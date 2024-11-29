『ウマ娘 プリティーダービー』新CMが放送開始！ノースフライト、バブルガムフェロー、デアリングハート、トランセンドの“オシャ娘”4人組がスタイリッシュに登場！
ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、弊社が展開するクロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー（以下、ウマ娘）』について、新CM「オシャ娘」篇を、本日11月29日（金）より放送することをお知らせします。
今回のCMには、ノースフライト、バブルガムフェロー、デアリングハート、トランセンドの4人のウマ娘が登場。それぞれのスタイルを自由に表現する彼女たちは、最先端を駆けるファッションリーダーさながら。楽曲は、エレクトリックな曲調にアレンジされた「UNLIMITED IMPACT(Shinichi Osawa Remix)」を使用。CMに込められた「オシャレなウマ娘」の世界観にご注目ください！
『ウマ娘』は、全国5都市を巡るリアルイベント「ウマ娘 プリティーダービー Twinkle Circle!」を絶賛開催中。12月15日（日）には、千秋楽となる福岡公演を控えています。更に2025年には、コミカライズ『ウマ娘 シンデレラグレイ』のアニメ放送も予定。さまざまなクロスメディアで展開する『ウマ娘』に、ぜひご注目ください。
●【ウマ娘 プリティーダービー】CM「オシャ娘」篇
https://youtu.be/RAENM9Hm_qU
■ゲーム概要
タイトル：ウマ娘 プリティーダービー
配信開始日：スマートフォン版2021年2月24日（水）／ DMM GAMES版2021年3月10日（水）
開発・運営：株式会社Cygames
対応機種：iOS/Android/PC（DMM、Google Play Games (ベータ)版）
推奨環境：公式サイトの下記「推奨端末一覧」をご確認ください
https://umamusume.jp/device/
●ダウンロードURL
AppStore https://apps.apple.com/jp/app/id1325457827
GooglePlay https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cygames.umamusume
DMM GAMES https://dmg.umamusume.jp
●URL
「ウマ娘 プリティーダービー」公式ポータルサイト：https://umamusume.jp/
「ウマ娘 プリティーダービー」公式X（Twitter）：@uma_musu（https://x.com/uma_musu）
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*(C) Cygames, Inc.