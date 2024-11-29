独自成分「1ｓｔエクソソーム※1」配合のスペシャル美容液 「ＧＬＯＷ＠ＤＡＷＮ」(グローアットドーン)全国バラエティショップ、ドラッグストア約4,500店舗にて発売中!!
化粧品の企画・製造販売事業を展開するyokilab株式会社（事業責任者：佐々木薫、本社：東京都千代田区）は、新スキンケアブランド「GLOW@DAWN(グローアットドーン)」を2024年8月31日(土)にリリースし、「１ｓｔエクソソームエクストラ３％セラム」「１ｓｔエクソソームＶＣセラム」「１ｓｔエクソソームＮＭＮセラム」は全国バラエティショップ、ドラッグストアにて発売中です。
想定を超える大反響により、メーカー在庫が品薄状態となっており、早くも増産体制に入っています。
人生を1日に例えると「乳児期が朝、晩年期が夜」、時間は戻らないが、肌は戻せる。夜明けと共に輝く肌へみちびく。をテーマに原料から時間を掛けて開発したスキンケアブランドです。
「ＧＬＯＷ＠ＤＡＷＮ」は、今話題のエクソソームの安全性を徹底的に管理し、よりお肌への効果を追求した独自成分「１ｓｔエクソソーム※1」を配合したスペシャルな美容液になります。
【POINT】 独自成分「１ｓｔエクソソーム※1」配合美容液
＜独自成分１ｓｔエクソソーム※1＞
１ｓｔエクソソームは、スキンケアに特化した成長因子を持つ1次培養時に抽出したヒトサイタイ間葉幹細胞エクソソームのみで構成されており、より高い効果効能と安全性を兼ねそろえた独自成分となっております。
エクソソーム自体の濃度や有効性が高く、エクソソーム本来が持つ運搬機能も高く備えている為、あらゆる肌トラブルに適切にアプローチし、肌のハリや弾力改善、透明感※2のある輝くお肌へみちびきます。
＜GLOW＠DAWNの１ｓｔエクソソーム安全性＞
国内に徹底管理された培養研究所を構え、技術の高い熟練の培養士のもと、幹細胞を培養し、100％国産品質のエクソソーム原料を使用しております。
あらゆる検査基準をクリアしたドナー幹細胞のみ(乳児側サイタイ)を使用し、製造ロットごとの検査に合格したもののみを採用しており、安全性試験も実施済みのエクソソーム原料となります。
＜美しいお肌へ導く共通美容成分＞
エクソソームを補完する美容成分を配合しております。
・シミ対策：ビタミンC誘導体、ナイアシンアミド※3
・エイジングケア：NMN※4、グリチルリチン酸※5
・保湿保水：プロテオグリカン※6、ヒアルロン酸※7、セラミド※8
・他：アラントイン※3、バクチオール※9、アダプトゲン※9
＜毎日安心してお使いいただける９つのフリー処方＞
1.無鉱物油
2.パラベンフリー
3.安息香酸類フリー
4.石油系界面活性剤フリー
5.エタノールフリー
6.合成香料フリー
7.タルクフリー
8.シリコンフリー
9.無着色
※1 1次培養時に抽出したヒトサイタイ間葉幹細胞エクソソーム(整肌成分) ※2キメの整った肌のこと ※3保湿成分 ※4ニコチンアミドモノヌクレオチド(保湿成分) ※5グリチルリチン酸２K ※6水溶性プロテオグリカン ※7加水分解ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na ※8セラミドNP、セラミドEOP、セラミドAP、セラミドNS(整肌成分) ※9整肌成分
【商品概要】 １ｓｔエクソソーム※1セラムシリーズ
「１ｓｔエクソソームエクストラ３％セラム」
１ｓｔエクソソーム※1を３％高配合したスペシャルセラム。
最上級の1滴が、うるおい、透明感※2、ハリ弾力のあるお肌へみちびきます。
とにかく美しいお肌に憧れる方にオススメ。
商品名 ：１ｓｔエクソソームエクストラ３％セラム
販売価格：\2,500(税抜)
容量 ：30ml
JAN ：4595987018385
※1 1次培養時に抽出したヒトサイタイ間葉幹細胞エクソソーム(整肌成分) ※2キメの整った肌のこと
「１ｓｔエクソソームVCセラム」
１ｓｔエクソソーム※1に加え、浸透※10持続型ビタミンC誘導体※11の配合率をＵＰ。
毛穴※12、ザラツキ※13に集中アプローチし、輝くお肌へみちびきます。
毛穴※12、ザラツキ※13が気になる方へオススメ。
商品名 ：１ｓｔエクソソームＶＣセラム
販売価格：\2,200(税抜)
容量 ：30ml
JAN ：4595987018392
※1 1次培養時に抽出したヒトサイタイ間葉幹細胞エクソソーム(整肌成分) ※10角質層まで ※11アスコルビルグルコシド、3-グリセリルアスコルビン酸、アスコルビルリン酸Na、パルミチン酸アスコルビルリン酸３Na(整肌成分) ※12乾燥によって開いた毛穴 ※13古い角質による
「１ｓｔエクソソームNMNセラム」
１ｓｔエクソソーム※1に加え、還元型NMN※4の配合率をＵＰ。
くすみ※14、年齢肌※15に集中アプローチし、若々しいお肌へみちびきます。
エイジングケアに興味がある方へオススメ。
商品名 ：１ｓｔエクソソームNMNセラム
販売価格：\2,200(税抜)
容量 ：30ml
JAN ：4595987018408
※1 1次培養時に抽出したヒトサイタイ間葉幹細胞エクソソーム(整肌成分) ※4ニコチンアミドモノヌクレオチド(保湿成分) ※14乾燥による ※15年齢による乾燥や肌荒れのこと
■発売日／流通：全国バラエティショップ、ドラッグストア発売中
PLAZA、ロフト、ハンズ、スギ薬局、マツモトキヨシ、ココカラファイン等で好評発売中
(一部店舗を除く)
■関連サイト情報
公式ブランドサイト
https://glowatdawn.jp/
公式ECサイト
楽天：https://item.rakuten.co.jp/whitelapin/glowdawn-exosome/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/GLOW-DAWN-エクソソーム高濃度配合美容液-富山大学共同研究監修-エクソソーム/dp/B0DDPNM2DM/ref=mp_s_a_1_57_sspa?crid=7H9HTI5MS46Y&dib=eyJ2IjoiMSJ9.c8WhG6b4gdCqoN_u2WLeh3veng1Aes4my9H9GUSunbVnRVuudZVRB-Gachl1VvoEZtqxLn3y1WbjSCVbvdAUawfOZFK3Vt0LmyPI_ML7FWgxe8slJfCmYwYuJZ27G_XEXYqsjj0_im9t4GRvWk7oPCtmTrgXYV3a-41qJF_KPeCJaCuZMXQthGh2Z6GEotL7CIfC3zKfhNHgzNW0s0czuw.q99bIVlCTqqhQn5rTx-rZOlWu_SDXUrRp6tnbY4kg74&dib_tag=se&keywords=glow+dawn&qid=1732676388&sprefix=GLOW%40DA%2Caps%2C210&sr=8-57-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9zZWFyY2hfYXRmX25leHQ&psc=1(https://www.amazon.co.jp/GLOW-DAWN-%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%BD%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%AB%98%E6%BF%83%E5%BA%A6%E9%85%8D%E5%90%88%E7%BE%8E%E5%AE%B9%E6%B6%B2-%E5%AF%8C%E5%B1%B1%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%B1%E5%90%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%9B%A3%E4%BF%AE-%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%BD%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%A0/dp/B0DDPNM2DM/ref=mp_s_a_1_57_sspa?crid=7H9HTI5MS46Y&dib=eyJ2IjoiMSJ9.c8WhG6b4gdCqoN_u2WLeh3veng1Aes4my9H9GUSunbVnRVuudZVRB-Gachl1VvoEZtqxLn3y1WbjSCVbvdAUawfOZFK3Vt0LmyPI_ML7FWgxe8slJfCmYwYuJZ27G_XEXYqsjj0_im9t4GRvWk7oPCtmTrgXYV3a-41qJF_KPeCJaCuZMXQthGh2Z6GEotL7CIfC3zKfhNHgzNW0s0czuw.q99bIVlCTqqhQn5rTx-rZOlWu_SDXUrRp6tnbY4kg74&dib_tag=se&keywords=glow+dawn&qid=1732676388&sprefix=GLOW%40DA%2Caps%2C210&sr=8-57-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9zZWFyY2hfYXRmX25leHQ&psc=1)
（他ブランド紹介）
https://narth.jp/
https://aquabank.co.jp/
https://tiaroom.jp/
■会社概要
会社名 ：yokilab株式会社
所在地 ：東京都千代田区神田小川町1丁目8番地3
事業代表：佐々木 薫
メール ：info@yokilab.jp
HP ：http://yokilab.jp/