【Ｆ１第17節｜11月30日～12月1日 試合情報】会場情報／チケット情報／注目ポイントは？【Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン1】今こそ最高のフットサルを

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン1 第17節の試合情報（対戦カード、会場、チケット）や達成する可能性のある記録、直近の誕生日の選手をご紹介いたします。

■第17節 今週の対戦カード（全6試合）

詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score/

見逃し配信・配信はこちら＞＞https://fleague.stores.play.jp/list/schedule

＜11月30日（土）＞

「バルドラール浦安 vs シュライカー大阪」

キックオフ時間：14:00

会場：バルドラール浦安アリーナ

実況：長谷川ゆう

チケット情報：https://www.bardral-urayasu.com/news/news-20131/

「立川アスレティックFC vs ヴォスクオーレ仙台」

キックオフ時間：15:00

会場：立川市泉市民体育館

実況：福田悠

チケット情報：https://tachikawa-athletic.jp/2024/11/1130/

「しながわシティ vs フウガドールすみだ」

キックオフ時間：15:30

会場：品川区立総合体育館

実況：縄田将平

チケット情報：https://www.shinagawa-city.com/futsal/2024/11/21/%E7%AC%AC17%E7%AF%80-%E3%83%95%E3%82%A6%E3%82%AC%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%99%E3%81%BF%E3%81%A0%E6%88%A6-%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%83%85%E5%A0%B1%EF%BC%81/

＜12月1日（日）＞

「ペスカドーラ町田 vs ボルクバレット北九州」

キックオフ時間：14:00

会場：町田市立総合体育館

実況：縄田将平

チケット情報：https://www.pescadola-machida.com/64925/

「名古屋オーシャンズ vs バサジィ大分」

キックオフ時間：14:00

会場：パロマ瑞穂アリーナ

実況：大西浩太郎

チケット情報：https://www.nagoyaoceans.com/news/pressrelease/95617.html

「湘南ベルマーレ vs Y．S．C．C．横浜」

キックオフ時間：15:00

会場：小田原アリーナ

実況：福田悠

チケット情報：https://t.livepocket.jp/e/bellmare_f_2024_1201

■現在の順位表※第16節終了｜11月24日時点

詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score/teamrank.html

■今節で達成する可能性がある記録

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98954/table/754_1_f6c9dedcc43bd2c2f9b819da8bfd2dfd.jpg ]●個人通算記録

＜Ｆリーグ通算最多得点数＞※Ｆ１・Ｆ２合算

クレパウジ ヴィニシウス（ペスカドーラ町田）現在335得点 ※記録更新中

＜通算300試合出場＞※Ｆ１・Ｆ２合算

今井 翔（ヴォスクオーレ仙台）現在299試合

＜通算100試合出場＞※Ｆ１・Ｆ２合算

北村 弘樹（フウガドールすみだ）現在99試合

籔内 涼也（湘南ベルマーレ）現在99試合

■直近誕生日の選手※11/25(月)～12/6(金)

芝野 創太（シュライカー大阪）1988年11月26日生まれ

土岡 優晟（ペスカドーラ町田）2000年11月27日生まれ

中井 駿斗（シュライカー大阪）1998年12月1日生まれ

小野寺 那央（ヴォスクオーレ仙台）1995年12月4日生まれ

金須 恭弥（ヴォスクオーレ仙台）1997年12月6日生まれ

■放送情報

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