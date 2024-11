結成15周年を迎えるマンウィズのアリーナツアーチケットを手に入れろ！サイン入りギアや限定キーホルダーがもらえるキャンペーン開催

モンスターエナジージャパン合同会社

モンスターエナジーは、2024年12月3日 (火)~ 2025年1月6日(月)の期間中、2025年に結成15周年を迎えるモンスターバンド、MAN WITH A MISSIONのベストツアー「MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」のペアチケットが当たる「MAN WITH A MISSION 15周年ツアーに行こう」キャンペーンを、全国のローソン店舗にて開催いたします。

当キャンペーンは、店頭でモンスター商品を2本同時購入すると、キャンペーン限定のMAN WITH A MISSIONのキーホルダーもしくはモンスター シリコンリストバンドをその場で1つもらえます。限定キーホルダーは、バンドロゴをそれぞれモンスターがサポートするスケートボード・スノーボード・ブレイクダンス・ゲーミング・ MMAシーンにちなんだデザインにし、モンスターとのコラボならではのオリジナルデザインとなっています。

さらに、モンスターを購入したレシートで専用サイトからポイントをためて、キャンペーン限定の賞品が当たる抽選コースも必見。15周年ツアーペアチケットは、全国11公演が対象で、即日完売必至のプレミアチケットです。

他にも、直筆サイン入りのデニムジャケットや限定ネックウォーマーもラインアップ。限定ネックウォーマーは、応募したその場で結果が分かるインスタントウィンを採用。

ツアー参戦時にも活躍する限定アイテムを手に入れ、記念すべき15周年ツアーを楽しもう!

■キャンペーン概要

名称 :「MAN WITH A MISSION 15周年ツアーに行こう」キャンペーン

キャンペーン期間:2024年12月3日(火)~1月6日(月)※応募締め切り1/8(水)

対象店舗:全国のローソン各店

応募方法 :(1)キャンペーン期間中に対象店舗で、対象商品1本以上購入したレシートを撮影

(2)レシート画像をキャンペーンサイトへアップロードして希望のコースの本数を貯める

(3)希望応募コース分の本数が貯まったら、「商品一覧」からコースを選んで応募

キャンペーンサイトURL:http://monstermwam.jp/

対象商品:モンスターブランド全商品

賞品 :<抽選コース>

A賞:5本購入で応募…ライブペアチケット(全国11公演)合計55組110名

B賞:5本購入で応募…直筆サイン入り限定デニムジャケット(5種)合計20名

C賞:2本購入で応募…限定ネックウォーマー(5種)+モンスター マフラータオル 合計 200名

※2本購入景品は応募時に抽選結果がすぐ分かるインスタントウィン

<店頭先着コース> ※各店先着25個 ※なくなり次第終了

2本同時購入でGET…限定キーホルダー(全5種×各4個)

or モンスター シリコンリストバンド(全1種×各5個)

▼限定キーホルダー(5種)

▼直筆サイン入り限定デニムジャケット(5種)

▼限定ネックウォーマー(5種)

■MAN WITH A MISSION プロフィール

頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド、MAN WITH A MISSION。メンバーはTokyo Tanaka(ボーカル)、Jean-Ken Johnny(ギター、ボーカル、ラップ)、Kamikaze Boy(ベース)、DJ Santa Monica(DJ)、Spear Rib(ドラム)。2010年に突如音楽シーンに登場。日本武道館、横浜アリーナ、幕張メッセ、さいたまスーパーアリーナ、阪神甲子園球場でそれぞれのワンマン公演を即日SOLD OUTするなど、ライブでの快進撃はとどまる事を知らない。

多くのテレビCMやアニメ、ドラマ、映画の主題歌を手掛け、幅広いファン層に支持を広げている。その活動範囲は国内のみならず海外へ広げ、全米デビューも果たすなど、世界からも注目を浴びる。Zebrahead、Jimmy Eat Worldといったビッグネームと海外ツアーを敢行し、全英最大級の野外フェス、Reading and Leeds FestivalやDownload Festivalへの出演や、単独北米ツアーも実施。

生誕10周年を迎えた2020年以降も歩みを止めず、常に進化し続ける音楽シーンを牽引し続けるロックバンド。2021年11月と2022年5月にわたりキャリア初の連作アルバム「Break and Cross the Walls I」、「Break and Cross the Walls II」をリリース。2023年にはシンガーソングライターmiletとのコラボレーション楽曲「絆ノ奇跡 / コイコガレ」で『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』主題歌を担当し、スマッシュヒット。約4年振りとなる海外単独公演を含むワールドツアー「WOLVES ON PARADE」を実施。