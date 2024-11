【FC大阪】MF ムハンマド カリル選手 マレーシア代表選出のお知らせ

株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪に所属しておりますMF ムハンマド カリル選手が12月8日より開催される「ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024」にマレーシア代表(A代表)として選出されましたのでお知らせ致します。

なお、MF ムハンマド カリル選手はマレーシア代表(A代表)には初選出となります。

【代表招集期間】

2024年12月8日~2025年1月6日

【ムハンマド カリル選手 プロフィール】

名前:

ムハンマド ビン アブ カリル(Muhammad Bin Abu Khalil/背番号99)

ポジション:

MF

国籍:

マレーシア

生年月日:

2005/04/11(19歳)

身長/体重:

177cm/60kg

経歴:

2016-2017 シャザン ムダ クラブ(マレーシア)

2018-2021 アカデミックモクタール ダハリ(マレーシア)

2021-2022 セランゴールFC II(マレーシア)

2022-2024/7 セランゴールFC(マレーシア)

2024/7~ FC大阪(期限付き移籍)

コメント:

マレーシア A代表に選出されたことに心から感謝しています。

自国のフル代表のためにプレーすることは私の夢の一つでした。

FC大阪、ホームタウンである東大阪市で学んだ日々の経験を活かして、この大会で自分の力を存分に発揮したいと思います。

そして本大会で僕が活躍して、FC大阪と東大阪市の名前をアジアで広く知れ渡るように頑張ります。

最後にJ2昇格プレーオフのタイミングでチームを離れますが、チームメイトは必ず昇格を掴んでくれると信じています。

心は一つです。

ありがとうございます。

I am truly grateful to have been selected for the Malaysia A national team.

It has been one of my dreams to play for my country's full national team.

I would like to use the experiences I gained every day at FC Osaka and in my hometown of Higashi Osaka to perform to the fullest in ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

I will also do my best to perform well in AFF CUP and make the names of FC Osaka and Higashi Osaka widely known throughout ASEAN.

Finally, I will be leaving the team at the time of the J2 promotion playoffs, but I am confident that my teammates will definitely grab promotion.

Our hearts will always be one.

Thank you.

試合日程詳細は下記大会URLをご覧ください。

https://aseanutdfc.com/asean-mitsubishi-electric-cup

株式会社F.C.大阪

大阪府東大阪市をホームタウンとするJリーグ(J3)クラブ「FC大阪」です。