JLab 日本公式サイトで「ブラックフライデーセール」を初実施！高級感あふれる人気のレザー調イヤホン「Epic Air ANC」などを最大40％OFFで販売

JLab Japan株式会社

2023年度にスポーツイヤホンとキッズヘッドホンのカテゴリーで全米売上No.1(※1)を獲得した「JLab」の日本法人、JLab Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:横張 亮輔)は、2024年11月29日(金)11:00 ~ 2024年12月8日(日)23:59 まで、JLab 日本公式サイト(公式通販)にて、「ブラックフライデーセール」を開催いたします。

JLab 日本公式サイト(公式通販)では、初実施となるブラックフライデーセール。今回は、ワイヤレスイヤホンやヘッドホンなど、全ての製品を限定価格で販売します。特に注目の製品は、40%OFFで販売する「Epic Air ANC」。Epic Air ANCは、シックなカラーとエレガントなデザインのレザー調ケースが特徴のワイヤレスイヤホン。ノイズキャンセリングと外部音取り込み機能やワイヤレス充電対応など、便利な機能を備えた最上位モデルの製品です。

その他にも、100ドル以下のワイヤレスイヤホンで全米No.1(※2)を獲得した、JLabのスタンダードモデル「JBuds Air」やL.A.のコスメブランド「Orly Color Labs」監修のもと、どんな肌の方でも馴染む色合いを目的に開発したワイヤレスイヤホン「GO Air TONES」なども、40%OFFで販売。また、発売したばかりの「GO POP+」と「GO SPORT+」もブラックフライデーセール限定価格でご購入いただけます。

さらに、ブラックフライデーセール期間中に1会計5,000円(税込)以上お買い上げいただいた方、先着5名様限定でJLabオリジナルのイヤホン用「クリーニングキット」をプレゼント。スマートフォンのクリーニングにも使える便利なアイテムです。

※JLab 日本公式サイト(公式通販)はこちら:https://jlab-audio.jp/

・対象製品 セール価格一覧

<完全ワイヤレスイヤホン>

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/60_1_f9efc2dd2ed18d57c468b4515de1ab08.jpg ]

<ワイヤレスヘッドホン>

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/60_2_f4b355ba94335b590cbb922218a7ebca.jpg ]

<ゲーミングヘッドホン>

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/60_3_715de7cd65202aa40457a3f8bb508d65.jpg ]

<キッズヘッドホン>

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/60_4_a8a26307de74297a1c7e34fab1cbef9b.jpg ]

<聴覚保護製品>

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/60_5_0fd35218aaf35ad9d231e798fc60fc94.jpg ]

・JLab(ジェイラブ)とは

“聴きやすさ”にこだわった、カリフォルニア発のアクティブオーディオブランド。2023年度にスポーツイヤホンとキッズヘッドホンのカテゴリーで全米売上No.1(※1)を獲得し、米国で最も注目されているオーディオメーカーの1つになっています。2013年にAmazonのイヤホントップセールスブランドになったことを皮切りに、米国でのポジションを確立。2017年に完全ワイヤレスイヤホンの販売を開始したことや、スポーツリーグの公式オーディオパートナーになったことで、若者やスポーツマンから絶大な人気を得ています。2022年3月より日本でも公式サイトをオープンし、販売開始しています。

※1 US Tech Geo Level Monthly Retail - SLE/January - December 2023

※2 The NPD Group, Inc., U.S. Retail Tracking Service, Stereo Headphones, Bluetooth Capable, No wire/no band, Jan. 2018-Nov. 2019.

