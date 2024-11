【ファッションブランドELLEgirl(エル ガール)】ラメやスパンコールなどホリデーシーズンを彩るコレクションが公開！

クロスプラス株式会社

女性社員が多く活躍し、SDGsを重要な取り組みとして推進するアパレルメーカー・クロスプラス株式会社(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:山本 大寛、以下当社)は、株式会社ラガルデール アクティブ エンタープライズ ジャパン(日本支社:東京都港区、CEO:アンヌ・ビラズ)とライセンス契約のもと展開するファッションブランド「ELLEgirl(エル ガール)」より、ホリデーシーズンにおすすめのコレクションを公開いたしました。ラメやスパンコールなど、より一層気分が高まるアイテムが勢ぞろいです。

■ RECOMMENDED ITEM 1

ファーにカラートーンの揃ったスパンコールがミックスされた、

フワフワとキラキラが両方楽しめるカーディガン。

1枚羽織るだけでコーデの主役に。

スパンコールフェザーカーディガン

No. 4280115

PRICE:\10,890 tax in

■RECOMMENDED ITEM 2

毛足の長いフェザーとラメ糸をMIXした冬にぴったりのカーディガン。

ショート丈なので重たく見えず今時な印象に。

2wayラメフェザーニットカーディガン

No. 4280114

PRICE:\9,790 tax in

■RECOMMENDED ITEM3

上品な光沢感とハートネックがぐっと気分を高めてくれるベロアトップス。

見る角度によって色が変わる映える1枚です。

配色ベロアパフスリーブトップス

No. 4280096

PRICE:\6,490 tax in

■RECOMMENDED ITEM4

メタリックシルバーがトレンドライクな印象のストレートデニムパンツ。

プリントは1つ1つ手作業で付けているこだわりアイテムです。

ギラギラしすぎないのでデイリーにお使いいただけます。

箔ストレートデニムパンツ

PRICE:\14,740 tax in

No. 4280111

■RECOMMENDED ITEM5

昨年人気だったバッグから新色のレッドが登場。

キラキラのラメが施され、フリルやプリーツで華やかなショルダーバッグ。

マチがしっかりしているので収納力も抜群です。

ラメプリーツフリル巾着バッグ

PRICE:\4,290 tax in

No. 4289014

■ファッションブランド「ELLEgirl(エル ガール)」

「ELLEgirl(エル ガール)」は、時代のトレンドを掴み「自分スタイル」をカスタマイズしてファッションを楽しんでいただきたいという思いのもと、フランスで誕生したブランドです。コンセプトは、「Dare a new style and create new me-新しいスタイルで新しい自分を。」。自分の好きを恐れることなく、新たなスタイルでの女性らしさや可愛らしさ、楽しみと喜びを想像するという意味を持っています。ファッション・ビューティーだけでなく環境や社会問題まで意識し、自分にとっての新しいスタイルにも気軽にチャレンジできるコレクションとなっています。

公式オンラインストア :https://www.crossplus.jp/shop/ellegirl/ZOZOTOWN :https://zozo.jp/shop/ellegirl/Instagram :https://www.instagram.com/ellegirlfashion_jp/?hl=ja

■本商品に関するお問い合わせ

クロスプラス株式会社 ELLEgirl プレス担当

電話:03-3669-5270 メール:ec_press@crossplus.co.jp

■ ラガルデール アクティブ エンタープライズ ジャパン 会社概要

会社名 :株式会社LAGARDÈRE ACTIVE ENTERPRISES JAPAN

代表者 :アンヌ・ビラズ

所在地 :東京都港区南青山3-8-38 クローバー南青山5F

URL :https://jp.elleboutique.com/japan/

■クロスプラス 会社概要

会社名 :クロスプラス株式会社

代表者 :山本大寛

所在地 :〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13

URL :https://www.crossplus.co.jp

婦人服を中心とした衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けるライフスタイルプロデュースカンパニーです。創業70年間の婦人服製造卸で培った販売店ネットワークから得る生活者の声から、一人ひとりの心身豊かな生活をデザインしていくウェルビーイングの実現に向けたニューノーマル時代に必要とされる商品を販売しています。また、近年はサステナブルな企業として社会づくりに貢献をしていく目的のもと、環境に配慮するものづくり、暮らしと社会の懸け橋、一人一人が輝くワークライフを企業マテリアリティに設定しています。社員やお客様をはじめクロスプラスグループに関わる人すべてにプラスアルファの価値をご提供し続けてまいります。