株式会社東京ニュース通信社[画像1: https://prtimes.jp/i/6568/2903/resize/d6568-2903-6057a05f73c986b1a659-0.jpg ]第26号の表紙&巻頭特集には、12月4日に2ndアルバム『VIIsual』をリリースするTravis Japanが7人そろって登場。世界デビューから2周年を迎え、音楽活動のみならずドラマにバラエティーに飛ぶ鳥を落とす勢いの活躍を見せている彼らが、シックなモノトーンの洗練されたスタイルで、初の「MG」表紙・巻頭を飾っている。1年前の自分と現在の自分を比べての変化や、コラボしてみたいアーティスト、これから7人で見たい景色などについて熱く語るソロインタビューに加え、座談会ではアルバム先行配信曲「Crazy Crazy」の難易度の高いパフォーマンスに苦戦したというエピソードも飛び出した。そのほかの話題でも、お互いに褒め合ったり、ツッコんだりと終始和気あいあいとしたトークを展開している7人。念願のワールドツアーを経て、より強固になったTravis Japanのチームワークと仲の良さを感じられるインタビューとなっている。さらに、メンバー自身が必聴ポイントや制作秘話を語るアルバムセルフライナーノーツに加え、2024年に7人がよく聴いていた“ヘビロテソング”についてのコメントも必読だ。また、フレデリック 三原健司、超特急、Little Glee Monster、宮川大聖、imaseなど豪華アーティストも続々登場。約3年ぶりのアルバム『RUBY POP』をリリースしたアイナ・ジ・エンド、そして初の映像作品『MAZZEL 1st One Man Tour 2024 “Join us in the PARADE”』の発売が決定しているMAZZELは、今回が「MG」初登場となる。それぞれのアーティストの持つ世界観に迫った大迫力のグラビア&ロングインタビューに注目してほしい。[画像2: https://prtimes.jp/i/6568/2903/resize/d6568-2903-70ad8011dbdef556b8ec-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/6568/2903/resize/d6568-2903-7996e237d7c10e82c19c-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/6568/2903/resize/d6568-2903-c104dca19b7fe0eb39d2-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/6568/2903/resize/d6568-2903-9d75ef602d8155f831b6-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/6568/2903/resize/d6568-2903-96c2e3849ceeb5a5706a-5.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/6568/2903/resize/d6568-2903-ce41ec54a71b3230e0d1-6.jpg ]巻末グラビアでは、現体制ラストシングルとなる「because」をリリースしたtimeleszから松島聡が登場。楽曲に関してはもちろんのこと、グループにおける自身の音楽的ポジションや、アイドルソングを始めとしたルーツについてなど、彼の音楽に対する価値観を8ページに渡ってディープに掘り下げている。そのほか、今号ではNCT WISHの日本1stアルバム『WISHFUL』初回生産限定盤/クリスマスプレゼントBOX Ver.のBlu-rayに収録される映像コンテンツの収録現場に密着。パン作りや温泉旅行など、メンバーの“WISH=願い”を叶える企画を無邪気に楽しむ6人の素顔をお届けする。[画像8: https://prtimes.jp/i/6568/2903/resize/d6568-2903-7b042b4b51f292842e8f-7.jpg ]「BUZZ MUSIC 2024」と題した特集では、2024年にTikTokを始めとしたSNSを席巻した楽曲を総括。「愛とU」が大ヒット中のMega Shinnosukeのインタビューに加え、今年バズった楽曲のレビューを通して、最新のトレンドに迫る。[画像9: https://prtimes.jp/i/6568/2903/resize/d6568-2903-8872867ebd6c49516d4a-8.jpg ]さらに、クリープハイプの現メンバー15周年記念公演や、マカロニえんぴつの日本武道館ワンマンライブ、SUPER EIGHTのアリーナツアーなど、大判誌面を生かした大迫力のライブリポートも。WEST. 神山智洋の連載は、WEST.のバンドマスターでありキーボディストの井上薫を迎え、ピアノはもちろん編曲についても学ぶ企画を。限られた時間の中で「アンジョーヤリーナ」と「BOYFRIEND」を弾くという高難易度の目標が掲げられたが、果たして結果は?最後に、MG登場アーティストからのサイン入り生写真や図書カードなどのプレゼント企画も!ラインナップ<表紙&巻頭グラビア>Travis Japan見たことのない景色へ!7人の個性が巻き起こすセンセーションアイナ・ジ・エンドフレデリック 三原健司超特急MAZZELLittle Glee Monster宮川大聖imasetimelesz 松島聡<密着REPORT>NCT WISH<LIVE REPORT>クリープハイプマカロニえんぴつSUPER EIGHT<特集>「BUZZ MUSIC 2024」Mega Shinnosuke<連載>WEST. 神山智洋MGレビュー【紙版 商品情報】「週刊TVガイド関東版2025年1月12日号増刊 MG(NO.26)」●発売日:2024年11月29日(金)※一部、発売日が異なる地域がございます●判型:B4判(364×257)●定価:1,210円●発行:東京ニュース通信社全国の書店・ネット書店(Fujisan.co.jp<https://www.fujisan.co.jp/product/1281703517/b/2671814/>ほか)にてご購入いただけます。【電子版 商品概要】「週刊TVガイド関東版2025年1月12日号増刊 MG(NO.26)」●配信日:2024年12月4日以降順次配信開始予定●価格:1,210円※Amazon kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。【関連サイト】■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイトTOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>■公式X:@mg_tns<https://x.com/mg_tns>■公式Instagram:@mg_mg_tns<https://instagram.com/mg_mg_tns/>■公式Spotify:MG_magazine