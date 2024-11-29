【破格のソーラーパネル続々登場！】VIGIソーラー給電システムのご紹介

ティーピーリンクジャパン株式会社

TP-Link Systems Inc.（所在：米国）の日本支社である※、ティーピーリンクジャパン株式会社（所在：千代田区外神田／以下TP-Link）から、VIGIソーラー給電システムと新ラインナップをご紹介いたします。

TP-LinkのVIGIソーラー給電システムは、特に過酷な環境での使用を考慮して設計された高効率のソーラー電源システムです。主に屋外でのネットワーク機器や監視カメラに電力を供給するために使用されます。これらのシステムは、強力な90Wまたは60Wのソーラーパネルを搭載し、内蔵バッテリーに蓄電することで安定した電力供給を実現します。これにより、TP-LinkのVIGIソーラーパネルシステムは、特にインフラが整っていない遠隔地や過酷な環境での電力供給に適しています。

さらに、パネルとの組み合わせを変えられるパネルやバッテリーの単体販売も近日中に開始予定です。

【ソーラー給電システム製品情報】

<製品情報>

「VIGI SP9030」の製品ページはこちら(https://www.tp-link.com/jp/business-networking/vigi-solar-power-system/vigi-sp9030/)

「VIGI SP6030」の製品ページはこちら(https://www.tp-link.com/jp/business-networking/vigi-solar-power-system/vigi-sp6030/)

「VIGI SP6020」の製品ページはこちら(https://www.tp-link.com/jp/business-networking/vigi-solar-power-system/vigi-sp6020/)

「VIGI SP18090」の製品ページはこちら(https://www.tp-link.com/en/business-networking/vigi-solar-power-system/vigi-sp18090/)

＜製品スペック＞

・モジュラーデザイン：他のモジュールとの互換性が高く柔軟性＆効率性アップ

・パネルの角度調整：5°/15°/25°/35°/45°/55°と角度を調整可能

・インテリジェントヒーティングテクノロジー：優れた加熱補助技術搭載

・MPPT(Maximum Power Point Tracking)充電コントローラー：太陽電池パネルの発電効率を最大限に引き出し、バッテリーへの充電を最適化

・IP66：高い防塵防水性

・リモート管理：無料のアプリやCloud VMSから一元管理、さらにはソーラーパネルのステータスなども確認可能

【「VIGIソーラーパネル」の特徴】

■効率的で高品質なソーラーパネル

TP-Linkのソーラーパネルは25年以上の製品寿命、変換効率は21.6%を実現します。さらに、IP66の防水・防塵性能を備えているため過酷な環境でも安定した動作を提供します。

■安心で万全のリモート管理

「VIGIアプリ(https://www.tp-link.com/jp/business-networking/vigi-software-service/vigi-app/)」もしくは、無償のクラウドサービス「VIGI Cloud VMS(https://www.tp-link.com/jp/business-networking/vigi-software-service/vigi-cloud-vms/)」にて、デバイスの一元管理・発電量や電力消費量の確認・バッテリー残量低下の通知・ファームウェアのアップデート・システムの再起動など、どこからでも手軽に操作できます。

■自由に組み立てられる設計

近日中に発売予定のモジュール式のハードウェア設計により、ソーラー発電システムを簡単にカスタマイズできます。ソーラーパネル、バッテリー、オンボードデバイスを自由に組み合わせ（3つのDC電圧出力ポートを利用可能）、展開ニーズに合わせて柔軟に対応できます。

■インテリジェントヒーティングテクノロジー

内蔵のスマートバッテリーは優れた加熱補助技術を搭載しており、幅広い温度環境で使用可能です。

■【活用例】ソーラー給電システム＋長距離AP＋IPカメラで柔軟な展開が可能

VIGIソーラー給電システムと「EAP215-Bridge KIT」の併用で、山間部や工事現場、距離の離れた校舎間など電力供給が難しい場所へもネットワーク＆セキュリティカメラの導入を実現します。

【世界No.1シェア！高品質無線LANルーターのTP-Link】

TP-Linkは、世界170か国以上で12億人以上のエンドユーザーにネットワーク製品を提供している、世界No.1プロバイダーです。また、2023年には13年連続で世界No.1無線LAN機器プロバイダーを獲得しました。*1 現在、イギリス、ドイツ、日本等、世界42か所に現地法人を構えています。

*1：2023年第4四半期IDC調べ

【会社概要】

社名：ティーピーリンクジャパン株式会社（英語名：TP-LINK JAPAN INC.）

所在地：東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル9階

コーポレートサイト：https://www.tp-link.com/

※TP-Linkグループ (TP-Link(R)) は、2024年に米国カリフォルニア州アーバインへ本社機能を移行しました。