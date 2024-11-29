2024年第3四半期の音楽配信売上は298億円。うち、ストリーミングは274億円と引き続きシェア9割超え
日本レコード協会加盟全社の集計による2024年第3四半期（7月～9月）の音楽配信売上実績がまとまりましたのでお知らせいたします。
2024年第3四半期の音楽配信売上は、前年同期比101％の297億7,900万円となりました。これにより、2024年1月から9月累計の音楽配信売上は、前年同期比105％の914億1,100万円となりました。
また、第3四半期のストリーミングは 前年同期比102％の274億4,400万円となり、音楽配信市場全体の92%にまでシェアを拡大しております。
内訳は以下となります。
【ダウンロード】
＜シングルトラック＞
（数量）前年同期比 93％の 851万ダウンロード
（金額）前年同期比 81％の 13億1,200万円
＜アルバム＞
（数量）前年同期比 103%の 77万ダウンロード
（金額）前年同期比 97％の 9億100万円
＜音楽ビデオ＞
（数量）前年同期比 80%の 4万ダウンロード
（金額）前年同期比 77％の 1,300万円
＜ダウンロード計＞
（数量）前年同期比 94%の 932万ダウンロード
（金額）前年同期比 87％の22億2,600万円
【ストリーミング】
＜サブスクリプション/音楽＞ （金額）前年同期比104％の 227億4,900万円
＜サブスクリプション/音楽ビデオ＞ （金額）前年同期比 94％の 12億6,100万円
＜広告収入/音楽＞ （金額）前年同期比 84％の 18億5,500万円
＜広告収入/音楽ビデオ＞ （金額）前年同期比 110％の 15億8,000万円
＜ストリーミング計＞ （金額）前年同期比 102％の 274億4,400万円
【その他】
（金額）前年同期比 58％の 1億900万円
詳細は下記をご参照下さい。
▼2024年第3四半期音楽配信売上帳票（PDF）
https://prtimes.jp/a/?f=d10908-579-3f556489c6c70245244eab37c3008257.pdf
▼日本レコード協会 音楽配信売上四半期数値
https://www.riaj.or.jp/f/data/online.html
以上