『悪魔王子と操り人形（あくあや）』の期間限定ガチャ＆イベント「幽夜に還る狐火」を開催！新SSRにはヴァニスが登場！

株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内藤裕紀、以下ドリコム)は、弔花者と呪いを癒すダークファンタジーADV『悪魔王子と操り人形(あくあや)』にて、期間限定のイベントガチャ「幽夜に還る狐火」を本日2024年11月30日(土)15時より開催しましたことをお知らせいたします。

また、「幽夜に還る狐火」のゲーム内ストーリーイベントは、2024年12月2日(月)15時より開催いたします。

イベントガチャ「幽夜に還る狐火」を開催!

【開催期間】

2024年11月30日(土)15:00 ~ 2024年12月15日(日)14:59

■提供割合アップのキャラクター

◆SSR[ヴァニス]狐を装う堕天使

・イベント「幽夜に還る狐火」でイベントPtを獲得した際に「+1,000Pt」する効果を持っています。限界突破最大で「+3,000Pt」する効果となります。

※イベントPtを加算する効果は、限界突破数により上昇します。

◆SR[エリク]純真無垢な術師

・イベント「幽夜に還る狐火」でイベントPtを獲得した際に「+500Pt」する効果を持っています。限界突破最大で「+1,500Pt」する効果となります。

※イベントPtを加算する効果は、限界突破数により上昇します。※イベントPtを加算する効果は限界突破数により、効果が上昇します。

■ステップアップ10連ガチャ詳細

STEP1:クリスタル750個

STEP2:無料

STEP3:クリスタル1,000個(『SSR[ヴァニス]狐を装う堕天使』確率2倍)

STEP4:無料

STEP5:クリスタル1,250個(SSRキャラクター1体確定)

STEP6:クリスタル1,500個(『SSR[ヴァニス]狐を装う堕天使』確率3倍、『SR[エリク]純真無垢な術師』1体確定)

STEP7:クリスタル1,500個(『SSR[ヴァニス]狐を装う堕天使』1体確定)

【注意事項】

今回新登場するキャラクターは、イベントガチャ、ステップアップガチャからのみ出現します。

現在開催中のその他のガチャからは出現しません。

詳細は各ガチャの提供割合をご確認ください。

ステップアップガチャは全て10連となります。

■提供割合アップの家具

イベントガチャ、ステップアップガチャで登場する家具、SSRお狐様を祀る神棚、

SR和室の壁紙についても提供割合がアップします。

◆SSRお狐様を祀る神棚

・この家具でしか見れない家具ストーリー付きです。

・イベント「幽夜に還る狐火」でイベントPtを獲得した際に「+20%」する効果を持っています。

※家具によるイベントPtを加算する効果は最大5個までとなります。

◆SR和室の壁紙

・イベント「幽夜に還る狐火」でイベントPtを獲得した際に「+10%」する効果を持っています。

※家具によるイベントPtを加算する効果は最大5個までとなります。

【注意事項】

今回新登場する家具は、イベントガチャ、ステップアップガチャからのみ出現します。

現在開催中のその他のガチャからは出現しません。

詳細は各ガチャの提供割合をご確認ください。

ストーリーイベント「幽夜に還る狐火」を開催!

2024年12月2日(月)15時より期間限定のストーリーイベント「幽夜に還る狐火」を開催いたします。

【イベント開催期間】

2024年12月2日(月)15:00 ~ 2024年12月15日(日)14:59

■あらすじ

この時期、シャグランには多くの霊が戻ってくる――。

『還魂祭』で賑わう街を訪れたヴァニスとアダラ。

ヴァニスは一匹の狐の霊と出会うが、なんとその霊に取り憑かれてしまう……!

■イベント概要

・ストーリーイベントは限定ストーリーが展開され、豪華報酬が手に入るイベントです。

・イベントクエストを進めるとイベントPtを獲得できます。

獲得したイベントPt数に応じて、豪華報酬が手に入ります。

・難易度の高いクエストに何度も挑戦し、豪華報酬を獲得しましょう!

■イベント限定キャラクター

◆SR[アダラ]妖気を纏う術師

・イベント「幽夜に還る狐火」でイベントPtを獲得した際に「+250Pt」する効果を持っています。

限界突破最大で「+750Pt」する効果となります。

※イベントPtを加算する効果は限界突破数により、効果が上昇します。

◆R[クロード]策略家の妖魔

・イベント「幽夜に還る狐火」でイベントPtを獲得した際に「+50Pt」する効果を持っています。

限界突破最大で「+150Pt」する効果となります。

※イベントPtを加算する効果は限界突破数により、効果が上昇します。

※イベント限定キャラクターはイベントPt報酬やイベントミッションで獲得できます。

■イベント限定家具

◆SSR和の情景が美しい窓

・この家具でしか見れない家具ストーリー付きです。

・イベント「幽夜に還る狐火」でイベントPtを獲得した際に「+10%」する効果を持っています。

※家具によるイベントPtを加算する効果は最大5個までとなります。

◆SRお狐様の着物

・イベント「幽夜に還る狐火」でイベントPtを獲得した際に「+5%」する効果を持っています。

※家具によるイベントPtを加算する効果は最大5個までとなります。

◆Rお狐様の面

・イベント「幽夜に還る狐火」でイベントPtを獲得した際に「+1%」する効果を持っています。

※家具によるイベントPtを加算する効果は最大5個までとなります。

◆R和室の畳

・イベント「幽夜に還る狐火」でイベントPtを獲得した際に「+1%」する効果を持っています。

※家具によるイベントPtを加算する効果は最大5個までとなります。

※イベント限定家具はイベントPt報酬、イベント限定家具の設計図はイベントミッションで獲得できます。

『悪魔王子と操り人形』について

悪魔、人間、天使。

異なる種族が暮らす、呪われた世界“シャグラン”

あなたは呪いを浄化する力を持つ、神が遣わした「調律者」

あなたが浄化の力を分け与えた、異なる目的を持つそれぞれの陣営の代表者は

「弔花者(ちょうかしゃ)」と呼ばれることとなった。

神の手のひらの上で生きる「弔花者」たちの

呪いを癒す物語が今、始まる――

「弔花者」たちと共に世界の呪いを癒すダークファンタジーADV。

<ダウンロードはこちらから>

■『悪魔王子と操り人形』 アプリ基本情報

企画・開発:株式会社ドリコム、株式会社リベル・エンタテインメント

ジャンル:弔花者と呪いを癒すダークファンタジーADV

メインシナリオライター:実弥島巧(代表作:テイルズ オブ ジ アビス(メインシナリオ他)、SCARLET NEXUS(ストーリー原案他)など)

キャラクターデザイン:尾崎ドミノ

提供プラットフォーム:iOS、Android

公式サイト:https://akuaya.com

公式X(旧Twitter):https://x.com/black00crown

公式Instagram:https://www.instagram.com/black00crown

公式YouTube:https://www.youtube.com/@black00crown

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@black00crown

公式LINE:https://lin.ee/zyRhV6S

公式ショップ:https://drecomshop.com/shops/akuaya

権利表記:(C) Drecom Co., Ltd. All rights Reserved.

■株式会社ドリコム

株式会社ドリコムは、「with entertainment~人々の期待を超える~」というミッションの下、IP×テクノロジーを軸として、エンターテインメント・コンテンツをグローバルに提供する企業です。ゲームをはじめとしたIPコンテンツビジネスに10年以上の実績を持ち、2022年からは出版、映像、物販など、IPを作り、育てる事業を展開しています。

大規模なモバイルゲーム開発・運用のノウハウを活かしたBtoB事業、Web3や生成AIなどのテクノロジーの活用によってエンターテインメントの幅を広げ、ユーザーを魅了する新しい価値を提供します。

【会社概要】

名称:株式会社ドリコム

代表:代表取締役社長 内藤裕紀

設立:2001年11月13日

所在地:東京都品川区大崎 2丁目1番1号 ThinkPark Tower 19 階

URL:https://drecom.co.jp

■株式会社リベル・エンタテインメント

【会社概要】

名称:株式会社リベル・エンタテインメント

代表:代表取締役社長 林田浩太郎

設立:2006年9月26日

所在地:東京都千代田区内神田3丁目6番2号アーバンネット神田ビル9F

URL:https://liberent.co.jp