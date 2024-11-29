『Palworld / パルワールド』を渋谷で楽しもう！ 本日よりAmazon Ultimate Gaming Setup TOUCH AND DAYが開催！

株式会社ポケットペア[画像1: https://prtimes.jp/i/71410/36/resize/d71410-36-54bc7089499e0712760f-0.png ]Amazon Ultimate Gaming Setup TOUCH AND DAY最新のゲーミング商品を実際に体験できるイベントに『Palworld / パルワールド』が登場！ゲームの試遊、フォトスポット、クレーンゲームなど、さまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。また、クレーンゲーム参加でパルたちがデザインされた缶バッジの配布も行われます。（各日数量限定）開催日時：11月 29日（金） ~ 12月 1日（日） 10:00 ~ 20:00（最終受付19:30）会場：ZeroBase渋谷 東京都 渋谷区 道玄坂2-5-8[画像2: https://prtimes.jp/i/71410/36/resize/d71410-36-c08f0eb29711f6f1daef-16.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/71410/36/resize/d71410-36-45a61588050899d66a77-16.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/71410/36/resize/d71410-36-d183b4a6c93452751329-16.png ]Amazon の Palworld ブランドストアにて公式グッズを販売中！初登場となるTシャツや、東京ゲームショウ2024で連日完売となったぬいぐるみなどを販売中！Palworld ブランドストアhttps://www.amazon.co.jp/stores/page/12B1B78B-179D-400D-BE45-4BA470038018[画像5: https://prtimes.jp/i/71410/36/resize/d71410-36-94d23eb759567fa134d9-1.png ][画像6: https://prtimes.jp/i/71410/36/resize/d71410-36-e4921264370124d3b21c-2.jpg ]Amazon Ultimate Gaming Setup『Palworld / パルワールド』が、Amazonが2024年12月20日（金）まで開催する「Amazon Ultimate Gaming Setup ～究極のゲーミングセットアップフェスティバル～」に参加中です。当イベントはオンラインとオフラインが融合した「ゲーミングフェスティバル」となり、オフラインイベントでは特設ブースにて、最新のゲーミング商品を実際に体験可能。Twitch配信では、人気ストリーマーがゲームと製品の魅力を紹介します。さらに、Amazon.co.jp上のオンライン特設ページでは、おすすめ商品や特別プレイリストを通じて、ゲーム初心者からコアファンまで、誰もが究極のゲーム環境を体感できるイベントです。https://www.amazon.co.jp/stores/page/E02BCB43-305B-4A94-90E5-B2F7074AD0B7『Palworld / パルワールド』について『Palworld / パルワールド』は、不思議な生き物「パル」が暮らす世界を舞台とした、マルチプレイ対応のモンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲームです。パルと出会い、捕まえたり、育てたり、闘わせたり、働かせたり、売り飛ばしたりーー。様々なパルたちと協力しながら、広大な世界を思うままに冒険することができます。100種類以上のパルが登場『Palworld / パルワールド』の世界には、「パル」という不思議な生き物たちが暮らしています。亜種、ボス、伝説、ラッキーパルなど、珍しいパルも数多く生息しています。また、今後のアップデートでも継続的に新しいパルを追加予定です。[画像7: https://prtimes.jp/i/71410/36/resize/d71410-36-b256f3e5596f25684acf-4.png ][画像8: https://prtimes.jp/i/71410/36/resize/d71410-36-cffbc32a03f6506a4f9c-5.png ]自分だけのパルを捕獲・育成パルたちはそれぞれ特技を持っています。背中に乗って飛行できるパルや、銃を扱えるパルも存在します。[画像9: https://prtimes.jp/i/71410/36/resize/d71410-36-a93968c258ffe15fbd62-6.png ][画像10: https://prtimes.jp/i/71410/36/resize/d71410-36-a8a2970426505c8c1769-7.png ]敵対組織のリーダーやフィールドボスとの戦い広大なオープンワールドを探索していると、巨大なパルに遭遇することもあるでしょう。また、各バイオームにはその地を拠点にした敵対組織が存在し、リーダー達がプレイヤーの前に立ちはだかり、行く手を阻みます。[画像11: https://prtimes.jp/i/71410/36/resize/d71410-36-3a9eedf1c8cab38f2bee-10.png ][画像12: https://prtimes.jp/i/71410/36/resize/d71410-36-94b8d2d3d06305cb8dcd-10.png ]多種多様な武器でパルたちと共闘弓矢や剣など古典的な武器から、アサルトライフルやロケットランチャーなど近代的な武器まで登場。ガトリングやミサイルランチャーなどの重火器を扱うことができるパルも存在します。[画像13: https://prtimes.jp/i/71410/36/resize/d71410-36-4509015cc1c6caa744fc-12.png ][画像14: https://prtimes.jp/i/71410/36/resize/d71410-36-5d5425a5e84b85f33269-13.png ]巨大な拠点づくり生産、栽培、料理、発電などは、捕まえたパルたちに任せましょう。パルはそれぞれの個性に応じた働き方をします。しかし、パルたちも私たちと同じ生き物です。エサや休息を与えることを忘れればモチベーションにも大きく影響するでしょう。[画像15: https://prtimes.jp/i/71410/36/resize/d71410-36-3f2774a5312b788e115b-14.png ][画像16: https://prtimes.jp/i/71410/36/resize/d71410-36-c7698f292c94703c67b3-15.jpg ]マルチプレイに対応ソロプレイはもちろん、マルチプレイにも対応しています。仲間と協力することで冒険を有利に進めることができます。[画像17: https://prtimes.jp/i/71410/36/resize/d71410-36-e7e07913a8bce078cb5e-16.png ][画像18: https://prtimes.jp/i/71410/36/resize/d71410-36-199ac32940c47c1e3547-16.png ]ゲーム概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/71410/table/36_1_8eb769051c49df0d5a90636340198d52.jpg ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/71410/table/36_2_f077a224c56e3a9ae0b9bae84114d9c5.jpg ]※AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です[画像19: https://prtimes.jp/i/71410/36/resize/d71410-36-73c2441d95be0b029709-18.png ]