【U-NEXT】2024年12月の新着配信ラインナップを発表！『UFC 310』でUFCデビューを飾る朝倉海に密着した『Fighter′s Code～朝倉海 究極の挑戦へ～』を配信

世界王者をかけた朝倉海に密着した『Fighter's Code~朝倉海 究極の挑戦へ~』を配信中、また朝倉海のデビュー戦『UFC 310』をライブ配信。

そのほか、『ぼくが生きてる、ふたつの世界』『クリーチャー・コマンドーズ』『back number “anti sleeps tour 2024”』など注目作品を配信いたします。

2024年12月の注目コンテンツ

格闘技

Fighter's Code~朝倉海 究極の挑戦へ~/UFC 310

『UFC 310』でUFCデビューを飾るとともに、フライ級タイトルに挑戦する朝倉海に密着したドキュメンタリー『Fighter's Code~朝倉海 究極の挑戦へ~』を配信中。格闘技のバックボーンはなく、社会人を経てプロ格闘家という異例のキャリアで日本のトップファイターへと登り詰めた朝倉海が、なぜUFCという舞台に辿り着けたのか。MMAファイター朝倉海の誕生秘話と、格闘技界の常識を覆してきたこれまでの歩み、そして、UFCデビューに辿り着くまでの舞台裏を本人と関係者の証言で紐解く。

また、日本時間2024年12月8日(日)にラスベガスで開催される、朝倉海のデビュー戦『UFC 310』をライブ配信。初陣で挑むのは世界王者の称号をかけたタイトルマッチ。世界フライ級王者のアレシャンドレ・パントージャと5分5ラウンドで戦う。デビュー戦でタイトルに挑戦するケースは極めて珍しく、国内のみならず世界中に衝撃が走る大注目かつ歴史的な一戦となる。

Fighter's Code~朝倉海 究極の挑戦へ~

【配信開始日】配信中

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0162986

UFC 310

【配信開始日】2024年12月8日(日)6:00

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://www.video.unext.jp/livedetail/LIV0000007173

邦画(C)2024「ぼくが生きてる、ふたつの世界」製作委員会

ぼくが生きてる、ふたつの世界

作家・エッセイストの五十嵐大氏による自伝的エッセイ「ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考えた30のこと」を原作に、『きみはいい子』の呉美保が9年ぶりにメガホンをとり実写化、脚本は『正欲』の港岳彦が担当。きこえない母、きこえる息子それぞれの伝えられない想いを丁寧に描き出し、心を揺さぶるストーリーが話題を呼びロングラン上映中。きこえない母を、当事者でもある忍足亜希子が担当、きこえる息子を吉澤亮が演じている。両者の繊細な演技が評価され、第37回日刊スポーツ映画大賞助演女優賞、第49回報知映画賞主演男優賞にノミネート中。

【配信開始日】2024年12月20日(金)0:00

【価格】 550円(税込)/視聴期限: 3日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0159003 ※配信開始日よりアクセス可

海外ドラマ(C) 2024 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.

クリーチャー・コマンドーズ

12月5日(木)より第1,2話を日米同時で配信。全世界興行収入800億円超えのDC映画『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』(新スースク)から派生したクリーチャー集団が巻き起こすR指定アクションアニメで、新スースクの監督・脚本を務めたジェームズ・ガンの製作総指揮による新DCユニバースの幕開けを飾る注目作。戦闘シーンでは敵に対して容赦なく銃を放ち、眼球や脳みそが飛び散るなど過激な描写が多々ある大人向けのアニメ作品となっている。

【配信開始日】2024年12月5日(木)17:01

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0160681 ※配信開始日よりアクセス可

音楽ライブ

back number “anti sleeps tour 2024”

12月29日(日)18時より独占ライブ配信。2024年8月から開催中の全国15カ所32公演を巡るアリーナツアー「anti sleeps tour 2024」。16組の豪華ゲストを迎えた“対バン”形式となる本ツアーより、10月27日にさいたまスーパーアリーナで開催された公演の模様をお届け。この公演では、back numberの清水依与吏(Vo,G)自身がゲストとなり弾き語りを披露。異色の対バンライブとして話題となった。

【ライブ配信開始日】2024年12月29日(日)18:00

【見逃し配信開始日】配信準備完了次第~2025年1月12日(日)23:59まで

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000007284 ※配信開始日よりアクセス可

新着配信ラインナップ

■洋画

12月1日(日)

・SCRAPPER/スクラッパー【独占】

・ストップ・メイキング・センス デジタルリマスター

・π デジタルリマスター

・ぼくの妻はシャルロット・ゲンズブール



12月4日(水)

・カンフー・パンダ4 伝説のマスター降臨

・トロールズ バンド★トゥゲザー



12月6日(金)

・人間の境界



12月8日(日)

・告白、あるいは完璧な弁護



12月15日(日)

・午前4時にパリの夜は明ける



12月16日(月)

・密輸 1970【先行レンタル独占】



12月18日(水)

・トランスフォーマー/ONE



12月20日(金)

・陪審員2番【独占】

・フェラーリ

・リンダはチキンがたべたい!



12月22日(日)

・CLOSE/クロース

■邦画

12月1日(日)

・スイートマイホーム



12月3日(火)

・なのに、千輝くんが甘すぎる。



12月4日(水)

・アキはハルとごはんを食べたい 2杯目!

・ブルーピリオド

・碁盤斬り



12月11日(水)

・先生の白い嘘



12月18日(水)

・映画『おいハンサム!!』

・帰ってきた あぶない刑事



12月20日(金)

・ぼくが生きてる、ふたつの世界【独占】



12月25日(水)

・赤羽骨子のボディーガード

■海外ドラマ

12月1日(日)

・FBI:インターナショナル シーズン2

・グッド・ファイト シーズン 6



12月4日(水)

・シェトランド 離島の殺人捜査官 Season1~6

・警部補アニカ ~海上殺人捜査ファイル~



12月5日(木)

・クリーチャー・コマンドーズ【独占】



12月13日(金)

・アストリッドとラファエル 文書係の事件録 シーズン2~3

・バッドランド~最強の戦士~ シーズン1~3

・ブッキー / ギャンブルなお仕事 シーズン2【独占】



12月19日(木)

・ファスト・フレンズ / 「究極のフレンズ・ファン」決定戦【独占】



12月20日(金)

・アストリッドとラファエル 文書係の事件録 シーズン4

・インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア シーズン1~2【独占】



12月21日(土)

・FBI:特別捜査班 シーズン5



12月23日(月)

・BLACKOUT―ヨーロッパ大停電―

・DEP:重大事故捜査班~航空機編

・DEP:重大事故捜査班2~高速列車編

・DEP:重大事故捜査班3~旅客船編



12月27日(金)

・アインシュタイン ~天才科学者の殺人捜査~ 1~3

・ヴィオラ シチリア島のミステリー

・エイミー教授のミステリー講座

・ステラ 黒い捜査ファイル1~2

・フォトグラファーは名探偵

・フロム -閉ざされた街- シーズン2【独占】

・赤毛探偵ルビー



配信中

・ハリー・ポッター:ウィザーズ・オブ・ベイキング【独占】

・デューン 預言【独占】

・ミリー・ブラック/キングストン失踪者捜査【独占】

■韓流・アジア

12月4日(水)

・大理寺日誌~謎解く少卿には秘密がある~【独占】

・陽だまりのキミと【独占】

■国内ドラマ

12月1日(日)

・フィクサー Season2



12月5日(木)

・初恋不倫~この恋を初恋と呼んでいいですか~



12月6日(金)

・ビューティフルライフ~ふたりでいた日々~



12月8日(日)

・セフレの品格 ドラマ版



12月18日(水)

・18歳、新妻、不倫します。

■アニメ

12月12日(木)

・戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー2010



12月20日(金)

・ポケットモンスター ベストウイッシュ

・ポケットモンスター XY

・ポケットモンスター サン&ムーン



12月22日(日)

・劇場版 SPY×FAMILY CODE:White



12月25日(水)

・おかしなガムボール シーズン1~3

・ランプート シーズン4

・リック&モーティ:ジ・アニメ



配信中

・ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

・ポケットモンスターダイヤモンド・パール

・「忍たま乱太郎」放送30年記念スペシャル 100%勇気! ドクタケ出城をやっつけろの段

・忍たま乱太郎 第30シリーズ

・流星のロックマン

・流星のロックマン トライブ

・わたしの幸せな結婚 第十三話

■キッズ

12月4日(水)

・爆上戦隊ブンブンジャー 劇場BOON! プロミス・ザ・サーキット



12月6日(金)

・ベイビーシャークキャロル



12月20日(金)

・エルモとタンゴ クリスマスのお手伝い【独占】



12月25日(水)

・ドラゴンズ 9つの王国【独占】

■TV番組・エンタメ

12月6日(金)

・ダラケ! ~お金を払ってでも見たいクイズ~



12月11日(水)

・Aマッソ単独ライブ「縦」



12月18日(水)

・ファイヤーサンダー第2回単独ライブ「いいから褒めろ」



配信中

・中森明菜 女神の熱唱~新たな歌声&独占メッセージ~【独占】

・中森明菜 女神の熱唱2 ザ・ベストテン不滅の歌声【独占】

■ドキュメンタリー

12月5日(木)

・“無害”な死者 -ネット特定班が突き止めた身元不明者の正体-【独占】



12月6日(金)

・ALONE ~孤独のサバイバー~ シーズン11



12月12日(木)

・ザ・ジンクス PART II【独占】



12月15日(日)

・ネイバーフッド・ウォーズ ~ご近所大戦争~ シーズン2



12月19日(木)

・アメリカン・ボミング / オクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件【独占】



12月25日(水)

・探検!未知の世界へ

・サバイバルゲーム シーズン5

・宇宙のウソ・ホント

・サメの獲物狩り

・最強戦士・究極の対決

・超能力者は存在するか

・徹底検証!天才奇術師フーディーニの謎

・猫ヘルパー シーズン8~猫のしつけ教えます~

・THE NAKED アローン

・深層究明!世界怪奇ミステリー シーズン2

・古代怪事件ファイル

・全米捜索!バック・トゥ・ザ・フューチャー

・大捜索!アトランティス大陸

・名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズン17

・真相究明!UFO遭遇事件 シーズン2



12月26日(木)

・ムービーパス / 映画館サブスクサービスの隆盛と没落【独占】

■音楽・ライブ

12月1日(日)ライブ配信

・菅田将暉 LIVE 2024 "SPIN" in 国立代々木競技場 第一体育館 2024.09.16【独占】



12月6日(金)ライブ配信

・布袋寅泰「LIVE IN BUDOKAN ~The HOTEI~ “Super Hits & History”」【独占】



12月7日(土)

・後藤真希 25th anniversary live tour 2024 ~ pr∀yer ~【独占】



12月13日(金)ライブ配信

・こっちのけんとワンマンライブ『よいとこせ』【独占】



12月15日(日)ライブ配信

・WANIMA『Catch Up TOUR Final 2022-2024』【独占】



12月19日(木)ライブ配信

・imase Hall Tour 2024 “Shiki-Sai” 2024.11.14 at LINE CUBE SHIBUYA【独占】



12月25日(水)

・HANAZAWA KANA Zepp Tour 2024 “Memoirs and Fingertips”【独占】



12月27日(金)ライブ配信

・GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 in BELLUNA DOME【独占】



12月28日(土)ライブ配信

・35th Anniversary Live スカパラ甲子園【独占】



12月29日(日)ライブ配信

・back number “anti sleeps tour 2024”【独占】



12月30日(月)ライブ配信

・今井美樹 CONCERT TOUR 2024 “Our Songs!!”【独占】

・2024 さだまさしコンサートツアー"51"【独占】

■スポーツ

<格闘技>

12月3日(火)ライブ配信

・パントージャUFC過去試合(5イベント)



12月8日(日)ライブ配信

・UFC 310



配信中

・Fighter's Code~朝倉海 究極の挑戦へ~



<ゴルフ>

12月20日(金)ライブ配信

・ヒーローワールドチャレンジ



<サッカー>

12月2日(月)ライブ配信

・第13節リヴァプール vs マンチェスター・C



12月4日(水)ライブ配信

・第19節マジョルカ vs バルセロナ



12月15日(日)ライブ配信

・第16節ブライトン vs クリスタル・パレス



12月16日(月)ライブ配信

・第16節マンチェスター・C vs マンチェスター・U



<テニス>

12月8日(日)ライブ配信

・U-NEXT presents ドリームテニスARIAKE



