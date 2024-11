TBWA HAKUHODO、Campaign「Japan/Korea Agency of the Year 2024」で「クリエイティブ・エージェンシー・オブ・ザ・イヤー」金賞を受賞

株式会社TBWA HAKUHODO

株式会社TBWA HAKUHODO(本社:東京都港区、代表取締役社長兼CEO:内田 渉)は、アジア最大の広告専門誌『Campaign Asia-Pacific』が毎年主催するアワード「Japan/Korea Agency of the Year 2024」において、部門最高賞「クリエイティブ・エージェンシー・オブ・ザ・イヤー(Creative Agency of the Year)」で金賞を受賞しました。この部門は、日本におけるクリエイティブおよび広告に特化したクリエイティブエージェンシーを表彰する賞で、TBWA HAKUHODOは今回で12回目の金賞を受賞する快挙となりました。

さらに、最も優れたエクスペリエンシャル・マーケティング・ソリューションを提供したエージェンシーを表彰する「イベント・マーケティング・オブ・ザ・イヤー(Event Marketing Agency of the Year)」および「タレント・デベロップメント・プログラム・オブ・ザ・イヤー(Talent Development Program of the Year)」で金賞を受賞しました。

個人賞においても当社役員がその優れたリーダーシップを高く評価され、「エージェンシー・ヘッド・オブ・ザ・イヤー(Agency Head of the Year)」に当社の Chief Operating Officerである井木クリスが、「クリエイティブ・リーダー・オブ・ザ・イヤー(Creative Leader of the Year)」には昨年に引き続き Chief Creative Officerの細田高広が選出されました。

本年度の「Japan/Korea Agency of the Year 2024」において、TBWA HAKUHODO のクリエイティブ・広告の実績は大きく評価され、エージェンシーカテゴリーで4部門を受賞し、ブランドカテゴリーで1部門を受賞、個人カテゴリーの5部門で受賞し、合計10賞の受賞となりました。

受賞一覧は以下の通りです。

<エージェンシーカテゴリー>

Japan Creative Agency of the Year:金賞 (TBWA HAKUHODO)

Japan/Korea Event Marketing Agency of the Year:金賞 (TBWA HAKUHODO)

Japan/Korea Talent Development Program of the Year:金賞 (TBWA HAKUHODO)

Japan/Korea Social Media Agency of the Year:銀賞 (TBWA HAKUHODO 65dB TOKYO)

<ブランドカテゴリー>

Japan/Korea Ad Campaign of the Year:銀賞(No Smiles)

<個人カテゴリー>

Japan/Korea Agency Head of the Year:井木 クリス(Chief Operating Officer)

Japan/Korea Creative Leader of the Year:細田 高広(Chief Creative Officer)

Japan/Korea Young Creative Person of the Year:原口 亮太(Creative Director)

Japan/Korea Account Person of the Year:平 竜亮(Account Director)

Japan/Korea Young Achiever of the Year:平松 佑利紗(Account Executive )

■TBWA HAKUHODO(TBWA博報堂)について

2006年に博報堂、TBWAワールドワイドのジョイントベンチャーとして設立された総合広告会社です。博報堂のフィロソフィーである「生活者発想」「パートナー主義」とTBWAがグローバル市場で駆使してきた「DISRUPTION(R)︎」メソッドを中心とした独自のノウハウを融合。質の高いソリューションを創造し、クライアントのビジネスの成長に貢献します。「DISRUPTION(R)︎」は既成概念に縛られず、常識を壊し、新しいヴィジョンを見いだすTBWA HAKUHODOの哲学です。マーケティングに限らず、ビジネスにおけるすべての局面でディスラプションという新しい視点を武器に事業やブランドを進化させるアイデアを生み出します。

