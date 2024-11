KID PHENOMENON、25/1/22(水)発売の1st Album「PHENOMENON」収録内容＆アートワークを解禁！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズKID PHENOMENON アーティスト写真

KID PHENOMENONが25/1/22(水)に発売する1st Album「PHENOMENON」の収録内容とアートワークを解禁した。

今作は、KID PHENOMENONがLDH史上最大規模のオーディション「iCON Z ~Dreams For Children~」でデビューを勝ち取って以来リリースされる待望の1st Albumであり、今回、アルバムの収録内容が新たに解禁となった。

今作の収録は、KID PHENOMENONのデビューシングル「Wheelie」を始め、『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』第二クールエンディング・テーマを務めSpotifyバイラルチャート2週連続1位を獲得した「存在証明」、オントレンドなサウンドにKID PHENOMENONのボーカル/ラップスキルが冴え、YouTubeでは公開後一ヵ月未満でMVの再生回数が300万を超えるなど話題を呼んだ「Unstoppable」など既発楽曲に加え、「Party Over There」「Cinderella」「雨上がりのDiary」という新曲3曲を加えた全14曲収録となる。新曲の詳細情報に関しては続報を楽しみに待とう。

完全生産限定盤 MOVIE Ver.(SRCL-13103~13104)7,700円(税込)[CD+Blu-ray]ジャケット写真通常盤初回仕様(SRCL-13107)3,000円(税込)ジャケット写真

完全生産限定盤 PHOTO Ver.(SRCL-13105~13106)5,500円(税込)[CD+BOX入りフォトブック] 商品イメージ写真

なお、同作のアートワークのディレクションは、KID PHENOMENONの前作シングル「Unstoppable」も手掛けたクリエイティブディレクター、YUANN氏によるもの。

YUANN氏はクリエイティブ集団「kidzfrmnowhere」のファウンダーとして、国内外で広く展開される広告代理店、マインドと連携し、世界中でクリエイティブを手掛ける気鋭のディレクター。最近ではENHYPEN がアンバサダーを務める、ファッションブランドPRADAの2025年SSのファッションショーの映像を手掛ける他、ILLIT「TICK TACK」やSnow Man「EMPIRE」のMV、TWICEの最新アルバム「STRATEGY」のトレーラーなどもYUANN氏の監督によるものであり、エッジの効いたクリエイティブがいずれも話題を呼んでいる。また、三代目 J SOUL BROTHERSの「BLAZE」ではMV監督ならびにクリエイティブディレクターも務めるなど、作品や活動は多岐にわたる。

そして、今回のアルバムリリースに際したフリーイベント「Purple CirKID」の、年内にかけての全国各地での開催もアナウンスされている。こちらも是非チェックしてほしい。

<商品概要> 2025年1月22 日発売 1st Album「PHENOMENON」

・完全生産限定盤 MOVIE Ver.(SRCL-13103~13104)7,700円(税込)[CD+Blu-ray]

・完全生産限定盤 PHOTO Ver.(SRCL-13105~13106)5,500円(税込)[CD+BOX入りフォトブック]

・通常盤初回仕様(SRCL-13107)3,000円(税込)

<1st Album「PHENOMENON」商品情報>

発売日:2025年1月22日(水)

タイトル:「PHENOMENON」

<CD収録内容(全形態共通)>

01:存在証明

02:Unstoppable

03:Party Over There *新曲

04:Trendsetter

05:Underrated

06:Cinderella *新曲

07:Purple Dawn

08:Ace In The Hole

09:OMW

10:C’mon

11:Wheelie

12:Show U Light

13:ONE DAY

14:雨上がりのDiary *新曲

※全形態共通封入特典:フォトカード全8種中ランダム1種(通常盤は初回仕様のみ)

<Blu-ray収録内容>

全Single Music Video 6本に加え、2024 年9月23日に開催された「NEO EXILE SPECIAL LIVE 2024」のKID PHENOMENONのパフォーマンス映像を収録。

・Wheelie

・存在証明

・ONE DAY

・Ace In The Hole

・Show U Light

・Unstoppable

完全生産限定盤 PHOTO Ver.(SRCL-13105~13106)5,500円(税込)[CD+BOX入りフォトブック]

<封入内容>

通常盤初回仕様CD、24Pピンナップブック、ステッカーセット、ジャンボポスター、フォトカード(全形態共通)

通常盤初回仕様(SRCL-13107)3,000円(税込)

ご購入はこちら:https://kidphenomenon.lnk.to/20250122_PHENOMENON_PKG

<店舗購入特典内容/対象店舗>

■HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く) ・・・ オリジナルスマホサイズステッカー(各メンバーソロ7種からランダム1種 / ソロ絵柄A)

■TOWER RECORDS全店(オンライン含む) ・・・ オリジナルトレカ(各メンバーソロ7種からランダム1種 / ソロ絵柄B)

■楽天ブックス ・・・ オリジナルコンパクトミラー(各メンバーソロ7種からランダム1種 / ソロ絵柄B)

■セブンネットショッピング ・・・ オリジナル缶バッジ(各メンバーソロ7種からランダム1種/ ソロ絵柄A)

■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ(各ジャケット写真絵柄)

■KID PHENOMENON応援店 ・・・ オリジナルA3ポスター(集合写真A絵柄)

<ライブ情報>

Purple CirKID Vol.4 第1弾詳細



【日程・会場】

1. 11月30日(土)イオンモール幕張新都心(千葉県)第1部:13:00~ / 第2部:16:00~

2. 12月1日(日)有明ガーデン(東京都)第1部:13:00~ / 第2部:16:00~

3. 12月7日(土)仙台イービーンズ(宮城県)第1部:15:00~

4. 12月14日(土)阪急西宮ガーデンズ(兵庫県)第1部:13:00~ / 第2部:16:00~

5. 12月15日(日)アリオ橋本(神奈川県)第1部:13:00~ / 第2部:16:00~

※会場によっては、開催時間・内容・メンバーが変更となる可能性あり。



【イベント内容】

ミニライブ+特典会 特典会参加詳細

https://www.kidphenomenon.jp/info/568796

▼KID PHENOMENON プロフィール

7人組ダンス&ボーカルグループ。

メンバー全員がマイクを持ち、スタイリッシュなパフォーマンスを武器とする。

「PHENOMENON」とは、「現象」という意味でグループ名には「世の中に新しい現象を起こして欲しい」という期待が込められている。

<メンバー>

夫松 健介/それまつ けんすけ(21)

遠藤 翼空/えんどう つばさ(20)

岡尾 琥珀/おかお こはく(18)

佐藤 峻乃介/さとう しゅんのすけ(18)

川口 蒼真/かわぐち そうま(18)

山本 光汰/やまもと こうた(17)

鈴木 瑠偉/すずき るい(17)

■アーティスト関連リンク

Official site:https://www.kidphenomenon.jp/

YouTube:https://youtube.com/@KID_PHENOMENON_

X(旧Twitter):https://twitter.com/_KID_PHENOMENON

Instagram:https://www.instagram.com/kid_phenomenon/

TikTok:https://www.tiktok.com/@kid_phenomenon