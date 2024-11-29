蔓沢つた子先生『秘密の森の魔術師はのどかを願う』の新作グッズが登場！　ドラマCD発売記念にもぴったり!!

株式会社Ａ３

「蔓沢つた子 Collection」と題し、『秘密の森の魔術師はのどかを願う』（以下、『ひみまじゅ』）の公式イラストを使用した新作グッズが登場！

新商品は、同作のドラマCD発売日となる2024年11月29日(金)より、eeo Store池袋本店およびeeo Store online（通販）にて販売されます。



また今回のグッズ購入特典は、蔓沢つた子先生の“複製サイン入り”限定ポストカード！ 新作アイテム＆ドラマCDをお手元にそろえて、『ひみまじゅ』の魅力を存分に味わい尽くしましょう!!





▼eeo Store online（通販）へ▼ご注文はこちらから！https://eeo.today/store/101/title/630?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt762(https://eeo.today/store/101/title/630?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt762)

【販売情報（店頭／通販）】

■店頭販売：2024年11月29日(金)～

■販売場所：eeo Store 池袋本店

■通販：「eeo Store online(https://eeo.today/store/101/title/630?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt762)」にて11月29日(金) 12:00～ お取り扱い開始

新作グッズには美麗な公式イラストを使用！『ひみまじゅ』のキャラクターが大集合したアイテムも!!

今回の新商品には、魔力不足の逸材王子・フィオ＆隠居中の最強魔術師・シャガールが描かれた缶バッジとアクリルスタンドプレートがラインナップ。‬‬‬

さらにアクリルアートボードには、ルソー、バジール、カミーユ、陛下、プティも加わり、キャラクターたちが勢ぞろいした美麗な一枚絵を贅沢に楽しむことができます！

【公式イラスト使用 グッズ一覧】

■缶バッジ2個セット（全1種）

■アクリルアートボード（全1種）

■アクリルスタンドプレート（全1種）



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ご注文はこちらから！

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缶バッジ2個セット（全1種）

缶バッジ2個セットでは、フィオ＆シャガールの等身イラストとミニキャライラストをじっくり眺めることができます！

どちらも直径5.7cmと、持ち歩きにもコレクションにもぴったりな大きさ。カッコ可愛いお顔にクローズアップした、満足感たっぷりの眼福アイテムです！

アクリルアートボード（全1種）※画像の台座は、付属のものとはデザインが異なります。

『ひみまじゅ』のキャラクターが勢ぞろい！ 豪華なイラストをダイナミックに鑑賞できる、約21cm×14.8cmの台座付きアクリルアートボードです。

見ごたえも存在感も抜群なので、ドラマCDやコミックスと並べると一気にお部屋が華やぎます◎

アクリルスタンドプレート（全1種）

組み立て前が縦横最大12cmと、程よいサイズ感のアクリルスタンドプレート。デスクや棚の上に飾るほか、お花畑などの絶景スポットに連れ出して“推し撮り”するのもおすすめです！

お花に囲まれながら微笑む2人に、ほっこり癒されること間違いなし♪

通販も対象！ 購入特典は“複製サイン入り”限定ポストカード（全1種）

「蔓沢つた子 Collection『秘密の森の魔術師はのどかを願う』」新商品を含めて関連商品を1会計2,200円（税込）以上お買い上げで、購入特典としてポストカード（全1種）をプレゼント。

蔓沢つた子先生の“複製サイン”が入った特別な一品ですので、ぜひGETしてください！



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「BLアワード2024」ディープ部門 第15位に選ばれた、本格ファンタジーBL『秘密の森の魔術師はのどかを願う』。今回の新作グッズでも、蔓沢つた子先生の美麗イラストを存分に堪能できます。ドラマCDと一緒に楽しみながら、今よりももっともっと作品愛を深めてみては？



◆公式情報◆

▽蔓沢つた子先生公式X

https://x.com/tsutako25

▽『秘密の森の魔術師はのどかを願う』コミックス情報

https://bl.takeshobo.co.jp/info_qpa/15887/

▽ドラマCD情報（11月29日発売）

http://crownworks.jp/crws0100.html



(C)蔓沢つた子/竹書房

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IP活用プラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

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eeo Stage：https://eeo.today/stage/

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