セットレンズ代込）
- 発売日｜2024年11月1日（金）
- 取扱店舗｜Zoff 全店舗、Zoff公式オンラインストア他
｜商品詳細
ビジネススタイルからカジュアルまで、幅広いユーザーに向けたスタイリッシュでスポーティなメガネフレームです。テンプルにラバー素材を使用することで、長時間の装用でも滑りにくく、快適な掛け心地を実現しました。フロントとテンプルの配色はスタンダードなものから鮮やかなものまであり、自分の好きなテイストをセレクトできます。
｜ポイント
鮮やかなテンプルカラーのフレームはスポーツテイストが好きな方におすすめ。商品画像：ZA241053_14E1
｜商品
上から、ZN242013 ZN242014 ZN242015 ZA241051 ZA241052 ZA241053
■商品概要
- 商品名｜AUTUMN FASHION
- 読み｜オータムファッション
- 種類｜メガネ4型2色全8種
- 価格｜\9,900～14,400（セットレンズ代込）
- 発売日｜2024年11月15日（金）
- 取扱店舗｜Zoff 全店舗、Zoff公式オンラインストア他
｜商品詳細
クラシックを代表するウェリントンシェイプを、プラスチックとメタルでラインアップしました。同じウェリントンシェイプでも、素材の違いで全く違う表情に。ライフスタイルやファッションに敏感なお客様に最適な一本です。
上から、ZO241015 ZH241011 ZF241014 ZN242016
▼メディア関係者様・スタイリスト様
メガネブランド「Zoff（ゾフ）」より、新商品のご案内です。
商品の詳しいご紹介・ご試着・お貸し出しについては、お気軽にメール・お電話でご連絡ください。
株式会社インターメスティック｜Zoff 広報担当：鈴木
TEL：080-3174-1406 E-mail：pr@zoff.com WEB：Zoff.com
※一般のお客様のお問い合わせ先｜
Zoff公式オンラインストアについて｜Zoff オンラインストア Tel.0120-013-505（平日11時～18時）
Zoff カスタマーサポート Tel.0120-013-883（平日11時～18時）