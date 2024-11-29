『セラー専科 ワインセラーショールーム』京都・堀川今出川に移転オープン！

株式会社イズミセ[画像: https://prtimes.jp/i/32120/125/resize/d32120-125-a8eb076cd5c40debe1e2-0.jpg ]国内外のワインセラーブランド10メーカー、大小35機種以上を取り扱う日本最大級のワインセラーショールームであり、ルフィエール全機種や老舗メーカーのユーロカーブ、フォルスターなどを取り揃えています。各メーカーのワインセラーを一度に見比べられ、サイズ感や色合い、質感を見て触って体感ください。ゆっくりとご覧いただくため、1週間前までの要予約制です。移転オープン記念 2大キャンペーン開催■開催期間：2024年11月29日（金）～2025年1月31日（金）1.期間内にご予約いただき、ご来場いただくと『ゴールドソムリエナイフ』プレゼント（先着30名様限定）2.期間内にご来場＆当日ご成約者様限定！ハズレなしの抽選会■賞品特賞・・・コルクを抜かずにワインが注げる！コラヴァン（5万円相当）1等・・・10万円以上のルフィエールセラーに使える！30％OFF割引券2賞・・・3万円以上のルフィエールセラーに使える！5％OFF割引券※割引券はショールームご来場時の注文に限るショールーム概要＜住所＞京都府京都市上京区堀川今出川上ル南舟橋町382 三井ビル2F＜営業時間＞10：00～17：00＜電話番号＞0120-050-177＜アクセス＞市営地下鉄烏丸線「今出川駅」3番出口より10分※お車でお越しの場合はリカーマウンテン今出川堀川店の駐車場をご利用下さい。＜定休日＞土、日（1週間前までの要予約で対応可）＜休業日＞年末年始（12月30日～2025年1月5日）※ショールーム見学ご希望の場合は、ご希望の1週間前までに必ずご予約願います。■ショールームご予約はこちらhttps://www.winecellar.jp/f/showroom【本件に関するお問い合わせ先】WINE＆WINECELLAR セラー専科本店：https://www.winecellar.jp/【会社概要】会社名：株式会社イズミセ 代表者：代表取締役 戸塚尚孝所在地：京都府京都市下京区四条通高倉西入ル立売西町82 京都恒和ビル4FURL： https://www.izumise.co.jp/