日本女子バスケットボール No1決定戦！皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会の注目試合をPlayer!がリアルタイム速報！

株式会社ookamiスポーツスタートアップ企業 ookami は、スポーツエンターテイメントアプリ「Player!」において、2024年11月30日(土) 2次ラウンド以降の第91回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会をリアルタイム速報いたします。日本バスケ最高峰の戦いを、Player!は全力でお届けします。Player!から皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会を応援しましょう!iPhoneアプリ:<https://itunes.apple.com/jp/app/id897872395>大会ページ: 大会展望いよいよ女子バスケNo1を決めるこの大会の季節に!昨年はENEOSの高い壁を打ち破り、デンソーの初優勝で幕を閉じた皇后杯。昨年まで3年連続同じ決勝のカードとなっており、今大会もこの両チームが優勝候補なのは間違いないだろう。だが近年、Wリーグの勢力図も変化し、富士通レッドウェーブ、トヨタ自動車アンテロープスやアイシン ウィングスなどのチームにも大注目だ。日本女子バスケトップレベルの戦いから目を離せない。[画像1: https://prtimes.jp/i/13627/1020/resize/d13627-1020-334c97814e18e35eb616-4.png ]大会日程第91回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会<1次ラウンド>2024/09/14(土)~15(日)※すでに試合は終了しております。<2次ラウンド>2024/11/30(土)~12/1(日)※Player!ではこちらのラウンドから配信いたします。会場:清原体育館(栃木県宇都宮市)、大浜だいしんアリーナ(大阪府堺市)、愛媛県総合運動公園体育館(愛媛県松山市)<ファイナルラウンド>2024/12/11(水)~15(日)※12/13(金)はレストデーのため試合予定なし会場:国立代々木競技場 第二体育館(東京都渋谷区)<二次ラウンド以降の参加チーム>順天堂大学、白鴎大学、富士通レッドウェーブ、プレステージインターナショナル アランマーレ、山梨学院大学、シャンソン化粧品 シャンソンVマジック、新潟アルビレックスBBラビッツ、山形銀行、トヨタ自動車アンテロープス、トヨタ紡織サンシャインラビッツ、大阪体育大学、山梨クィーンビーズ、滋賀銀行LakeVenus、アイシンウィングス、武庫川女子大学、三菱電機 コアラーズ、愛知学泉大学、日立ハイテク クーガーズ、日本経済大学、東京羽田ヴィッキーズ、環太平洋大学、鹿屋体育大学、ひらまつ病院、デンソーアイリス、姫路イーグレッツ、今治オレンジブロッサム、ENEOSサンフラワーズ<現地からリアルタイムで速報が届く!Player!WHITE導入チームはこちら!>※以下(P)と表記のあるチームがPlayer!導入チームです。12/1(日)12:00~(鹿屋体育大学とひらまつ病院の勝者) vs デンソーアイリス(P)https://web.playerapp.tokyo/live/135491地域のスポーツチーム/大会主催者様へPlayer!は、だれでも簡単に試合情報を配信できる、大会配信プラットフォームです。アマチュアチーム、学生チーム、地域クラブ、あらゆるスポーツチーム・団体を対象に、Player!と連携する配信パートナーを募集しています。広報、マーケティングやファン管理にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。[画像2: https://prtimes.jp/i/13627/1020/resize/d13627-1020-b495b54ba479cd6c14bd-0.png ]▶︎参考実施例U18 川崎ブレイブサンダースとB.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP 2022において試合速報連携を実施!https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000644.000013627.htmlPlayer!が「南総通運 WPA公認 2021第26回日本ID陸上競技選手権大会」の映像と速報を生配信!https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000563.000013627.html第1回全日本空手道体重別選手権大会の全630試合をPlayer!がリアルタイム速報!https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000611.000013627.html▶︎お問い合わせフォーム先https://bit.ly/41EB45HPlayer! とは[画像3: https://prtimes.jp/i/13627/1020/resize/d13627-1020-4d5e3ca1fba4bd8f73ca-0.png ]「この世界に、スポーツダイバーシティを。」Player!は、誰もが、自分の好きなマイスポーツをつくり、応援できて、盛り上げられるプラットフォームです。この50年間、スポーツ産業はマススポーツ、マスメディア、マススポンサーの三位一体で発展してきました。ファンの少ないスポーツは全国放送に耐えられず、マスメディア中継がなく、マススポンサーがつかず、どんどんマイナースポーツ化していく。マススポーツとマイナースポーツに大きな格差が生まれてしまったのが、昭和と平成の時代でした。必死に頑張っているソフトボール選手やそれを応援しているお母さんにとって、それは本当にマイナーなスポーツなのでしょうか。Player!は、「マススポーツ」ではなく「マイスポーツ」があるライフスタイルを提案します。自分のお気に入りの街をみつけて、その街に住んでみて、そしてその街が好きになって、その街を盛り上げることに貢献するのってちょっと楽しかったりするように。スポーツも、自分ならではのお気に入りのスポーツをみつけて、そのスポーツを好きになり、そのスポーツを盛り上げていくことに貢献できたら楽しいはず。Player!は誰もが自分の好きなマイスポーツをつくり、応援できて、盛り上げられる世界をつくります。この世界に、スポーツダイバーシティを。→Player! 公式サイト:https://ookami.tokyo→Player! iPhone版:https://itunes.apple.com/jp/app/id897872395→Player! ウェブ版:https://web.playerapp.tokyo/→Player! Twitter:http://twitter.com/player_twi「Player! WHITE」とはかんたんに部活動やチームの公式アプリを立ち上げられるワンストップサービスです。[画像4: https://prtimes.jp/i/13627/1020/resize/d13627-1020-444874ab3ea3ccab00f1-0.png ]1.公式アプリで、チーム運営に必要な情報のすべてを集約!手軽に情報を届けられる!2.ファンクラブ/OBOG会費の集金率をアップ!ギフティングなどにも対応!3.スポンサープランもご用意!スポンサーと一緒にアプリを盛り上げられます! 導入費用や機能の詳細については、以下よりお問い合わせください。サービスサイト:https://bit.ly/3gf4dgX紹介ムービー:https://youtu.be/8Ty37SlGb-4ookamiという会社について日本全国の各地域には、プロチーム以外にも、様々な競技・カテゴリーのチームが日々活動しています。プロカテゴリーを目指すチーム、独自リーグで戦うチーム、大学や高校など学生部活動。そんな「地元スポーツチーム」は、地域を巻き込み、ファンと繋がりながら、地元を盛り上げています。 しかし多くの地元スポーツチームは、プロチームほど人手や資金が充実しているとは言えません。少ないスタッフが兼務しながら多くの業務をこなしたり、資金が少ない中でやりくりしなければならず、チームを強くし勝ち続ける以上に、まずチームを存続させることに力を注がなければなりません。 私たちookamiは、「スポーツで一つの笑顔を世界に」をミッションに掲げています。地元スポーツチームの潜在価値を最大化して、本当に大事なことにもっと多くの時間を使えるようにしたいと考え、「Player! WHITE」を提案してきました。現在、200以上のチームに導入いただいており、今後さらなる拡大を目指していきます。[画像5: https://prtimes.jp/i/13627/1020/resize/d13627-1020-212b1ecb01cc1fcfe01b-0.png ]▶︎社名:株式会社 ookami / ookami, Inc.▶︎本社:東京都世田谷区羽根木1-21-8▶︎代表:尾形太陽▶︎事業内容:スポーツコミュニティアプリ「Player!」および「Player! WHITE」の開発・運営、スポーツ情報インフラの開発・運営▶︎URL:https://ookami.tokyo/▶︎沿革:2014年4月 株式会社ookami設立2015年4月 あらゆる試合を可視化する「Player!(プレイヤー)」を公開2015年12月 App Store Best of 2015 受賞2016年9月 2016年度グッドデザイン賞を受賞2019年4月 Forbes Asia Under30で、創業者の尾形/中村がアジアを代表する30人に選出2019年10月 Forbes JAPAN SPORTS BUSINESS AWARD 2019を受賞2019年12月 Ruby biz グランプリ2019 特別賞を受賞2021年2月 スポーツ庁『INNOVATION LEAGUE コンテスト』を受賞2022年2月 スポーツ庁『INNOVATION LEAGUE コンテスト』を2年連続で受賞2022年2月 チームのDXを加速する「Player! WHITE(プレイヤーホワイト) 」を公開