金属アレルギー対応＆錆びないステンレスジュエリーのブランド『Summery Coco』が川崎の「ラ チッタデッラ」にPOP UPで初出店！冬のファッションを彩る特別なアイテムや今回だけの限定商品も販売

株式会社 チッタ エンタテイメント【 POP UP SHOP 概要】[画像1: https://prtimes.jp/i/29468/98/resize/d29468-98-c627aea065c6e7833473-9.jpg ] 毎年好評の冬のホリデーコレクションを中心に、冬のファッションにぴったりなアイテムを、お財布に優しい価格でご提供いたします。サージカルステンレスなど肌に優しい素材を使用し、金属アレルギーにも対応。錆びにくく、長く愛用できるデザインと品質で、どなたでも安心して身に着けていただけます。冬服に映える華やかなジュエリーは、シンプルながらも強い存在感を感じさせるデザインで、海外でトレンドのアクセサリーです。 人気のイニシャルアクセサリーは、どんなコーディネートにもマッチし、日常使いにも最適。今回のPOP UP SHOP限定の特別なアイテムも登場いたします。オリジナルのギフトボックスもご用意しているので、クリスマスプレゼントにもおすすめです。[画像2: https://prtimes.jp/i/29468/98/resize/d29468-98-d85deed332065d191d91-3.jpg ]■営業日: 2024年12月14日(土)~15日(日)、21日(土)~22日(日)■場所: ラ チッタデッラ 内 マッジョーレ1F■営業時間: 11:00~20:00(予定)■HP:https://summerycoco.com/■SNS:https://www.instagram.com/summerycoco_official/取り扱い商品のご紹介【POP UP 限定商品】今回のPOP UP SHOPでしか手に入らない限定アイテムが登場します。[画像3: https://prtimes.jp/i/29468/98/resize/d29468-98-d2357518d1b74190a653-1.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/29468/98/resize/d29468-98-67637c1790b718f61965-2.jpg ]【左】Clover necklace 3,500円【右】Tri-Line necklace 5,500円【Letter Necklace】4,500円~[画像5: https://prtimes.jp/i/29468/98/resize/d29468-98-f352626b11e84965d5c2-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/29468/98/resize/d29468-98-cf930569cde7805e595b-5.jpg ]大切な人との絆を形にした、かわいらしいイニシャルネックレス。自分のイニシャルはもちろん、家族やペット、パートナーのイニシャルを身に付けて、愛と繋がりを感じるアクセサリーに。ユニークなバブルレターフォントのアイテムは誰ともかぶらないおしゃれな印象に!【Custom passcase】3,500円~[画像7: https://prtimes.jp/i/29468/98/resize/d29468-98-2de2da89e7c243521468-6.jpg ]お好きなカラーとアルファベットや数字をカスタムできるパスケースです。おしゃれでスタイリッシュなデザインは、毎日のコーディネートに華を添えます。【Ring】2,500円~[画像8: https://prtimes.jp/i/29468/98/resize/d29468-98-9d7c4650b16ac4f9622c-7.jpg ]冬のファッションに合わせやすいゴールドやストーンを使ったリングなども多数取り揃えてます。【GIFT BOX】[画像9: https://prtimes.jp/i/29468/98/resize/d29468-98-f08b296e1aefb81d7c58-8.jpg ]ロゴが刻印された持ち運びに便利なポーチが入った特別なギフトボックス。大切な方へのプレゼントにオススメです。ステンレスアクセサリー『Summery Coco』について[画像10: https://prtimes.jp/i/29468/98/resize/d29468-98-7c2caf7a5e6e7e19747e-0.jpg ]『Summery Coco』は、肌に優しく、アレルギー対応の金属を使用したジュエリーを展開するブランド。トレンドを押さえつつ、長く愛されるデザインと高い品質が特徴です。海外でも人気のアイテムが揃っており、幅広いお客様に支持されています。※内容は変更になる場合がございます。最新情報は公式Instagramをご確認ください。プレスリリースはこちら→https://prtimes.jp/a/?f=d29468-98-81b25029f6225c0e9c1f8716f8ce4c6d.pdf