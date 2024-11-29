本日開催「VALUE DESIGN SUMMIT 2024」の累計申込者数が1,100名を突破！
株式会社NEWh（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：神谷 憲司）が主催する企業のリーダー人材向けオンラインカンファレンス「VALUE DESIGN SUMMIT 2024」は、本日11月29日9:00～20:00にて開催します。
また、本カンファレンスの累計申込者数が1,100名を突破しました。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=94VxsajLF6s ]
視聴はこちら :
https://newh.co.jp/vdsummit2024/?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=1129
■カンファレンス概要
VALUE DESIGN SUMMIT 2024では、生成AIがもたらす未来のビジョンを共有し、自社の成長戦略に取り入れるための具体的なインスピレーションを得られるコンテンツを準備しています。企業におけるAI活用の事例や、その活用戦略をトップリーダーがどう考え、行動して実現したのかといった実例にも触れられる場となります。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/78441/table/30_1_ddffaafe08f853914bb306530a9adbde.jpg ]
イベントXアカウントでは最新情報を発信中です：@VDSummit（https://x.com/VDSummit）
■セッション紹介
9:10~9:55【基調講演】
株式会社博報堂ＤＹホールディングス
執行役員 Chief AI Officer 兼 Human-Centered AI Institute代表
森 正弥 氏
10:00~10:45
株式会社東芝
上席常務執行役員 最高デジタル責任者
岡田 俊輔 氏
11:00~11:45
株式会社NEWh
取締役 兼 Design Strategist
小池 祐介
12:00~12:45
株式会社レゾナック・ホールディングス
執行役員 最高技術責任者（CTO）
福島 正人 氏
13:00~13:45
株式会社ブレインパッド
執行役員CMO
近藤 嘉恒 氏
株式会社ブレインパッド
アナリティクスコンサルティングユニット マネージャー
生成AIタスクフォース責任者
辻 陽行 氏
14:00~14:45
株式会社三井住友銀行
リテールIT戦略部長
中村 裕信 氏
株式会社コンセント
代表取締役社長
長谷川 敦士 氏
15:00~15:45
株式会社日建設計
執行役員 IDセンター代表
石川 貴之 氏
株式会社日建設計
イノベーションデザインセンター プロジェクトデザイナー
吉備 友理恵 氏
16:00~16:20
株式会社Jizai
代表取締役CEO
石川 佑樹 氏
16:35~16:55
bestat株式会社
代表取締役
松田 尚子 氏
17:05~17:50
株式会社リコー
AIインテグレーションセンター所長
梅津 良昭 氏
18:00~18:45
コニカミノルタ株式会社
執行役員 経営企画副担当 兼 イノベーション推進室長
森 竜太郎 氏
19:00~19:45
日本アイ・ビー・エム株式会社
執行役員 コンサルティング事業本部 シニア・パートナー Generative AI 統括
松瀬 圭介 氏
株式会社HEART CATCH
代表取締役 プロデューサー
西村 真里子 氏
視聴はこちら :
https://newh.co.jp/vdsummit2024/?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=1129
■NEWhについて
NEWhは大企業の新規事業・サービス開発に特化したイノベーションデザイン&スタジオです。独自のフレームワーク・プロセスにより、アイデア創出からプロダクト開発までを一気通貫で実行し、未来と顧客から選ばれつづける事業・サービスを社会に実装していきます。
会社名 ：株式会社NEWh（英語表記：NEWh Inc.）
所在地 ：東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビルB1
代表者 ：代表取締役社長 神谷 憲司
創立 ：2021年1月
事業内容：Innovation Design & Studio事業
URL : https://www.newh.co.jp