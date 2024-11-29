これが最後のチャンスかも、さらに20名増席！12月31日 【ルミナス神戸2 カウントダウンクルーズ】明石海峡大橋のライトアップでカウントダウン！おむすび＆年越しそばセット付 お一人様6,980円！！

株式会社フォーティーズ[画像1: https://prtimes.jp/i/56355/589/resize/d56355-589-90e30be65ecdea320fbd-0.jpg ]これが最後のチャンスかも、さらに20名増席！12月31日 【ルミナス神戸2 カウントダウンクルーズ】明石海峡大橋のライトアップでカウントダウン！おむすび＆年越しそばセット付 お一人様6,980円！！詳細はこちら https://4trip.jp/dome/plan/21636２０２４-２０２５の年越しは、レストランクルーズ船の上で華やかに迎えませんか？[画像2: https://prtimes.jp/i/56355/589/resize/d56355-589-a41613fe0caf145cbf3a-0.jpg ]THE KOBE CRUISEではカウントダウンクルーズ。[画像3: https://prtimes.jp/i/56355/589/resize/d56355-589-0646098fd1cbf4af1725-0.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/56355/589/resize/d56355-589-1651b8f9a2b5169152ed-0.jpg ]THE KOBE CRUISEではカウントダウンクルーズ。ルミナス神戸2では、レインボーや紅白にライトアップされる世界最大級の明石海峡大橋を眺めながらご家族、カップル、お友達たちと年越ししませんか。2025年をお祝いする船上ライブを開催し、特別なカウントダウンをお楽しみいただけます。クルーズスケジュール ２３：００出港～２５：００帰港■ツアーのポイント[画像5: https://prtimes.jp/i/56355/589/resize/d56355-589-c2e8f7c3a4dc8d18f2e4-0.jpg ]Point1. 出発の3営業日前まで予約OK！(土・日・祝除く)Point2. こちらのプランはおむすび＆年越しそばセット＋乗船券が付いております。(飲み物は付いておりません)[画像6: https://prtimes.jp/i/56355/589/resize/d56355-589-19ecb713d726ecf2f1d2-0.png ]おむすび＆年越しそばセット・肉そぼろのおむすび・鮭明太のおむすび・海老の天ぷらそば・お漬物※当日の入荷状況によりメニューを変更する場合がございます。※写真はイメージです。Point3. カウントダウンライブ開催[画像7: https://prtimes.jp/i/56355/589/resize/d56355-589-887f680b73ef8b98e8a4-0.jpg ]Point3. カウントダウンライブ開催◆カウントダウンライブ出演者 KOBerrieS♪幅広い世代に愛されるオール神戸っ娘のご当地アイドルユニット。※当日の出演は森島みなみ・曽谷 蘭・村田せれなの3名の予定です。行程表お客様各自にて中突堤旅客ターミナル2階(22:20集合) (23:00出港 25:45帰港)》〈ルミナス神戸2乗り場〉中突堤旅客ターミナル兵庫県神戸市中央区波止場町5-6・地下鉄海岸線みなと元町駅徒歩約10分又はJR・阪神元町駅徒歩20分旅行条件■ご旅行のご案内■最少催行人員：２名添乗員：同行いたしません■旅行代金に含まれるもの■おむすび＆年越しそばセット、ルミナス神戸2乗船券、各プラン企画費、消費税等諸税など。■お支払いについて■ご予約の翌日の15時までに下記の方法にてご入金お願いします。(※出発10日前を切ったお客様は当日の15時までのご入金となります。)銀行振込、コンビニ決済、クレジットカード決済が可能です。銀行振込・コンビニ決済・クレジットカード決済後のお手配となります。銀行振込およびコンビニ決済の場合は15：00まで、クレジットカード決済の場合は17：00までに決済が必要となります。17：00以降のメールでのお問い合わせは翌日に対応させていただきます。お急ぎのお客様はお電話にてお問い合わせください。■取消料■申込受付後からご出発11日前…無料ご出発日10日前から出発前日より8日前までの解除…ご旅行代金の20％出発日の前日から起算して7日目にあたる日から2日目の解除…ご旅行代金の30％出発日の前日の解除（※17時まで）…ご旅行代金の40％出発日当日（出発時間まで）の解除…ご旅行代金の50％無連絡不参加または出発後の解除…ご旅行代金の100％旅行企画・実施株式会社フォーティーズ大阪府大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F[画像8: https://prtimes.jp/i/56355/589/resize/d56355-589-9ff00c28d8fbcc7f7b45-0.png ]■会社概要会社名 ：株式会社フォーティーズツアーブランド：FOUR TRIP所在地 ：〒538-0044 大阪府大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F電話番号 ：06-6167-7600旅行業登録番号：大阪府知事登録旅行業 第2-3030号営業日時 ：月～金曜10:00～18:00本プランのオンライン予約ページ：https://4trip.jp/dome/plan/21636