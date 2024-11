Tricentis Japan合同会社

継続的なテストソリューションとソフトウェア品質工学のグローバルリーダーであるTricentisは、本日、主力ソリューションであるTricentis Toscaのクラウド機能を強化し、エンタープライズ対応のエンドツーエンドのテスト自動化をクラウドで実現したことを発表しました。

Toscaのクラウド機能の強化により、従来の価値と機能をクラウド環境で提供すると同時に、社内インフラやオンプレミスコンポーネントの管理に伴うオーバーヘッドを削減することが可能になります。

Tricentisは、Toscaの主要なテスト自動化機能をクラウドに展開することで、複雑な環境下において、複数のアプリケーションにまたがる重要なビジネスプロセスに対して、包括的な品質とリスクカバレッジを実現することを目指しています。

Toscaは、クラウド、オンプレミス、ハイブリッドのいずれの環境でも導入可能で、合理化された単一のサブスクリプションプランにて提供します。さらに、クラウドベースのToscaの利点として、既存ユーザーはオンプレミスのコンポーネントをアップグレードすることなく、新しい機能拡張をすぐに利用できるようになります。

Toscaのクラウドベースの新機能は以下の通りです:

- Cloud Commanderインターフェース:強化された完全クラウド対応のインターフェースにより、テストケースの作成、編集、管理をすべてクラウド上で迅速かつ容易に実行できるようになります。これにより、オンプレミスのインフラへの依存度を大幅に低減し、低フットプリントでのテスト自動化を実現します。- 開発サイクルの初期段階でのテストのためのAPI Simulation:オプションのアドオンにより、開発サイクルの初期段階で重要なコンポーネントをシミュレートすることで、テストの依存関係を減らし、ワークフローを加速し、テストのコストを大幅に削減することが可能になります。- テストケースのクラウドへの一括移行:複数のテストケースと実行リスト全体をシームレスにクラウドに移行することで、クラウド上で堅牢なテストライブラリーを迅速に構築及び活用できます。- ゼロフットプリントで実行するクラウドエージェント(近日提供予定):拡張性と効率性に優れたElastic Execution Grid(エラスティック実行グリッド)を活用することで、テストをすべてTricentisのインフラストラクチャ上で実行します。これにより、社内インフラでテストを実行する必要がなくなります。

Tricentisの最高製品戦略責任者であるMav Turnerは、次のように述べています。「Toscaの機能と価値をクラウドに展開することで、日々変容するソフトウェアチームのニーズに応える革新的なクラウドベースのソリューションを提供します。今回の機能強化により、テスト自動化へのアプローチが再定義され、ビジネスニーズの変化に対してシンプルかつ迅速に対応できるようになります。企業は品質要求に迅速に対応できるようになり、競争力を維持し、重要なアプリケーションやビジネスプロセスを最高水準の品質で維持するためのツールを手に入れることができます。」

Toscaの最新機能のご紹介をご希望の場合は、こちらのリンク(https://www.tricentis.com/ja/trial-demo/tosca-demo)よりお申込みください。また、本件に関するウェビナー(英語)を12月3日(火)に実施いたします。ご参加希望の方は、下記リンクよりご登録ください。

https://www.tricentis.com/events/tosca-cloud-release-webinar

関連資料:

- ブログ(英語):Simplify and scale test automation in the cloud with Tosca cloud deployment(https://www.tricentis.com/blog/introducing-tosca-cloud-deployment)- ウェブサイト:インテリジェントなテスト自動化ソリューション(https://www.tricentis.com/ja/products/tosca)- APIシミュレーション:Tricentis Tosca - API Simulation ~ 仮想環境を活用し、よりはやくテストし、よりはやくリリースする(https://www.tricentis.com/ja/products/tosca/api-simulation)- Tricentis Tosca Expert Session(英語):Test authoring in the cloud with Tosca Cloud Commander(https://academy.tricentis.com/learn/courses/1253/tricentis-expert-session-test-authoring-in-the-cloud-with-tosca-cloud-commander)

※本リリースは、米国テキサス州オースティンにて現地時間2024年11月19日に発表したリリース(https://www.tricentis.com/news/tricentis-unveils-enhanced-tosca-for-new-era-in-cloud-based-test-automation)の日本語参考訳です。

(以上)

Tricentis(トライセンティス)について

トライセンティスは、継続的なテストソリューションとテストプラットフォームのグローバルリーダーです。トライセンティスのAIを活用したソリューションは、ソフトウェアテストをこれまでとは根本的に異なるレベルまで変革します。完全にコードレスで自動化された、AIによってインテリジェントに実行するアプローチです。アジャイル開発と複雑なエンタープライズアプリケーションの両方に対応し、ソフトウェアリリースのスピードを加速し、コストを削減し、品質を向上させることで、お客様のデジタル変革をご支援します。トライセンティスは、DevOps、クラウド、エンタープライズアプリケーション向けのソフトウェアテストを革新したことで広く評価され、Gartner社、Forrester社、IDC社を含む主要な業界アナリストからリーダーとして認められています。McKesson社、Allianz社、Telstra社、Dolby社、Vodafone社などの世界の著名なブランドを含む3,000社以上がトライセンティスのテストソリューションを活用しています。詳細については、https://www.tricentis.com/jaをご覧ください。