『刀剣乱舞ONLINE』御伴散歩マスコット第2弾が大好評予約受付中！ 11振りの刀剣男士と一緒にお出かけを楽しもう!!
「可愛い！」と大好評だった『刀剣乱舞ONLINE』御伴散歩マスコット。その第2弾が現在、通販サイト「eeo Store online」で予約受付中です。
第2弾では、鬼丸国綱をはじめ新たに11振りの刀剣男士が登場しました♪ お散歩はもちろん、通勤・通学やショッピングなど、いつでもどこでも一緒にお出かけしたくなる魅力的なグッズは見逃し厳禁！
▼ご予約はこちらから！▼
eeo Store onlineへ
https://eeo.today/store/101/title/2390?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt764(https://eeo.today/store/101/title/2390?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt764)
【グッズ販売情報】
受注期間：11月18日(月)～12月8日(日)
価格：1,980円（税込）
お届け予定日：2025年4月下旬頃予定
販売場所：eeo Store online（通販）(https://eeo.today/store/101/title/2390?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt764)
※お届けのご注意
・御伴散歩マスコット以外の商品は同梱ができません
・想定以上のご注文をいただいた場合、お届け時期が変更となる可能性がございます
・お届け時期の異なる商品をご一緒にお買い求めいただいた場合、納期の遅い方に合わせてお届けさせていただきます
カバンにつけてお出かけをもっと楽しく♪
現在、予約受付中の『刀剣乱舞ONLINE』御伴散歩マスコット第2弾。大きさはおよそ12cm～14cmで、付属のボールチェーンを使ってカバンなどにつけることができます。
お気に入りのカバンにつければ、今すぐにでもお散歩に出かけたくなるはず♪
また、楽しい旅行にも連れていってあげて、スペシャルな思い出をたくさん作ってみましょう！
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【刀剣男士一覧】
鬼丸国綱
一期一振
平野藤四郎
前田藤四郎
篭手切江
豊前江
桑名江
松井江
五月雨江
村雲江
稲葉江
『刀剣乱舞ONLINE』御伴散歩マスコット第2弾は11振りの刀剣男士が登場！
鬼丸国綱
一期一振
平野藤四郎
前田藤四郎
篭手切江
豊前江
桑名江
松井江
五月雨江
村雲江
稲葉江
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https://eeo.today/store/101/title/2390?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt764(https://eeo.today/store/101/title/2390?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt764)
11振りの刀剣男士が新たに登場した『刀剣乱舞ONLINE』御伴散歩マスコット第2弾。
予約受付は12月8日(日)まで！ 24時間一緒にいたくなるグッズを、ぜひゲットしてみてください！
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株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IP活用プラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
eeo Media：https://eeo.today/media/
eeo Stage：https://eeo.today/stage/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus