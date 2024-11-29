AlmondSIM eSIM/SIMが最大60%OFF、Amazonブラックフライデーにて特選セール開催
株式会社ビッグコネクト（本社：東京都新宿区 取締役社長：王 曄）が展開する世界中で高品質なeSIMブランド「AlmondSIM」は、2024年11月27日から12月6日まで、Amazonおよび公式サイトにおいて、ブラックフライデーの特別割引キャンペーンを実施します！
世界中で使用可能なeSIMとプリペイドSIMカードを、最大60%オフでご購入いただけるチャンスです。旅行者やビジネスマンにとって、海外での通信をより便利にするための必需品を、通常よりもお得な価格で手に入れることができます。
【キャンペーン詳細】
割引内容：最大60%オフ
対象商品：AlmondSIMのeSIMおよびプリペイドSIMカード（世界各国対応プラン）
セール期間：
- Amazon：2024年11月27日～12月6日
- 公式サイト：2024年11月27日～12月8日
セール会場：
- Amazon公式店舗：https://psce.pw/6rrgju(https://psce.pw/6rrgju)
- AlmondSIM公式サイト：https://www.globalsimshop.com/
【Amazon主要セール商品】
東アジア地域（日本、韓国、台湾、中国等）
1．日本本土プリペイドSIMカード：
IIJ Docomo回線・30日有効・20GBデータのプリペイドSIMカード
・定価：\2680 → セール価格：\2480（\200オフ）
https://www.amazon.co.jp/dp/B092HC94G8?th=1
Rakuten回線・180日有効・120GBデータのプリペイドSIMカード
・定価：\8400 → セール価格：\7300（\1100オフ）
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CSFWW4HD
2．韓国eSIM：
3日間・無制限データ・eSIM
・定価：\1380 → セール価格：\1310（5%オフ）
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D78VR3VZ
3．中国eSIM：
7日間・500MB・10分現地通話・プリペイドSIMカード
・定価：\2280 → セール価格：\890（60%オフ）
https://www.amazon.co.jp/dp/B09Y9BNS4J
東南アジア地域（タイ、インドネシア、シンガポール等）
1．タイeSIM：
30日間・10GBデータ・25分通話付きeSIM
・定価：\2880 → セール価格：\2680（5%オフ）
https://www.amazon.co.jp/dp/B0C6D4H3RJ
2．インドネシア（バリ島）eSIM：
10日間・10GBデータ・100分通話付きeSIM
・定価：\2980 → セール価格：\2680（10%オフ）
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DKNBKGKX
ヨーロッパ＆北アメリカ＆オセアニア
1．アメリカ（ハワイ）eSIM：
7日間・無制限データ・eSIM
・定価：\2580 → セール価格：\2450（5%オフ）
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BFCHJL7B
2．ヨーロッパ周遊eSIM：
30日間・10GBデータ・100分通話付きeSIM
・定価：\1680 → セール価格：\1590（5%オフ）
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CYSF4TQ4
その他地域
アジア9か国eSIM（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン等）
10日有効・10GBデータ・25分通話付きeSIM
・定価：\2680 → セール価格：\2480（\200オフ）
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DKND2J7X
【公式サイト主要セール商品】
1．韓国eSIM-全品5%OFF
https://www.globalsimshop.com/jp/country/esim/190.html(https://www.globalsimshop.com/jp/country/esim/190.html)
2．台湾eSIM-全品5%OFF
https://www.globalsimshop.com/jp/country/esim/199.html(https://www.globalsimshop.com/jp/country/esim/199.html)
3．東南アジア4ヵ国eSIM-全品5%OFF
https://www.globalsimshop.com/jp/country/esim/893.html(https://www.globalsimshop.com/jp/country/esim/893.html)
4．アジア16ヵ国eSIM-全品5%OFF
https://www.globalsimshop.com/jp/country/esim/739.html(https://www.globalsimshop.com/jp/country/esim/739.html)
5．ヨーロッパ40ヵ国eSIM-全品5%OFF
https://www.globalsimshop.com/jp/country/esim/899.html(https://www.globalsimshop.com/jp/country/esim/899.html)
【注意事項】
・セール期間中、割引価格で購入できる商品は数量限定です。
・価格はAmazonおよび公式サイトでの購入時に適用されます。
AlmondSIMは、旅行先でのデータ通信をより快適にするために、多種多様なeSIMやプリペイドSIMカードを提供しています。今回は、世界中の主要地域に対応した製品がセール対象となっており、旅行準備がさらにお得になります。
AlmondSIMについて
AlmondSIMは、通信業界での豊富な実績を持つ企業で、顧客満足度の向上に日々努めております。旅行者や出張者が海外でストレスなくインターネット接続を確保できるよう、さまざまなプランを提供しています。手続きが簡単で、到着後すぐに利用可能。
今後も新しいサービスやキャンペーンを通じて、さらに多くのお客様に価値を提供してまいります。