【阪急うめだ本店】クリスマスのギフトに、自分へのご褒美に！個性的なデザインのアミュレット(お守り)ジュエリーを週替わりで紹介「Amulet OF LIFE～私を彩るジュエリー ～」

株式会社阪急阪神百貨店

いよいよホリデーシーズン到来。阪急うめだ本店 1階 コトコトステージ12では、12月4日(水)~25日(水)の期間、 “Amulet OF LIFE~私を彩るジュエリー ~ ”と題し、自分へのご褒美ジュエリーにおすすめの個性あふれるジュエリーブランドを集めてご紹介します。

“amulet(お守り)”をテーマに、天然石やモチーフ使いをはじめ魅力あふれるジュエリーをラインアップ。

ホームページでは、1階 コトコトステージ12に登場する美しさとパワーを同時に楽しめるジュエリーを、星読みヒーラーのyujiさんが、天然石やリングをつける指ごとに込められた意味を徹底解説。色とりどりの宝石から見つける幸せ“天然石編”(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/1250440_2067.html)、10本の指が持つ意味“リング編”(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/1250453_2067.html)のふたつの特集記事でご紹介しています。



タイトル:Amulet OF LIFE ~私を彩るジュエリー~(https://web.hh-online.jp/fashion/goods/list.html?cid=amuletoflife)

場所:阪急うめだ本店 1階 コトコトステージ12

期間:12月4日(水)~25日(水)

■週ごとに魅力あふれるジュエリーブランドが登場!

●12月4日(水)~10日(火)

・GERMEDEUR(ジェルメドゥール)・GYPPHY(ジプフィー)・Pahi AMULET(パヒ アミュレット)

・odül(オジュール)※12月4日(水)~8日(日)の午前10時~11時30分は事前入場予約制。予約はこちら>>(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1731044772839)

「GERMEDEUR(ジェルメドゥール)」クラフトマン兼デザイナーの「D.kaneko」によるジュエリーブランド。" Treasure = 宝物、財宝 " 宝物や財宝を彷彿させるデザインのジュエリー。「GYPPHY(ジプフィー)」 合成モアサナイトとフェアトレードのゴールドやシルバー素材を使用したエシカルジュエリーを紹介。「Pahi AMULET(パヒ アミュレット)」 日本人デザイナーが、インド・ジャイプールの職人と創りだすお護りのようなジュエリーコレクション。「odül(オジュール)」 トルコ語で【ご褒美】。日々をがんばる女性に寄り添う天然石のジュエリーブランド。 ※12月4日(水)~8日(日)の午前10時~11時30分は事前入場予約制。

●12月11日(水)~17日(火)

・atur (アテュール)・michi willway(ミチウィルウェイ)・niin jewelry(ニイ ジュエリー)

・ombre bijoux(オンブル ビジュー)・onde(オンデ)・POUR TOI(プルトワ)

「atur(アテュール)」 “シンプルかつ大胆”をコンセプトに、ひとつ身につけるだけでスタイリングの主役となるような存在感を放つジュエリーを提案。「michi willway(ミチウィルウェイ)」 ファッションデザイナーのmichiが2021年9月にスタートしたブランド。フォルムの美しさだけではなく、ファッションとして身につけることを重視したジュエリー。「niin jewelry(ニイ ジュエリー)」 “シンプルなのに見た事がない”をコンセプトに、2023年に職人兼デザイナーである新井七奈香によってスタートしたブランド。「ombre bijoux(オンブル ビジュー)」デザイナー自身が原型を制作し、磨き、仕上げ、留めなど1点1点制作。さまざまな技法を駆使し、こだわりぬいたジュエリー。「onde(オンデ)」 “PASSS THE JEWEL TO THE NEXT”をミッションに、真珠や鉱石の産地など手元のジュエリーの旅路を伝え、世代を越えて後世に繋ぎたくなるジュエリーを届けるブランド。「POUR TOI(プルトワ)」 自分らしく、リラックスして日々を楽しむ、心地よさを感じるジュエリー。

●12月11日(水)~25日(水)

「JEWELILYTOKYO(ジュエリリートーキョー)」

中東のアラビア語を基にデザインしたジュエリーをお客様に届けるブランド。時代を超えて愛される“私”と“ジュエリー”になるようにとデザイナーの魂が込められたクリエイションを紹介。

ご自身のお名前や愛する人のお名前や大切にしている言葉をアラビア語にして製作する、世界に一つだけのオートクチュールジュエリーもオーダー可能。

●12月18日(水)~25日(水)

・ATELIER FER(アトリエ フェール)・cujacu(クジャク)・nam(ナム)・PLOW(プラウ)・sCenes(シーンズ)・un.(アン)

「ATELIER FER(アトリエ フェール )」“アートとデザインの境界”をテーマに、自由でユニセックスな作品を展開。古めかしくも新しいジュエリーをデザイン、製作している。「cujacu(クジャク)」 現代社会をアクティブに生きる女性に向けて、日常にスパイスと楽しさを与えてくれるシルバージュエリーを展開しているブランド。「nam(ナム)」 繊細なレースをモチーフアイテムをはじめ、デザイナーが海外で買い付けた一点ものの天然石や個性的なダイヤモンドをご紹介。「PLOW(プラウ)」 自然からインスピレーションを掘り起こしたシャープでありながらナチュラルな風合いを持つジュエリーは身につけたことを忘れるほど肌にしっくりとなじみます。「sCenes(シーンズ)」 真珠の街・神戸を拠点に、暮らしの中での真珠の在り方を探求するジュエリーブランド。「un.(アン)」 個々の顔立ちや特徴にあわせて選んでいただけるようにデザインされていますジュエリー。しなやかな曲線とシャープなラインで華やかさを。

■星読みヒーラーのyujiさんにより、天然石、リングをつける指ごとに込められた意味をそれぞれ徹底解説!

その日の目的や気分に合わせて選び、身につけることで、これからの日々も輝きを。

『色とりどりの宝石から見つける幸せ“天然石編”』こちら(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/1250440_2067.html?_bdld=f5vN1.pa8mXxx.1732769387)>>>(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/1250440_2067.html?_bdld=f5vN1.pa8mXxx.1732769387)

『10本の指が持つ意味“リング編”』こちら(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/1250453_2067.html)>>>(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/1250453_2067.html)