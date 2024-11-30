【無料セミナー】リフィード様共催『リフォーム事業を爆速で3億まで伸ばす！事業立ち上げ攻略セミナー』｜LINEを活用した住宅・不動産業界向けMAツール《ALL GRIT》

ギバーテイクオール株式会社リフォーム事業を爆速で3億まで伸ばす！事業立ち上げ攻略セミナー

『リフォーム事業を爆速で3億まで伸ばす！事業立ち上げ攻略セミナー』

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▶︎ https://allgrit.givertakeall.com/seminar/re-feed_20241212/(https://allgrit.givertakeall.com/seminar/re-feed_20241212/?utm_source=newsletter&utm_medium=Referral&utm_campaign=prtimes)

住宅・不動産業界向けMAツール《ALL GRIT（オールグリット）》を提供するギバーテイクオール株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO 河野清博、以下当社）は、株式会社リフィード様（本社：福岡県福岡市、取締役社長 右田 豪一氏、以下リフィード）と共催とさせていただき、『リフォーム事業を爆速で3億まで伸ばす！事業立ち上げ攻略セミナー』をZOOM開催いたします。

■このような方に是非おすすめしたいセミナーです

■開催概要

- 注文住宅や分譲住宅の売上減少をカバーするために、第2の収益源としてリフォーム・リノベ事業を立ち上げたい経営者様- リフォーム・リノベ事業の拡大に着手するも、3億円の壁を越えられず黒字化に悩む経営者様- リフォーム社員の残業を削減し、売上に直結する「仕組み」作りを実現したい経営者様- 住宅・リフォーム業界における「業務効率化の成功事例」や「最新のマーケティングトレンド」を押さえておきたい経営者様[表: https://prtimes.jp/data/corp/36099/table/85_1_4b445af4d60f2828e165246302eb2dd7.jpg ]

■本セミナーで学べるポイント

■登壇者紹介

- リフォーム・リノベ売上0円から3億円までのロードマップを大公開！最短で収益化する方法- 属人化しがちなリフォーム・リノベ事業で集客から引き渡しまでを仕組化し業務効率化する方法- 「人」に依存した体制ではなく、「仕組み」で売上をつくる体制セミナーの詳細・申込 :https://allgrit.givertakeall.com/seminar/re-feed_20241212/?utm_source=newsletter&utm_medium=Referral&utm_campaign=prtimes

株式会社リフィード

取締役社長

右田 豪一 氏

大手から地域の住宅会社、リフォーム会社と述べ3000社面談しており、個別対応の問題解決実践あり。全国ビルダーフォーラムを運営しており、住宅会社の成長に貢献。株式会社リフィードの取締役社長として、新築/リフォームと複合サービスも展開中。（色仕様決めシミュレーターイエプロ、リフォーム積算シミュレーターイエプロ、リフォーム販促、ポスティングシステム、リノベ―ション販促パック、研修コンテンツ）

ギバーテイクオール株式会社

代表取締役

河野 清博

滋賀県出身。2012年、コンサルティング会社に入社し、一貫して住宅不動産業界の経営コンサルティングを担当。2017年2月にギバーテイクオール株式会社創業。2018年8月から熊本県に絞ってマッチングプラットフォーム《auka》を事業展開開始。 2022年8月、住宅メーカーの集客・営業をLINEで自動化する《ALL GRIT（旧名称：来店プラス）》を開発・リリース。

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■ALL GRIT（オールグリット）とは

ALL GRIT by auka｜https://allgrit.givertakeall.com/

ALL GRIT NEWS

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《ALL GRIT（オールグリット）》は、LINEを活用して集客・営業をbot化することができる、住宅業界に特化したMAツール（マーケティングオートメーションツール）です。

イベント予約数のアップから、資料請求のランクアップ、再来場案件の引き上げ、OB紹介・業者紹介の獲得まで、住宅業界でこれまでアナログで行われていた属人的な集客・営業を自動化することができます。

効率的な業績UPに必要なさまざまな機能を揃えてDX化したオールインワン型ツールで、住宅メーカー様の集客・営業を支援いたします。

▼企業様向けお問い合わせフォーム

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■パートナーになっていただける、住宅業界にクライアントを抱える企業様を募集しています

住宅業界におけるコンサルティング会社、HP制作会社、SNS運用会社など、顧客獲得や業績向上に課題を持つ住宅メーカー・工務店様をクライアントに抱える企業様向けに、パートナーシッププログラムを行っています。

▼パートナーシップ提携について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000036099.html/(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000036099.html/?utm_source=newsletter&utm_medium=Referral&utm_campaign=prtimes)

※ALL GRITは、アウカ来店プラスの新名称です。

▼企業様向けお問い合わせフォーム

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■当社会社概要

会社名： ギバーテイクオール株式会社

住所 ： 東京都港区麻布十番1-5-26 3F

代表 ： 代表取締役CEO 河野 清博

事業内容： オンライン住宅カウンター「auka」運営、LINE集客ツール「ALL GRIT by auka（旧：auka来店プラス）」開発・販売

設立 ： 2017年2月

資本金： 2億1,151万円

従業員数： 20名（2024年4月現在）

株主： ジャフコグループ株式会社、SMBCベンチャーキャピタル株式会社、マネックスベンチャーズ株式会社 他

ギバーテイクオール コーポレートサイト ： https://givertakeall.com/

auka プロダクトサイト： https://auka.givertakeall.com/product_auka/

ALL GRIT by auka プロダクトサイト： https://allgrit.givertakeall.com/