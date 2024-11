アニメ『Duel Masters LOST ～追憶の水晶～』最終話本日公開！　さらに続編となるアニメ『Duel Masters LOST ～月下の死神～』12月21日(土)～配信決定！

株式会社小学館集英社プロダクション

デュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」ほか各配信サービスで配信中のアニメ『Duel Masters LOST ~追憶の水晶~』(原作:松本しげのぶ×作画:金林洋 小学館「週刊コロコロコミック」連載)。その最終話がついに本日公開となりました。

https://www.youtube.com/watch?v=YojXfksUZnc

記憶を失った主人公、斬札ウィンの前に現れ、「ウィンのすべてを知る」と語る謎の少女クリスタ。ウィンとのひとときの邂逅を経た彼女が導いたのは、人を襲うクリーチャーが跋扈する崩壊した世界。友人であるニイカを連れ去られたウィンは、クリスタとの「命懸けのデュエル」に挑むことに。クリスタの思惑の真相は。そしてデュエルの結末は。

アニメ『Duel Masters LOST ~追憶の水晶~』第4話より

アニメはデュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」ほか各配信サービスで第1話~最終話まで配信中。ぜひご覧ください。

さらに、アニメ化が発表されていた続編『Duel Masters LOST ~月下の死神~』も12月21(土)からの配信が決定。キービジュアルを使用したポスタービジュアルが公開となりました。

アニメ『Duel Masters LOST ~月下の死神~』ポスタービジュアル

月夜の丘に佇むのは「黒き死神」と呼ばれる男・黒城凶死郎。手にした大鎌の刃に映るウィンの表情にも不気味な変化が。本来出会うはずがなかった二人のデュエリスト。その交わりを予感させるビジュアルとなっています。

デュエル・マスターズ初代主人公・切札勝舞とも激闘を繰り広げた黒城凶死郎は『LOST』の世界で一体何を巻き起こすのか。

12月21日(土)の『Duel Masters LOST ~月下の死神~』の配信をお楽しみに!

<画像を使用する際には下記権利表記の記載をお願いいたします>

TM and (C)2024, Wizards of the Coast, Shogakukan, WHC, ShoPro

■アニメ 『Duel Masters LOST ~追憶の水晶~』メインビジュアル

■アニメ『Duel Masters LOST ~追憶の水晶~』公式サイト

https://www.shopro.co.jp/anime/duelmasters_lost/

■アニメ『Duel Masters LOST ~追憶の水晶~』第1話~第4話 再生リスト

https://www.youtube.com/playlist?list=PLARgeoQ6z_IT77801b-A_iY0aIfjsWPMq

■登場人物

斬札ウィン CV:鵜澤正太郎斬札ウィン CV:鵜澤正太郎

東京・新宿の高校に通う高校生。

半年前、あらゆる過去の記憶を失った状態で目を覚ます。

<斬札ウィン役:鵜澤正太郎さん コメント>

「LOSTのウィンはごりごりにメンタルを削られる」と、松本大先生からのアドバイスも頂いております。

今までになかった新しい世界観のデュエル・マスターズ、そしてそんなウィンにチャレンジ出来る事、とても光栄です。

デュエマシリーズに関わられてきた多くの方々の想いも胸に、僕に出来ること全てでLOSTにぶつかっていきたいと思います。

楽しみに待っていて下さい!!!

ニイカ CV:菱川花菜ニイカ CV:菱川花菜

ウィンと同じ高校に通う、人気インフルエンサーの少女。

明るい性格でウィンのことを常に気にかけ、寄り添い続ける。

<ニイカ役:菱川花菜さん コメント>

オーディションの時、表情をコロコロ変えるニイカが愛おしくて、楽しく演らせていただいたのを覚えています。

これからもっと彼女の色んな表情が見られると思うと凄く楽しみです!!

そして、小学生の青春を共に過ごしたデュエル・マスターズの世界を、

ウィンと一緒に歩めることが本当に嬉しいです!!

新たに始まるデュエマの物語を楽しみにしていてくださいね~!!

クリスタ CV:井上ほの花クリスタ CV:井上ほの花

謎めいた雰囲気を持つ少女。

ウィンの前に突如現れ、彼のすべてを知っていると語る。

<クリスタ役:井上ほの花さん コメント>

クリスタちゃんを演じさせていただく事となりました。井上ほの花です。

オーディションが決まった時に原作を読ませていただいたのですが、クリスタちゃんの儚なさの中にある芯の強さに惹かれました。そんな彼女を演じることができるなんて!と嬉しくて心がとても熱くなりました!観てくださる皆さんにクリスタちゃんの魅力がしっかり伝わるよう、頑張りたいと思います!

どうぞこれからDuel Masters LOST ~追憶の水晶~をよろしくお願いいたします!

アビスベル=ジャシン帝 CV:羽多野渉アビスベル=ジャシン帝 CV:羽多野渉

<アビスベル=ジャシン帝役:羽多野渉さん コメント>

LOSTは今までのテレビアニメに比べて、シリアス度がぐっと増した大人向けな印象です。

邪神と再び会えることを嬉しく思います!

WINを見てくださった皆さんも、ここから入ってくださる皆さんも、謎に包まれた物語を楽しんでいただけると幸いです。

全く新しいデュエマの世界、僕たちも収録が楽しみです!

■アニメ『Duel Masters LOST ~追憶の水晶~』作品情報

■配信情報

デュエル・マスターズ公式YouTubeチャンネル「デュエチューブ」ほか各配信サービスにて配信中

■物語

ある日突然人の姿が消える怪事件が多発する東京・新宿。

半年前、この街で目覚めた斬札ウィンはあらゆる記憶を失っていた。

成り行きで通い始めた高校やアルバイトでは周りと馴染めず、

クラスメイトのニイカや仲間たちと夜の公園でたむろする鬱屈した日々。

そんな日常は「ウィンのすべてを知る」という謎の転校生・クリスタの登場によって変貌する。

ウィンと結婚を約束した仲だという彼女。その背後には怪しげな影がうごめいていた。

頻発する怪事件の真相とは。

突如現れたクリスタの目的とは。

そしてウィンの隠された過去とは。

失われた記憶を取り戻す、新たな物語が始まる。

■スタッフ情報

原作:松本しげのぶ×作画:金林洋(小学館「週刊コロコロコミック」連載)

ストーリー原案 松本しげのぶ

キャラクターデザイン原案 金林洋

監督 福島利規

シリーズ構成 加藤陽一

キャラクターデザイン 橋詰力

美術監督 明石聖子

色彩設計 石川恭介

撮影監督 茂木智孝

CGディレクター 田所洋行

音響監督 高寺たけし

音楽 坂部剛

アニメーション制作統括 松倉友二

アニメーション制作 J.C.STAFF

■キャスト

斬札ウィン 鵜澤正太郎

アビスベル=ジャシン帝 羽多野渉

ニイカ 菱川花菜

クリスタ 井上ほの花

■主題歌

月詠み「ナラティブ」(SPEEDSTAR RECORDS / Victor Entertainment)

作詞・作曲:ユリイ・カノン 編曲:ユリイ・カノン, 廣澤優也

■原作情報

『Duel Masters LOST ~追憶の水晶~』

原作:松本しげのぶ×作画:金林洋(小学館「週刊コロコロコミック」連載)

作品ページ:https://www.corocoro.jp/episode/11341664176549948851

■月詠み アーティスト情報

【プロフィール】

作曲家ユリイ・カノンが主宰する音楽プロジェクト。

作品に応じて制作メンバー、歌手、奏者を編成し、様々なクリエイターと共に物語と音楽を発信している。

動画総再生数2億3千万回以上、国内外のバイラルチャートにもランクインするなどシーンで大きな注目を集めている。

今年から待望となる新章2nd Storyのスタートを発表。

2人のヴォーカルを迎えた新体制での活動を開始している。

月詠み / ユリイ・カノンYouTube:https://www.youtube.com/@YurryCanon

月詠み2nd Story「それを僕らは神様と呼ぶ」Special Site:https://sorekami.tsukuyomi2943.com/

月詠み 公式X(旧Twitter):https://twitter.com/Tsukuyomi_JP

ユリイ・カノン 公式X(旧Twitter):https://twitter.com/yurryCanon

TikTok:https://www.tiktok.com/@tsukuyomi_project

月詠み 公式HP:https://www.tsukuyomi2943.com/

SPEEDSTAR RECORDS 公式HP:https://www.jvcmusic.co.jp/-/Artist/A026971.html

■アニメ『Duel Masters LOST ~追憶の水晶~』公式サイト:https://www.shopro.co.jp/anime/duelmasters_lost/

■デュエル・マスターズTCG 公式サイト:https://dm.takaratomy.co.jp/

■アニメ『デュエル・マスターズ』シリーズ公式X(旧Twitter):https://x.com/duema_anime

■デュエル・マスターズTCG公式X(旧Twitter):https://x.com/t2duema

■『Duel Masters LOST ~追憶の水晶~』アニメ化決定特報映像:https://youtu.be/Pr5vE8PM59M

■デュエル・マスターズ Special Movie「導火」予告映像:https://youtu.be/FrKBt7URdEM

