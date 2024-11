WATCHPEOPLE - スイスメイドの新作腕時計

株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:荒井雄志)は、スイスメイドのファッションウォッチブランド「WATCHPEOPLE(ウォッチピープル)」の日本総輸入代理店として、新作腕時計「WP2」と「WP7」を発売いたします。

FREEDOM IS THE ONLY LUXURY

( 唯一の贅沢は自由、それだけだ)



「WP2」は、洗練されたミニマリズムを体現するモデル。45mmのビッグフェイスが印象的で、スイスメイドならではの卓越した技術と耐久性に優れたサファイアガラスを備えています。

700990 \55,000(税込)

700992 \55,000(税込)700993 \55,000(税込)700990 \55,000(税込)

700994 \55,000(税込)700995 \55,000(税込)



▼ 商品詳細

ケース径:45mm

ケース:316Lステンレススチール

ベルト:シリコンラバー

ガラス:サファイアガラス

防水:10ATM

ムーブメント:スイス製クォーツ(Ronda 715.3)

SWISS MADE

BETWEEN FUN AND ELEGANCE

( 遊び心とエレガンスが交差する瞬間)

一方、「WP7」は、ステンレスベゼルがアクセントとなったスポーティーかつエレガントなデザイン。どんなシーンにもマッチする多用途なモデルです。

700931 \44,000(税込)700934 \44,000(税込)700935 \44,000(税込)700936 \44,000(税込)700937 \44,000(税込)700938 \44,000(税込)700939 \44,000(税込)700940 \44,000(税込)

ケース径:43mm

ケース:ポリアミド+

ベゼル:ステンレススチール

ベルト:シリコンラバー

ガラス:ミネラルガラス

防水:10ATM

ムーブメント:スイス製クォーツ(Ronda 715.3)

SWISS MADE

それぞれ、大胆な配色とユニークな素材使いが調和し、スイスメイドの高品質と革新的なスタイルを兼ね備えています。2024年12月6日(金)より、オンタイム渋谷店、エイチエムエスウォッチストア横浜ジョイナス店などのWATCHPEOPLE取扱店にて発売を開始いたします。



▼ 販売店舗

オンタイム渋谷ロフト店

エイチエムエスウォッチストア横浜ジョイナス店

エイチエムエスウォッチストア公式オンラインストア(https://www.hms-watchstore.com/)



▼ お客様お問い合わせ先

株式会社ビヨンクール

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207

TEL:03-6804-5201

WATCHPEOPLE

「WATCHPEOPLE(ウォッチピープル)」は、スイス時計の深い歴史と誇り高き品質を背景にして、伝統的なスタイルに遊び心を融合させた独創的な腕時計ブランドです。これまでの長い歴史の中で、スイス製の腕時計に求められてきたのは、上質でエレガントなスタイル。その全てを手の届く価格で提供する、唯一無二の選択肢として誕生しました。大胆な色使いとユニークな素材で表現された私たちの腕時計は、「選ばなければならない」という枠を超えて、一人一人の人生の物語と、スイス時計の偉大なる歴史が重なり合うために創り上げられました。市場の慣習にとらわれず、期待を超える価格とデザインを追求して生まれた「WATCHPEOPLE」は、スイスメイドウォッチとしての歴史と品質を誇り、長く愛される遊び心を持つ相棒として、あなたの手元で時を刻み続けます。私たちは、“自由な選択”こそが、最上の贅沢であると信じています。新たな物語が、今ここから始まります。