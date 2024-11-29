【マロニエゲート銀座1】12月7日(土)、12月8日(日)「５館合同 GINZA 年末お買上げ大抽選会」開催！

三菱地所プロパティマネジメント株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/14200/228/resize/d14200-228-053122ca082f7a065704-0.jpg ]■日時：12月7日(土)、12月8日(日) 11:00～18:00 ※景品が無くなり次第終了となります。■場所：マロニエゲート銀座3 1F正面入口12月7日(土)・12月8日(日)の2日間、年末お買上げ大抽選会を開催！マロニエゲート銀座1、マロニエゲート銀座2、マロニエゲート銀座3、無印良品銀座、銀座ロフト(ニトリEXPRESS・JINS含む)の当日のお買い上げレシートご持参で税込3,000円ごとに1回抽選できます。今年は10,000円のギフトカードやダウンベストなど景品が更にパワーアップ！※お一人様最大5回まで※当日限り各施設のレシート合算可豪華景品が当たるチャンス！ぜひご参加ください。[画像2: https://prtimes.jp/i/14200/228/resize/d14200-228-cbeb5e0310315f8fdce6-4.png ][画像3: https://prtimes.jp/i/14200/228/resize/d14200-228-792ca506ab72a1067e57-4.png ][画像4: https://prtimes.jp/i/14200/228/resize/d14200-228-597658785d4d6ef8637c-3.jpg ]施設概要■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━―…‥・・【名 称】マロニエゲート銀座1【住 所】〒104-0061 東京都中央区銀座2-2-14【H P】https://www.marronniergate.com/【営業時間】ファッション・ハンズフロア 11:00～21:00レストランフロア 11:00～23:00※一部店舗では、臨時休業・営業時間の短縮等がある場合がございますので、ご了承ください。【アクセス】JR山手線・京浜東北線「有楽町」駅 中央口より徒歩4分東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅 4番出口より徒歩2分東京メトロ丸の内線・銀座線・日比谷線「銀座」駅 C8出口より徒歩3分【運営会社】三菱地所プロパティマネジメント株式会社・・‥…―━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■