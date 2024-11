『ドールズフロントライン』本日11月29日(金)メンテナンス後より、特別イベント「零電荷」開催！

株式会社サンボーンジャパン

株式会社サンボーンジャパンは、スマホ向け戦略型シミュレーションゲーム『ドールズフロントライン(以下、「ドルフロ」)』において、本日11月29日(金)メンテナンス後より開催する、特別イベント「零電荷」の追加情報をお知らせいたします。

また、近日開催予定のイベントについて等も合わせてお知らせいたします。

■11月29日(金)メンテナンス後より、特別イベント「零電荷」開催!

特別イベント「零電荷」に関する各種報酬などの情報についてお知らせいたします。

特別イベント「零電荷」に関する各種報酬などの情報についてお知らせいたします。

▼開催期間

11月29日(金)メンテナンス終了後~12月20日(金)13:00

・イベントPV

特別イベント「零電荷」のPVを公式YouTubeにて公開中です。

▼YouTubeにて公開中のPV

https://youtu.be/HlMSF7YPyU0?si=asO_-XvcH0ZqIkDj

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HlMSF7YPyU0 ]

ある女が一人静かにこの世を去った。生前、あまり注目されなかったこの女のために、死後、多くの者がフランクフルトに集まった……彼女を殺したのは誰か?一体なぜ殺されたのか?ある者は真実を探し出し、彼女の代わりに復讐しようとした。ある者は彼女の死後の価値を見出し、死してなお利用しようとした。またある者は、彼女の最期の願いを聞き、それを実行しようとした…….

この時、この激動の冬、フランクフルトに今年初めて雪が降った。

・期間限定ドロップ

イベント期間中、戦闘ステージをS評価でクリア、または指定の敵ユニットとの戦闘をS評価で勝利した場合、一定の確率でイベント限定人形がドロップします。また、期間限定イベントショップでも人形を交換することができます。

対象人形: AUG Para、LAMG、R93、VP9、PM1910

・特殊人形交換ショップ

イベント期間中、ステ-ジ「声の隙間で眠れEX」をクリアすることで、アイテム「蝕心の仮面・零電荷」x1」を獲得でき、本アイテムを使用することで、イベントショップにて今回の特殊人形と交換することができます。

交換対象:AN-94、AK-12、AK-15

・零電荷限定スキン抽選券

『零電荷』限定の「スキン抽選券」を3種類発売いたします。

使用することで指定スキン内から未所持のスキンが獲得できます。

各抽選券、購入数に制限がある貴重なアイテムですのでお見逃しなく!

■12月6日(金) 「AK-12」にメンタルアップグレードを追加!

「12月6日(金)メンテナンス後」より、人形の秘めた力を引き出し、レベル上限の引き上げ・スキルの追加・専用装備の獲得など大きな変化が起こる「メンタルアップグレード」が可能になる対象に、新たに「AK-12」が追加されます。

「メンタルアップグレード」に必要なアイテムや条件をそろえて、実装をお待ちくださいませ!

また、「メンタルアップグレード」を行うとその人形が「メンタルアップグレード」を行うまでの経緯を描いたストーリーをカフェで見ることができますので、「メンタルアップグレード」後にぜひご確認ください。

『ドールズフロントライン』について

ジャンル:育成&戦略シミュレーションゲーム

『ドールズフロントライン』(基本情報)

『ドールズフロントライン』は、第三次世界大戦後を舞台とした、ダークかつシリアスな世界観が魅力のスマホ向け戦略型シミュレーションゲーム。

プレイヤーは「指揮官」となり、銃器を擬人化したキャラクター「戦術人形」を、自由に育成・編成し、多種多様な戦略を用いて敵の撃破を目指しましょう!

▶様々な銃器が可愛い女の子に!お気に入りの戦術人形と一緒に戦場を駆け抜けよう!

第三次世界大戦後の荒廃した世界で繰り広げられる重厚なストーリー

『ドルフロ』といえば魅力的な『戦術人形』、そしてハードな『ストーリー』。

第三次世界大戦後の2062年。民間軍事会社「グリフィン」の指揮官であるプレイヤーは、

戦術人形たちと共に数多戦場を駆け抜けることとなります。

人類に仇なす「鉄血」の人形たち、そして戦場の影に潜む謎がアナタの着任を待っています。

▲メインストーリーの主要キャラ「M4A1」。AR小隊に所属し、指揮官がいなくても部隊の指揮が執れる特別な戦術人形。▲「グリフィン」と敵対する「鉄血」。ある事件が起き、「鉄血」の人形、全てが暴走。人類の敵としてプレイヤーの前に立ちふさがる。

キャラクターを「製造」して入手!部隊を編成しよう!

戦術人形は「人力」「弾薬」「配給」「部品」の数を組み合わせて製造することが可能! 戦術人形は銃器の種類による得手不得手があるだけでなく、個々で様々なスキルを持っています。 戦術人形同士の組み合わせを考え、部隊を編成しましょう。

▲人形製造を行うには「人形製造契約」が必要となる。デイリーミッションをクリアすると入手できる為、積極的にミッションをこなしていこう。▲銃器の種類やスキルを考えながら部隊を編成しよう。「陣形設定」でスキルの効果範囲を見ながら、戦闘中の立ち位置を設定しておこう。

マスを占領して敵を撃破!任務達成を目指せ!

『ドルフロ』の戦闘はボードゲーム方式。

マップ戦闘中は毎ターン、行動ポイントを消費しながら移動。敵と同じマスへ移動することで銃撃戦へ移行します。

敵の動きを予想しながらマスを占領!戦略的に作戦を遂行しましょう!

▲マップごとの任務目標を達成することでクリアとなる。 配置されているマスには様々なギミックがある。配置や効 果を考えながら攻略しよう▲戦闘は基本的にオートで進行する。部隊を編成する際に 陣形をしっかり考えることが勝利への鍵となる。戦闘は基本的にオートで進行する。部隊を編成する際に 陣形をしっかり考えることが勝利への鍵となる。