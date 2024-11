世界最速先行上映！「アメイジング デジタル サーカス Episode 4」先行上映イベントが12月13日（金）に開催決定！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役CEO:安川 洋)は、世界的に注目されている人気アニメーション作品「The Amazing Digital Circus (アメイジングデジタルサーカス)」の最新作 Episode 4の先行上映会とメインキャスト陣によるトークイベントを12月13日(金)に開催することを発表いたします。

先行上映イベント特設ページ :https://bit.ly/3B6cJwK

全世界への公開を前に世界最速(※1)でEpisode 4の先行上映とメインキャスト陣によるスペシャルトークイベントにぜひご期待ください!

※1 2024年11月29日時点、インフォレンズ株式会社調べ

【イベント概要】

日時:2024年12月13日(金)17:30開場/18:00開演/19:30終了予定

会場:全電通労働会館 2F 多目的ホール(アクセス方法: https://www.zhall.or.jp/access.html)

【登壇者】

The Amazing Digital Circus 日本語キャスト陣

MC: 本間詩織(ラガタ役)

ゲスト:Arran:(ポムニ役)/菅原壮一郎(ケイン/ジャックス役)/王怜馨(ズーブル/ガングル役)

※予定・敬称略

※登壇者は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

【料金】

全席指定料金:2,500円(税込)

座席購入受付は2024年12月9日(月)23:59まで!なくなり次第販売終了となります。

【販売】

参加には、「INFOLENS GEEK SHOP」にて座席の購入が必要です。

なくなり次第販売終了となります。お早めにお申し込みください。

先行上映イベント参加申し込みページ :https://bit.ly/41aqm8S

※当日のお席は購入順ではなく、入場時にスタッフがご案内いたします。

※INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店での販売はございません。

【当日の会場入場について】

座席は指定制となり、当日スタッフより入場時にご案内させていただきます。

並んだ順ではございません。

また、各部の受付開始時間より早くお並びにはなれませんのでご了承ください。

当日は直接会場の受付までお越しください。

入場時には、座席購入時の注文確認メール(サンクスメール)、または当店の会員登録をされている方は、ログイン後のマイページに記載の注文内容をご提示いただきますので、忘れずにご準備ください。スクリーンショットで保存された画面は無効とさせていただきます。

※ご購入いただいた座席のチケットの送付はいたしません。

【イベント内容】

The Amazing Digital Circus Episode 4の先行上映

出演キャスト登壇トーク、質疑応答コーナー など

約1時間半にわたるプログラムをご用意しております。

★Q&Aコーナー

事前に募集した質問に対して、出演キャスト陣がお答えします!

こちらのアンケートフォームより質問をご入力ください。

Q&Aコーナー アンケートフォーム :https://forms.gle/qA7o8hRm8HgZmqLW8

【注意事項】

・転売・譲渡などが発覚した場合は、理由の如何を問わず入場をお断り致しますので、予めご了承下さい。また、当日お越し頂いても、指定の身分証明書を紛失・お忘れ・不備があるなどの場合はご本人確認ができないため、いかなる場合でも入場をお断り致します。くれぐれもご注意下さい。

・正規な販売方法以外で一般の方へ座席をご提供することは一切ございません。ご注意ください。

・登壇者および舞台挨拶の予定は、都合により予告なく急遽変更になる場合がございます。

・途中入退場はお断りさせていただきますので、予めご了承ください。

・転売目的でのご購入は、固くお断りいたします。また、転売で入手したチケットであることが発覚した場合には、ご入場をお断りさせていただく場合がございます。

・お客様同士のトラブルには、主催者および会場は一切責任を負いかねます。

・お席はお選びいただけません。

・ご購入の際は各種手数料がかかります。詳しくはご購入の際にご確認ください。

・場内でのカメラ(携帯電話含む)やビデオによる撮影、録音等は固くお断りいたします。該当する行為を発見した際は上映の途中でもお声がけさせて頂きます。当日は荷物検査を行わせていただく場合がございます。

・緊急事態等に伴う主催者側判断による中止の場合を除き、ご購入者様によるいかなる事情が生じましても、ご購入の変更や払い戻しはできません。

・主催者の判断により、舞台挨拶の開催中止や、登壇者などの内容が予告なく変更になる場合がございます。その場合の交通費や宿泊費等の補償はございません。また、映画上映が行われる場合はチケットの変更や払い戻しもできませんので、予めご了承ください。

・全席指定となります。参加申し込みをされていない方はご覧になれません。

・会場内ではマスコミ各社の取材による撮影、弊社記録撮影が行われ、テレビ・雑誌・ホームページ等にて、放映・掲載される場合がございます。

・お客様の当催事における個人情報(肖像権)については、このイベントにご入場されたことにより、上記の使用にご同意いただけたものとさせていただきます。

・劇場周辺での出待ち・入待ちにつきましては、近隣のご迷惑となりますので、固くお断りいたします。

・お荷物のお預かりはできません。

・各劇場・各回、準備が出来次第、ご入場を開始致します。開演時間が近くなりますと入場口が混雑いたしますので、お時間に余裕をもってのご来場をお願いいたします。

・周りの方の視界を遮るようなグッズ(うちわ、横断幕など)、光度の強いペンライトなどの持ち込みはご遠慮ください。イベント進行の妨げとなる行為が見られた場合、イベントを中止させて頂く場合がございます。

・小学生以下のお客様は、保護者同伴でのお申込みとご来場をお願いいたします。

・お客様都合によるお申込み後のキャンセルおよび返金はお受けしておりません。予めご了承ください。



【The Amazing Digital Circus (アメイジング・デジタル・サーカス)とは】

2023年10月にYouTubeにて第1話が公開され、わずか5カ月で3億回視聴を突破。2024年10月5日には第3話が公開。同時にNetflixでの配信も開始。さらに週刊コロコロコミックと月刊コロコロイチバン!でコミカライズも連載中の話題のアニメーション作品。各種SNS上ではそのファンタジックですこし不気味な世界観と、クセの強い魅力的なキャラクターたちが話題を呼んでいます。

ある日、主人公「ポムニ」はヘッドセットを装着したところ、老若男女皆が楽しむ場所『アメイジング・デジタル・サーカス』に突然迷い込む。自分の現実世界での名前も思い出すことが出来ず、混乱するポムニ。舞台監督の「ケイン」に案内されているうちにこの世界の出口の“トビラ″を見つける。

トビラを探す最中でとあるバグが発生し事態は急展開。バグを排除するというケインの不審な行動を目にする。アメイジング・デジタル・サーカスとは?この世界は一体?ケインの正体とは?

ポムニは無事に抜け出すことができるのか、その運命や如何に・・・

【「The Amazing Digital Circus」アニメーションはこちら】

https://bit.ly/49WDzDo

<アメイジング・デジタル・サーカス 日本公式X>

https://twitter.com/ADC_Japan





【インフォレンズ株式会社とは】

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズの正規販売代理店です。輸入商品及び自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。





【会社概要】

商号 : インフォレンズ株式会社

代表者 : 代表取締役CEO 安川 洋

本社 : 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 : 2018年10月

事業内容: エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL : http://www.infolens.com



(C) 2024 The Amazing Digital Circus. All rights reserved. The Amazing Digital Circus and Glitch Productions are trademarks or registered trademarks in Australia and/or other countries.