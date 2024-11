株式会社八芳園[画像1: https://prtimes.jp/i/19559/509/resize/d19559-509-bdb3aba6a2e54eb9ce39-0.jpg ]福島盆地にある福島県鏡石町は、強い日差しと厳しい寒さという寒暖差、肥沃な土壌に恵まれ、甘い果樹をはじめとする豊かな農作物を育んできました。八芳園では2021年3月に鏡石町と包括的連携協定を締結。鏡石町の農産物・加工品の商品開発を通して持続可能な農業の維持・推進および鏡石町ブランドの推進・発信を通じた地域活性化を目指し、さまざまな活動を行ってまいりました。この度八芳園交流コンテンツプロデュースでは、そんな福島県鏡石町の農作物や生産者の魅力に触れていただくポップアップショールームを開催。今回は2つの会場で、それぞれ異なる趣向のポップアップショールームを企画いたしました。2024年12月4日(水)~8日(日)には原宿にあるカフェスタイルのコミュニティスペース「dotcom space Tokyo」で『Farmer’s Cafe & Sweets ~100% Made in Kagami-ishi』を開催。鏡石町の農作物を活かし八芳園シェフが考案した限定メニューを提供するほか、展示や動画で鏡石町の食材や農家の方々の魅力をご紹介します。また、12月9日(月)~10日(火)に「東京シティアイ パフォーマンスゾーン」(KITTE丸の内 地下1階)にて開催する『農家の本気 食と暮らしの魅力フェア~100% Made in Kagami-ishi~』でも、鏡石町の食材を使用した限定メニューをはじめ、農産物・特産品を販売するほか、移住・就農についての紹介、鏡石町の移住や就農にまつわるクイズラリー、公式キャラクターの登場、来場いただいた皆さまと創り上げる「りんごツリー」など多彩なコンテンツが満載です。2つのイベントを通し、福島県鏡石町の豊かな食と、それを育む“農家の本気”をご体感ください。【〈12月4日(水)~8日(日)開催 dotcom space Tokyo会場〉福島県鏡石町ポップアップショールーム『Farmer’s Cafe & Sweets ~100% Made in Kagami-ishi』 開催詳細】・開催日:2024年12月4日(水)~8日(日)・時 間:11時00分~18時30分(L.O.18時00分)・場 所:dotcom space Tokyo(東京都渋谷区神宮前1丁目19-19 エリンデール神宮前 地下1F)・主 催:福島県鏡石町・協 力:一般社団法人かがみいし振興公社・企画・運営:株式会社八芳園交流コンテンツプロデュース・内 容:限定メニューの提供、鏡石町と生産者・食材のご紹介※開催期間中はイベント限定のメニューに加え、「dotcom space Tokyo」の通常メニューも提供いたします。【注目コンテンツ】1.〈グルメ〉八芳園シェフが考案、鏡石町の食材を堪能する限定メニュー!幻の苺と言われる「ふくはる香」をはじめ、洋梨、りんご、福島オリジナル米「天のつぶ」といった鏡石町が誇る豊かな農作物を使った限定メニューを提供。八芳園シェフが考案し、食材の持ち味を最大限に活かしたメニューの数々をお愉しみください。[画像2: https://prtimes.jp/i/19559/509/resize/d19559-509-d83dbd92ddd968fdd365-1.jpg ]■幻の苺「ふくはる香」のクロッフル…950円(税込)「鏡石農遊園」が作る福島オリジナル品種「ふくはる香」を使用。「ふくはる香」は福島県外にはほとんど出回らない、幻の苺と言われています。その「ふくはる香」をコンフィにし、たっぷりの果肉が堪能できるクロッフルに仕立てました。バニラアイスや生クリームをたっぷりからめてお召し上がりください。[画像3: https://prtimes.jp/i/19559/509/resize/d19559-509-7b69de8db54eae88c788-2.jpg ]■焦がし玉ねぎの黒カレー…1000円(税込)福島オリジナル米の「天のつぶ」は、一粒一粒の米の粒が感じられるのが特徴で、カレーと相性が良いお米です。カレーのルーにはキャラメル状になるまでじっくり炒めた玉ねぎをたっぷり入れ、野菜の甘みを楽しむことができます。「天のつぶ」と玉ねぎは、「和田農園」から届いたものを使っています。[画像4: https://prtimes.jp/i/19559/509/resize/d19559-509-91bea8ebc68593d12c61-3.jpg ]■洋梨「ル・レクチェ」のブリュレトースト…750円(税込)多品目の梨づくりを行っている「鈴木梨園」の洋梨「ル・レクチェ」がたっぷりトッピングされたブリュレトースト。鏡石町産「ル・レクチェ」は、香り高く濃厚な味わいです。食パンは昭和17年に創業した東京・浅草の老舗「パンのペリカン」のもの。耳まで美味しい食パンと「ル・レクチェ」の相性を体感ください。[画像5: https://prtimes.jp/i/19559/509/resize/d19559-509-9226175af1fdc9e4baa6-3.jpg ]■「ふじ」林檎のカスタードパイ…700円(税込)甘くサクサクとした食感のカスタードパイに、土作りからこだわる「ワタナベフルーツファーム」の蜜入り林檎「ふじ」を贅沢にのせました。「ふじ」特有のシャリシャリとした心地いい食感や程よい酸味と甘味をお愉しみいただけます。2.〈展示・紹介〉自然豊かな鏡石町と、生産者&食材の魅力を展示や映像でご紹介!大地や気候に恵まれ、豊かな食材を生み出す鏡石町の魅力を映像でご覧いただけます。また、限定メニューでも使用している食材と、それを手掛ける生産者の方々についてもパネル展示で詳しくご紹介。鏡石町公式キャラクター「牧場のあーさー♪」のグッズも展示販売いたします。[画像6: https://prtimes.jp/i/19559/509/resize/d19559-509-32bad0f19e76ba1eafec-3.jpg ]■和田農園4代続くお米農家。「コシヒカリ」や福島県オリジナル品種「天のつぶ」等を作っていますが、玉ねぎ、「ぷちぷよ」(ミニトマト)、長ねぎ等、食卓を笑顔にするべく多品種を栽培し日本各地へ届けています。[画像7: https://prtimes.jp/i/19559/509/resize/d19559-509-1cedc059a32a066bca37-3.jpg ]■ワタナベフルーツファーム宇津峰の山、那須・羽鳥の山に囲まれ、鏡石町産のワラ、堆肥を活かした土作りを行い、酸味と甘みのバランスが抜群の真っ赤なりんごを栽培しています。りんごの加工品にも取り組みつつ、夏は桃も生産し、年間を通じて“旬の果実”を出荷しています。[画像8: https://prtimes.jp/i/19559/509/resize/d19559-509-bb20e6bfd6dfb801a586-12.jpg ]■鏡石農遊園親子2代で福島県オリジナル品種の苺「ふくはる香」を生産しています。苺農家としては30年、農家としては100年という歴史あり、初代は「JA夢みなみ」鏡石支部いちご専門部会長、2代目は東京農大卒業の若手夫婦が担っています。[画像9: https://prtimes.jp/i/19559/509/resize/d19559-509-bbc10a9505d77fcbe143-7.jpg ]■鈴木梨園有機肥料にこだわり、味の濃い梨作りに専念しています。現在、和梨は「幸水「南水」など」約10品種、洋梨は「ラ・フランス」「ル・レクチェ」など4品種、さらに秋はあんぽ柿、お米と多品目を生産・出荷しています。【〈12月9日(月)・10日(火)開催 東京シティアイ会場〉福島県鏡石町ポップアップショールーム『農家の本気 食と暮らしの魅力フェア ~100% Made in Kagami-ishi』 開催詳細】・開催日:2024年12月9日(月)~10日(火)・時 間:〈12月9日(月)〉11時00分~19時00分 〈12月10日(火)〉11時00分~18時00分・場 所:東京シティアイ パフォーマンスゾーン(東京都千代田区丸の内2丁目7-2 KITTE 地下1F)・主 催:福島県鏡石町・協 力:一般社団法人かがみいし振興公社、福島県立岩瀬農業高等学校・企画・運営:株式会社八芳園交流コンテンツプロデュース・内 容:限定メニュー・農産物・特産品の販売、移住・就農についての展示、クイズラリー、鏡石町公式キャラクター「牧場のあーさー♪」の来場、りんごの袋掛け体験、鏡石町のPR映像上映【注目コンテンツ】1.〈グルメ〉鏡石町の豊かな大地が育んだ、りんご&洋梨の限定スイーツを販売! [画像10: https://prtimes.jp/i/19559/509/resize/d19559-509-361f400345ede8f1dab0-8.jpg ]■「ふじ」林檎と胡桃のバターケーキ…790円(税込)「ワタナベフルーツファーム」の林檎「ふじ」を1/2個を生地に加えて焼き込んだ、贅沢なバターケーキ。甘酸っぱい「ふじ」の味わいとともに、アクセントにしのばせた胡桃の食感や風味をお愉しみいただけます。[画像11: https://prtimes.jp/i/19559/509/resize/d19559-509-f99da3182d336713f42a-9.jpg ]■「ル・レクチェ」の42%生クリームロールケーキ…390円(税込)「ル・レクチェ」は同じ洋梨の品種「ラ・フランス」よりも栽培が難しく、 “洋梨の貴婦人”と評される高級な洋梨。そのフルーティーな甘味と、脂肪分42%のミルキーな生クリームを合わせました。大きくカットされた「ル・レクチェ」の食感や香りをご堪能ください。2.〈販売〉鏡石町の農産物・特産品が一堂に!【12/10限定】岩瀬農業高校生徒によるPR販売も!鏡石町の苺やりんご、洋梨、しいたけ、生きくらげなどの農産物と、農産物を使った米粉シフォンケーキ、アップルパイといった加工品、さらには鏡石町公式キャラクター「牧場のあーさー♪」のグッズも販売。鏡石町の豊かな恵みをご自宅でもお愉しみいただけます。また、12月10日(火)には鏡石町から福島県立岩瀬農業高等学校の生徒も来場。自らの手で育てているからこそのこだわりや美味しさをご紹介いたします。3.〈紹介〉移住・就農体験者が、鏡石町の魅力をアピール!今年6月から6カ月間、ポイ活芸人の井上ポイント氏と八芳園交流コンテンツプロデュースの社員が、鏡石町で移住・就農モニターとして現地で生活し、さまざまな農家で農業体験を行いました。今回のイベントでは移住体験者による「移住相談コーナー」や「移住モニター報告会」を行うほか、移住体験者の現地でのスケジュール、就農体験の様子などを展示でご覧いただけます。また、現地で生活した2人によるおすすめの飲食店もご紹介いたします。[画像12: https://prtimes.jp/i/19559/509/resize/d19559-509-56b3fe361562d496d801-10.jpg ]4.〈展示〉“農家の本気”が伝わる、生産者の魅力を展示でご紹介!鏡石町でこだわりの農作物を作り続けている農家の魅力を、展示でご紹介。農家の方々の農作物も会場でご購入いただけます。このほか、鏡石町の魅力を紹介する映像も上映いたします。展示や映像を通して、“農家の本気”をご体感ください。[画像13: https://prtimes.jp/i/19559/509/resize/d19559-509-b966d9884302388c4285-11.jpg ]5.〈体験〉クイズラリーを通して、鏡石町を深く知る鏡石町は東京から日帰りで訪れることができる距離にありながら、都心では味わえない景色と農産物、温かい人々に魅了される方が多くいらっしゃいます。イベント会場内では、鏡石町の移住や就農に関するクイズラリーを開催。お得な情報を楽しく学んでいただけます。正解者には、鏡石町の名産品をプレゼントいたします。[画像14: https://prtimes.jp/i/19559/509/resize/d19559-509-947c9b9926132043a5df-13.jpg ]6.〈来場〉鏡石町で親しまれる公式キャラクター「牧場のあーさー♪」がやって来る!その昔、唱歌「牧場の朝」のモデルになった鏡石町の「岩瀬牧場」に、オランダから輸入された乳牛の子孫とされる「牧場のあーさー♪」。イベントでは、鏡石町公式キャラクターとして活躍している「牧場のあーさー♪」が会場に登場します。愛らしいキャラクターとの交流をお楽しみいただけるとともに、「牧場のあーさー♪」の関連商品も販売いたします。[画像15: https://prtimes.jp/i/19559/509/resize/d19559-509-b97b76333f022363732e-14.jpg ]7.〈体験〉りんごに願いを込めて…来場の皆さまと作り上げる「りんごツリー」りんごは栽培の過程で、赤く色づくように袋掛けという作業が行われます。イベントでは来場した皆さまが、袋に願いごとを書き、木製ツリーに飾ってあるりんごの飾りにかぶせていただきます。皆さまの思いが込められたツリー作りに、ぜひご参加ください。株式会社八芳園交流コンテンツプロデュースについて株式会社八芳園の傘下として設立された、食を中心に交流が活性化するコンテンツをプロデュースする企業です。日本各地域の自治体と連携し、自治体PR事業、ホスピタリティプログラム開発事業、食の拠点開発事業に取り組んでいます。・所在地 :東京都港区白金台1丁目1番6号・設立 :2023年8月8日・代表 :代表取締役 井上 義則・URL :https://happo-en-contents.co.jp/【総合プロデュース企業 八芳園について】東京・白金台にて、江戸時代より続く広大な日本庭園を有し、婚礼・宴会事業やMICE事業の推進、地域プロモーションなど多角的な事業を展開する総合プロデュース企業です。パーパス「日本を、美しく。」の実現へ向け、歴史や文化を守りながら日本の魅力を世界へと発信し、白金の地にとどまらない「交流文化創造」に取り組んでいます。[八芳園]https://www.happo-en.com/[八芳園のプレスリリース一覧]https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/19559