本日開催「VALUE DESIGN SUMMIT 2024」の累計申込者数が1,100名を突破！

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株式会社NEWh


株式会社NEWh（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：神谷 憲司）が主催する企業のリーダー人材向けオンラインカンファレンス「VALUE DESIGN SUMMIT 2024」は、本日11月29日9:00～20:00にて開催します。


また、本カンファレンスの累計申込者数が1,100名を突破しました。


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=94VxsajLF6s ]


視聴はこちら :
https://newh.co.jp/vdsummit2024/?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=1129

■カンファレンス概要


VALUE DESIGN SUMMIT 2024では、生成AIがもたらす未来のビジョンを共有し、自社の成長戦略に取り入れるための具体的なインスピレーションを得られるコンテンツを準備しています。企業におけるAI活用の事例や、その活用戦略をトップリーダーがどう考え、行動して実現したのかといった実例にも触れられる場となります。


[表: https://prtimes.jp/data/corp/78441/table/30_1_ddffaafe08f853914bb306530a9adbde.jpg ]

イベントXアカウントでは最新情報を発信中です：@VDSummit（https://x.com/VDSummit）



■セッション紹介


9:10~9:55【基調講演】

株式会社博報堂ＤＹホールディングス


執行役員 Chief AI Officer 兼 Human-Centered AI Institute代表


森 正弥 氏




10:00~10:45

株式会社東芝


上席常務執行役員 最高デジタル責任者


岡田 俊輔 氏




11:00~11:45

株式会社NEWh


取締役 兼 Design Strategist


小池 祐介




12:00~12:45

株式会社レゾナック・ホールディングス


執行役員　最高技術責任者（CTO）


福島 正人 氏




13:00~13:45

株式会社ブレインパッド


執行役員CMO


近藤 嘉恒 氏



株式会社ブレインパッド


アナリティクスコンサルティングユニット マネージャー


生成AIタスクフォース責任者


辻 陽行 氏




14:00~14:45

株式会社三井住友銀行


リテールIT戦略部長


中村 裕信 氏



株式会社コンセント


代表取締役社長


長谷川 敦士 氏




15:00~15:45

株式会社日建設計


執行役員 IDセンター代表


石川 貴之 氏



株式会社日建設計


イノベーションデザインセンター プロジェクトデザイナー


吉備 友理恵 氏




16:00~16:20

株式会社Jizai


代表取締役CEO


石川 佑樹 氏




16:35~16:55

bestat株式会社


代表取締役


松田 尚子 氏




17:05~17:50

株式会社リコー


AIインテグレーションセンター所長


梅津 良昭 氏




18:00~18:45

コニカミノルタ株式会社


執行役員 経営企画副担当 兼 イノベーション推進室長


森 竜太郎 氏




19:00~19:45

日本アイ・ビー・エム株式会社


執行役員 コンサルティング事業本部 シニア・パートナー Generative AI 統括


松瀬 圭介 氏



株式会社HEART CATCH


代表取締役 プロデューサー


西村 真里子 氏




視聴はこちら :
https://newh.co.jp/vdsummit2024/?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=1129


■NEWhについて


NEWhは大企業の新規事業・サービス開発に特化したイノベーションデザイン&スタジオです。独自のフレームワーク・プロセスにより、アイデア創出からプロダクト開発までを一気通貫で実行し、未来と顧客から選ばれつづける事業・サービスを社会に実装していきます。



会社名　：株式会社NEWh（英語表記：NEWh Inc.）


所在地　：東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビルB1


代表者　：代表取締役社長 神谷 憲司


創立　　：2021年1月


事業内容：Innovation Design & Studio事業


URL 　: https://www.newh.co.jp