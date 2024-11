『リネージュ2』12月4日実施予定の大型アップデート情報をお届け！声優「田中音緒」さんをアシスタントMCに迎えた公式生放送「りね2てれび 冬のアップデート直前生放送」を11月30日に配信！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『リネージュ2』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2024年11月30日(土)に、公式生放送「りね2てれび 冬のアップデート直前生放送」の配信をお知らせします。

■11月30日に公式生放送「りね2てれび 冬のアップデート直前生放送」を配信!

【放送日時】

2024年11月30日(土) 午後5時 ~

【放送URL】

https://www.youtube.com/live/vQlFdc7w6Es

【番組概要】

2024年11月30日(土)午後5時から、YouTubeのNCJAPAN公式チャンネルにて、「りね2てれび 冬のアップデート直前生放送」を配信します。

MCには、生放送でお馴染みの「吉崎智宏」さんをお迎え。また、声優活動を中心としてマルチに活躍する、声優e-Sports部 副部長でもある「田中音緒」さんが「りね2てれび」のアシスタントMCに初挑戦します。

放送内では、12月4日に控えた大型アップデートにまつわる各サービスのアップデート情報や、視聴者からの質問に答える「みんな大好き!統括プロデューサーに聞け」のコーナーなど、今回も盛りだくさんでお送りします。

【出演者(敬称略)】

■MC

吉崎智宏

どんな仕事も積極的に楽しくこなすパーソナリティ。

≪公式X(旧Twitter)≫

https://x.com/yoshi_chihiro

≪主な出演作品≫

【生放送やイベント】

・バンダイナムコエンターテインメント ガンダムゲーム35周年記念 オンライン交流マッチ Vol.2

・【リネージュ2】 『新クラス「デスナイト」アップデート記念!生放送』

・HyperX あつまれ!!HyperX部 -秋の新入部員募集配信Apex Legends"祭" Cypher CUP

・Red Bull VALORANT Red Bull Campus Clutch 日本予選 など

■アシスタントMC

田中音緒

≪公式X(旧Twitter)≫

https://x.com/neo_tanaka_

≪趣味・特技≫

ゲーム、YouTube配信、ベース演奏、vTuber「cv.ねおちゃん」としても活動中

≪主な出演≫

【アニメ・ゲーム】

政宗ダテニクル (あんぽん)

ゴシックは魔法乙女 (カレン 他)

モンスターストライク (薄墨)

【ラジオ・配信】

ステート・オブ・サバイバル公式生放送「ステ生」MC

「ゲーがく女子」MC など

■サービスチーム

【FS】MCアライ |リネージュ2日本統括プロデューサー

≪「りね2てれび 冬のアップデート直前生放送」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage2/lineage2tv2412

【ゲーム概要】

NCSOFTを代表する『リネージュ』の約100年前のストーリーとして作られた作品で、 ドワーフ、 エルフ、 オークなど西洋ファンタジーではおなじみの種族が登場するMMORPG。 日本では「りね」、 「りね2(りねつー)」などの愛称で呼ばれています。

マウスクリックのみでゲームを進行できる手軽さでありながら、 血盟(同盟や連合)というコミュニティに属し参戦する大規模な攻城戦やレイド討伐は圧巻の一言。さらに、世界観に沿って作り込まれた名曲の数々も必聴です。

リネージュ2ライブサービス公式サイトhttps://www.ncsoft.jp/lineage2/

リネージュ2クラシックサービス公式サイト https://www.ncsoft.jp/lineage2classic/

リネージュ2アデンサービス公式サイト https://www.ncsoft.jp/lineage2aden/

リネージュ2公式X(旧Twitter)アカウント https://x.com/lineage2_FS

リネージュ2 LINE@ QRコード

エヌシージャパン公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

