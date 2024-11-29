【Amazonブラックフライデー】COMFEE′ キッチン家電、年間最低価格を楽しもう！
日本美的株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/115454/134/resize/d115454-134-53b525df0820b6b6f305-0.jpg ]１.COMFEE' 炊飯器 2合販売リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B08JG83DC1販売価格：4,980円（税込）セール価格：3,984円（税込）セール割引：20％ OFF[画像2: https://prtimes.jp/i/115454/134/resize/d115454-134-8118967367694492c8e8-1.jpg ]２.COMFEE' 炊飯器 4合販売リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D925SMM2販売価格：5980円（税込）セール価格：5080円（税込）+5%OFF クーポンの適用 セール割引：15％ OFF +5%OFF クーポンの適用 [画像3: https://prtimes.jp/i/115454/134/resize/d115454-134-84e81132d0a6f3e10339-2.jpg ]３.COMFEE' 電気ポット 2.2L販売リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CPSYKWZ4販売価格：5990円（税込）セール価格：4790円（税込）セール割引：20％ OFF[画像4: https://prtimes.jp/i/115454/134/resize/d115454-134-af91422634560de7b902-3.jpg ]４.COMFEE' 電気ケトル 1.0L 販売リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B07M9K4ZL4販売価格：2500円（税込）セール価格：2000円（税込）セール割引：20％ OFF[画像5: https://prtimes.jp/i/115454/134/resize/d115454-134-d32a10ac4fcc3d10960b-4.jpg ]５.Comfee' ノンフライヤー 4L 大容量 ノンオイル 電気 エアフライヤー販売リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DJNFGQCG販売価格：7990円（税込）セール価格：6790円（税込）セール割引：15％ OFF[画像6: https://prtimes.jp/i/115454/134/resize/d115454-134-0e9e6475e7c24d27867b-5.jpg ]６.COMFEE' クッキングヒーター IH式 薄型 1000ワット販売リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CPSWSMPH販売価格：4990円（税込）セール価格：3990円（税込）セール割引：20％ OFF[画像7: https://prtimes.jp/i/115454/134/resize/d115454-134-3d61033225ec25b7442e-6.jpg ]