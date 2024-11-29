アイデア次第で使い勝手いろいろ「紀ノ国屋 大丸梅田店限定手提げ巾着 」数量限定販売!

株式会社紀ノ國屋左から、ネイビー、ブラック、ブラウン、ライトブルー

発売から２週間で約２万枚をお買い上げいただいた「紀ノ国屋 手提げ巾着」が大丸梅田店限定で登場！「スイーツバッグ（焼き菓子）の巾着のみが欲しい」というお客さまの声から生まれた「手提げ巾着」は、お客さまから「内ポケットがついて便利」、「TPOに応じて使い分けできる」、「小物整理に便利」など様々なお声をいただきました。

梅田店限定手提げ巾着 ネイビーちいさくても、便利な巾着

ミニ財布や携帯電話を収納できる便利な巾着は、ちょっとしたお散歩バッグとしてもご利用いただけます。ちいさくてもインナーポケットが付いているので、散らかりがちなバッグの中も簡単に整理できます。

サイズ：約タテ17cm/ヨコ上辺21cm 下辺14cm/マチ7cm

アイデア次第で使い勝手いろいろ

●お散歩バッグとして、ちょっとそこまでのお出かけに携帯電話、お財布を入れて身軽にお出かけ。

●お子さまの給食バッグとして、給食で使うコップやおはしを入れて。

誰ともかぶらない気の利いた ギフトにもオススメ

カラーバリエーションは、ブラック、ブラウン、ネイビー、ライトブルーの4色。

日常のちょっとした感謝の気持ちを贈る際に、お好みのお菓子やコーヒー、紅茶のティーバッグを入れて、お渡しするのがオススメです。

大丸梅田店でしか手に入らない、「手提げ巾着」は、自分用にはもちろん、ちょっとしたプレゼントにも最適です。

■商品名 ： 紀ノ国屋 梅田店限定手提げ巾着

■販売価格 ： 770円（税込）

■サイズ ： 約タテ17cm/ヨコ上辺21cm 下辺14cm/マチ7cm

■素材 ： ポリエステル

■カラー ： ブラック、ブラウン、ネイビー、ライトブルー

■販売店舗 ： 紀ノ国屋 大丸梅田店

大丸松坂屋オンラインで販売決定！

https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/Search.html?keyword=2412_umedakinokuniyagoods(https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/Search.html?keyword=2412_umedakinokuniyagoods)

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※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。

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