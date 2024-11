UAEで開催された「SusHi Tech Global in Abu Dhabi」にTOWINGが参加しました

株式会社TOWING

株式会社TOWING(代表取締役CEO:西田宏平)は2024年11月11日~12日、UAEの首都アブダビで行われた「SusHi Tech Global in Abu Dhabi」において、サステイナブル領域における 、農業、水資源、素材などの技術革新に取り組むスタートアップ企業の日本代表団として参加したことをお知らせ致します。

1、登壇の背景

東京都が主催する「SusHi Tech Tokyo」は、持続可能な都市を高い技術力で実現するという理念の下、都市課題の解決に向けた挑戦や東京の多彩な魅力を「Sustainable High City Tech Tokyo = SusHi Tech Tokyo」として国内外に発信する取り組みです。

この度、TOWINGは小池百合子東京都知事とともにUAEを訪問し、SusHi Tech Tokyoの一環であるSusHi Tech Global in Abu Dhabiに参加しました。また、アブダビ商工会議所で開催されたセミナー「JAPAN'S INNOVATIVE SMES CONNECTING WITH ABU DHABI FOR A GREENER TOMORROW」では、TOWING事業戦略部脱炭素プロジェクトリーダーの山田が登壇し、TOWINGが取り組んできた日本国内における持続可能な農業の事例と、UAEにおける高機能バイオ炭「宙炭(そらたん)」活用の可能性について講演を行いました。

2、今後のTOWINGの展開について

今回の登壇と現地関係者との交流を通じて、TOWINGはUAEにおける地域特有のニーズや課題を深く理解することができました。

今後、宇宙農業にも寄与する農業資材の開発及び製造を手掛けるTOWINGの技術力を活かし現地企業との協力体制を模索しながら、中東地域における持続可能な農業の実現を目指していきます。

3、株式会社TOWINGについて

「持続可能な超循環型農業を地球・宇宙双方で実現する」をミッションに掲げる、2020年2月創業の名古屋大学発インパクトスタートアップです。地域の未利用バイオマスの炭化物に同社が保有する土壌由来の微生物群を効率的に選別・培養する技術を用いて実現した農業資材、高機能バイオ炭「宙炭(そらたん)」を開発・販売しています。農地に施用すると、作物の品質や収穫量向上、温室効果ガス排出量削減や、資源循環の促進などが可能です。農林水産省みどりの食料システム法基盤確立認定事業者であり、2022年度「STI for SDGs」アワード 文部科学大臣賞など受賞多数。

<TOWINGの概要>

