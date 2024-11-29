トランプ氏就任控え、論客が寄稿　月刊「正論」１月号　11月29日発売

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株式会社産業経済新聞社

　産経新聞社は、日本の針路を考える論壇誌、月刊「正論」の2025年１月号を11月29日（金）に発売しました。特集は「逆襲のトランプ」。トランプ氏の米大統領就任を控え、古森義久氏、宮家邦彦氏、木村太郎氏らが論じています。このほか「朝鮮半島藪睨み」「マスコミ異聞 そこまで言う!?」「チャイナ監視台」などの連載企画も読み応えあり。宮崎正弘氏、田原総一朗氏らによる西尾幹二氏の追悼特集もお見逃しなく。


【月刊「正論」公式サイト】https://www.sankei.com/monthly-seiron/magazine/




【主な内容】


■特集「逆襲のトランプ」


・「リベラル」が再び敗れた日　古森義久


・世界は、米国は、そして日本はどうする　宮家邦彦


・私はなぜ勝利を予想できたか　木村太郎


・近づく台湾有事…石破政権は大丈夫か　峯村健司


・大統領選“接戦”のウソはなぜ生まれた　S・ギブンズ


・「力による平和」実現へ　日本は“軍拡”迫られる　数多久遠


■追悼「保守論壇『最後の大物』」


・西尾幹二の沈黙…三島由紀夫の刃を前に　宮崎正弘


・西尾幹二と死ぬ前に対談したかった　田原総一朗


・米中対決と日本の裏切り（再掲載・傑作論文）　西尾幹二


・「瞬間湯沸かし器」西尾幹二の深層　湯原法史×力石幸一


・西尾幹二の一升瓶…教科書問題で共闘して　高橋史朗


・西尾幹二が激怒した夜…その強靭な知性　大場一央


■「戦い」を忘れちゃダメだよ　藤波辰爾×井上和彦


■私が日本保守党の衆議院議員になった理由　島田洋一


■夫婦別姓法案は自民党“終焉”への道　阿比留瑠比


■「103万円の壁」のゴマカシ垂れ流し　原英史


■罪の政治学…韓国への罪悪感はいかに生まれたか　鄭大均


■尹錫悦大統領を弾劾に導く…韓国医療崩壊の危機　西岡力


■「島耕作」は大騒ぎ、警備員死亡は…　大竹直樹




編集人・菅原慎太郎／発行人・堀洋／印刷所・大日本印刷株式会社／発行所・産経新聞社


定価950円。書店などで購入できます。定期購読は富士山マガジンサービス（電話：0120-223-223）まで。