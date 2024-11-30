【札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル】HOKKAIDO直割「どうみん限定宿泊プラン」！北海道日本ハムファイターズ特典付き&貸切風呂付新登場！
野口観光マネジメント株式会社
貸切風呂「山渓の湯」
【2024 パーソル クライマックスシリーズ パ】で素晴らしい激闘を見せてくれた北海道日本ハムファイターズ。
■特典■
■宿泊対象期間
冬の露天風呂イメージ
ゆったりと食事スペース
貸切風呂「山渓の湯」
野口観光マネジメント株式会社 札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル
（北海道札幌市南区定山渓温泉東3-239/支配人 村田 初美/客室数50室）
HOKKAIDO直割とは道内の宿泊施設が北海道民の皆様へ向けて、
お得な宿泊プランを販売する企画です。
章月グランドホテルでは下記新規プランの販売を開始いたしました。
【HOKKAIDO直割】どうみん限定宿泊プラン♪北海道日本ハムファイターズ特典付き
&貸切風呂50分【銀の月】
【2024 パーソル クライマックスシリーズ パ】で素晴らしい激闘を見せてくれた北海道日本ハムファイターズ。
感動を与えてくれた感謝の気持ちと今年で開業60周年を迎えた野口観光グループの特別な宿泊プランです。
来年も野口観光グループと共にファイターズを応援しましょう！
本プランでご宿泊してくれたお客様の中から抽選で、オープン戦のチケットをプレゼントします。
熱く盛り上がる試合を観に行きましょう！
■特典■
・1室につき貸切風呂50分付
■宿泊対象期間
2024年11月29日（金）チェックイン ～ 2024年12月26日（木）チェックアウト分まで
冬の露天風呂イメージ
ゆったりと食事スペース
ご予約はこちらから
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=10805668(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=10805668)